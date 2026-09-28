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Gold Price Today: રાતોરાત સોના-ચાંદીના ભાવમાં તોતિંગ ઘટાડો, એક ઝટકે ભાવ ઘટીને ક્યાં પહોંચી ગયા? ફટાફટ લેટેસ્ટ રેટ ચેક કરો

Gold Rate Today: આજે કિંમતી ધાતુઓ સોના અને ચાંદીમાં જબરદસ્ત મોટો કડાકો જોવા મળ્યો છે. વૈશ્વિક બજારોથી માંડીને ઘરેલુ બજારોમાં સોનું ચાંદી કડડભૂસ થયા છે. બંને ધાતુઓ ભારે દબાણ હેઠળ જોવા મળી છે. ઘર આંગણે વાયદા બજાર અને રિટેલ બજાર બંનેમાં જોરદાર કડાકાનો માહોલ છે. જાણો લેટેસ્ટ રેટ અને આ કડાકા પાછળનું કારણ. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 28, 2026, 12:41 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 12:41 PM IST
Gold Price Today: રાતોરાત સોના-ચાંદીના ભાવમાં તોતિંગ ઘટાડો, એક ઝટકે ભાવ ઘટીને ક્યાં પહોંચી ગયા? ફટાફટ લેટેસ્ટ રેટ ચેક કરો
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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