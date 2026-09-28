/Gold Price Today: રાતોરાત સોના-ચાંદીના ભાવમાં તોતિંગ ઘટાડો, એક ઝટકે ભાવ ઘટીને ક્યાં પહોંચી ગયા? ફટાફટ લેટેસ્ટ રેટ ચેક કરો

આજે નવા અઠવાડિયાના પહેલા જ દિવસે બજારો ખુલતા જ સોનું અને ચાંદી ધડામ થયા. ડિસેમ્બર ડિલિવરીવાળી કોમેક્સ સોના વાયદામાં ગત સપ્તાહ 103.70 ડોલર એટલે કે 2.34 ટકાનો ઘટાડો નોંધાયો હતો અને તે 4321.20 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર આજે બંધ થયેલું જોવા મળ્યું. આ દરમિયાન ચાંદી 2.35 ડોલર એટલે કે 3.5 ટકા ઘટીને 64.80 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર બંધ થઈ. બીજી બાજુ ઘર આંગણે વાયદા બજાર MCX ઉપર સોનું ગગડ્યું અને ચાંદી ગગડી. IBJA ઉપર પણ સોનું અને ચાંદી આજે જોરદાર ઘટાડા સાથે ખુલ્યા છે. જાણો લેટેસ્ટ રેટ.
આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
IBJA પર આજે 24 કેરેટ 10 ગ્રામ સોનું 4065 રૂપિયા તૂટીને 148048 રૂપિયા પર ખુલ્યું. જે છેલ્લા કારોબારી દિવસે 25 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ 152113 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયું હતું. જ્યારે ચાંદીમાં આજે 9158 રૂપિયાનો જંગી ઘટાડો જોવા મળ્યો અને ભાવ 223192 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચી ગયો જે છેલ્લા કારોબારી દિવસે 232350 રૂપિયાની સપાટીએ બંધ થયો હતો.
અત્રે જણાવવાનું કે આ ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી. એસોસિએશન દ્વારા ભાવ દિવસમાં બેવાર જાહેર કરાય છે. શનિવારે અને રવિવારે તથા જાહેર રજાઓના દિવસે નવા ભાવ જાહેર કરવામાં આવતા નથી.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
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— IBJA (@IBJA1919) September 28, 2026
વાયદા બજારના ભાવ
MCX પર બપોરે 12.23 કલાકે 5 ઓક્ટોબરની એક્સપાયરીવાળું 10 ગ્રામ સોનું 2.33 ટકા ગગડીને 147369 રૂપિયાની સપાટીએ જોવા મળ્યું છે. જ્યારે 3 ડિસેમ્બરની એક્સપાયરીવાળી એક કિલો ચાંદી 3.06 ટકા તૂટીને 227510 રૂપિયાની સપાટીએ પહોંચી છે.
શેર બજારમાં પણ મચ્યો હાહાકાર
સોના અને ચાંદીની સાથે સાથે ભારતીય શેર બજારમાં પણ આજે હાહાકાર મચ્યો છે. રોકાણકારોને આશરે 6 લાખ કરોડ રૂપિયાથી વધુનું નુકસાન થયું. ત્યારે અહીં સવાલ એ છે કે આખરે આ હાહાકાર કેમ મચ્યો અને રોકાણકારોના રૂપિયાનું ધોવાણ કેમ થયું અને કિમતી ધાતુઓ કેમ આટલી બધી ગગડી? કેટલાક કારણો પર નજર ફરવીએ.
ઈરાન અમેરિકા યુદ્ધ
ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે વધતો તણાવ અને સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ અંગે અનિશ્ચિતતાઓએ રોકાણકારોની ચિંતા વધારી છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે નવેમ્બરમાં થનારી મીડટર્મ કોંગ્રેસ ચૂંટણી પહેલા જ ઈરાન પર નવા હુમલાનો સંભવિત મોરચો ખુલ્લો રાખ્યો છે. ફોક્સ ન્યૂઝને આપેલા ઈન્ટરવ્યુમાં જ્યારે ટ્રમ્પને ચૂંટણી પહેલાની નવા હુમલાની સંભાવના વિશે પૂછવામાં આવ્યું તો તેમણે કહ્યું કે એ શક્ય છે પરંતુ હું આ અંગે કશું કહેવા માંગતો નથી.
ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ
તણાવવાળા માહોલના કારણે મિડલ ઈસ્ટમાં સંઘર્ષ લાંબો ખેંચાયો અને ઓઈલનો સપ્લાય પ્રભાવિત થવાની આશંકા વધી છે. ક્રૂડ ઓઈલના ભવતા ભાવોએ પણ ટેન્શન વધાર્યું છે. તણાવ વધ્યા બાદ બ્રેન્ટ ક્રૂડનો ભાવ લગભગ 2 ટકા વધીને 107 ડોલર પ્રતિ હેરલ આસપાસ પહોંચી ગયો જ્યારે ડબલ્યુટીઆઈ ક્રૂડ લગભગ 94 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર ટ્રેડ થતું જોવા મળ્યું હતું. ભારત જેવા મોટા ઓઈલ આયાતકાર દેશો માટે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં વધારો ચિંતાનો વિષય છે. આમ પણ જ્યારે ક્રૂડ ઓઈલનો ભાવ વધે છે ત્યારે સોનું અને ચાંદી ગગડતા હોય છે.
બોન્ડ યીલ્ડમાં તેજી
અમેરિકી બોન્ડ યીલ્ડમાં તેજીના કારણે પણ બજાર દબાણ હેઠળ છે. 10 વર્ષના ટ્રેઝરી યીલ્ડ 5.2 ટકાથી ઉપર પહોંચી ગયા. જે 2004 બાદનું સૌથી ઊંચું સ્તર રહેવાય છે. અત્રે જણાવવાનું કે બોન્ડ યીલ્ડ વધવાથી રોકાણકારો માટે સુરક્ષિત બોન્ડમાં રોકાણ આકર્ષક બને છે. જેનાથી શેર બજારમાં વેચવાલીનું દબાણ વધે છે અને કિંમતી ધાતુઓ પણ દબાણમાં આવે છે.
નબળો રૂપિયો
સોમવારે શરૂઆતી કારોબારમાં ભારતીય રૂપિયો અમેરિકી ડોલરની સરખામણીએ 14 પૈસા નબળો થઈને 95.89 રૂપિયા પ્રતિ ડોલર પર પહોંચ્યો. બજારમાં હવે રૂપિયો 96 રૂપિયા પ્રતિ ડોલરના મનોવૈજ્ઞાનિક સ્તરને પાર કરવાની આશંકા જતાવવામાં આવી રહી છે.