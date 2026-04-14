ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessLPG Price Update: ગેસના બાટલાના નવા ભાવ જાહેર; સરકારનું મોટું અપડેટ, જાણો તમારા શહેરમાં શું છે લેટેસ્ટ ભાવ

LPG Price Update: ગેસના બાટલાના નવા ભાવ જાહેર; સરકારનું મોટું અપડેટ, જાણો તમારા શહેરમાં શું છે લેટેસ્ટ ભાવ

LPG Price Update: આજે 14 એપ્રિલના રોજ તમારા શહેરમાં ગેસ સિલિન્ડરનો ભાવ કેટલો છે? ઘરેલુ રસોઈ ગેસના ભાવ સ્થિર છે, પરંતુ કોમર્શિયલ સિલિન્ડરના વધતા ભાવે બજેટને ખોરવી નાખ્યું છે. જોકે, ઉજ્જવલા યોજના હેઠળ ₹300 ની રાહત ઉપલબ્ધ છે. સંપૂર્ણ યાદી અહીં જુઓ.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 14, 2026, 09:42 AM IST

LPG Price Update: ગેસના બાટલાના નવા ભાવ જાહેર; સરકારનું મોટું અપડેટ, જાણો તમારા શહેરમાં શું છે લેટેસ્ટ ભાવ

LPG Price Update: વૈશ્વિક તેલ બજારોમાં અસ્થિરતા અને મધ્ય પૂર્વમાં વધતા તણાવ વચ્ચે ભારતમાં LPG ગેસના ભાવ આજે, 14 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ સ્થિર રહ્યા. જોકે, મહિનાની શરૂઆતમાં કોમર્શિયલ સિલિન્ડરના ભાવમાં તીવ્ર વધારો જોવા મળ્યો. સરકારી કંપનીઓ દરરોજ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવ જાહેર કરે છે. ઘરેલુ અને વાણિજ્યિક ગેસના ભાવ આજે, મંગળવારે જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. ઘરેલુ LPG સિલિન્ડરના ભાવ યથાવત છે. 14.2 કિલોગ્રામ LPG સિલિન્ડર તેના જૂના દરે ઉપલબ્ધ છે. જોકે, એપ્રિલની શરૂઆતમાં વાણિજ્યિક સિલિન્ડરના ભાવમાં ₹195.50 નો વધારો થયો હતો તેની અસર હજુ પણ બજારમાં દેખાય છે.

ઘરેલું ગેસ સિલિન્ડરની આજની કિંમત
આંદામાન અને નિકોબાર ₹989.00 આંધ્ર પ્રદેશ ₹937.50 અરુણાચલ પ્રદેશ ₹978.50 આસામ ₹962.00 બિહાર ₹1,002.50 ચંદીગઢ ₹922.50 છત્તીસગઢ ₹984.00 દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દિઉ ₹927₹500 દિલ્હી. ₹920.50 હરિયાણા ₹914.50 હિમાચલ પ્રદેશ ₹958.50 જમ્મુ અને કાશ્મીર ₹964.50 ઝારખંડ ₹970.50 કર્ણાટક ₹915.50 કેરળ ₹922.00 મધ્યપ્રદેશ ₹918.50, મહારાષ્ટ્ર ₹912.50 મણિપુર ₹12.50 ₹980.00 મિઝોરમ ₹1,065.00 નાગાલેન્ડ ₹932.00 ઓડિશા ₹939.00 પોંડિચેરી ₹925.00 પંજાબ ₹954.00 રાજસ્થાન ₹916.50 સિક્કિમ ₹1,065.50 તમિલનાડુ ₹928.50 તેલંગાણા ₹965.00 ત્રિપુરા ₹1,073.50 ઉત્તર પ્રદેશ ₹950.50 ઉત્તરાખંડ ₹932.00 પશ્ચિમ બંગાળ ₹932.00

કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરની કિંમત આજે
આંદામાન અને નિકોબાર ₹2,496.50 આંધ્ર પ્રદેશ ₹2,244.50 અરુણાચલ પ્રદેશ ₹2,331.50 આસામ ₹2,300.00 બિહાર ₹2,353.50 ચંદીગઢ ₹2,099.50 છત્તીસગઢ ₹2,299.50 અને દાગર અને દાળહવે ₹2,299.50 ₹2,062.00 દિલ્હી ₹2,078.50 ગુજરાત ₹2,141.00 હરિયાણા ₹2,081.50 હિમાચલ પ્રદેશ ₹2,191.50 જમ્મુ અને કાશ્મીર ₹2,221.00 ઝારખંડ ₹2,258.00 કર્ણાટક ₹2,161.00 કર્ણાટક ₹2,161.00 મધ્યપ્રદેશ ₹2,084.00 મહારાષ્ટ્ર ₹2,031.00 મણિપુર ₹2,552.50 મેઘાલય ₹2,331.00 મિઝોરમ ₹2,551.00 નાગાલેન્ડ ₹2,182.50 ઓડિશા ₹2,245.00 પોંડિચેરી ₹2,245.50 પંજાબ ₹2,185.00 રાજસ્થાન ₹2,106.00 સિક્કિમ ₹2,584.00 તમિલનાડુ ₹52,245.36000 તમિલનાડુ ₹2,565.50 ઉત્તર પ્રદેશ ₹2,201.00 ઉત્તરાખંડ ₹2,131.50 પશ્ચિમ બંગાળ ₹2,208.50

ઉજ્જવલા યોજના (PMUY) ના લાભાર્થીઓ માટે રાહત
સામાન્ય ગ્રાહકો માટે ભાવ સ્થિર રહે છે, પરંતુ પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજનાના લાભાર્થીઓને પ્રતિ સિલિન્ડર ₹300 ની સરકારી સબસિડી સીધી તેમના બેંક ખાતામાં મળે છે. તેમના માટે અસરકારક કિંમત બજાર દર કરતા ઘણી ઓછી છે.

સિલિન્ડર ડિલિવરી અંગે શું છે અપડેટ્સ?
ભારતની LPG વિતરણ વ્યવસ્થા અત્યંત મજબૂત છે. દેશભરમાં કોઈપણ વિતરક પર સિલિન્ડરની અછતના કોઈ અહેવાલ નથી. 11 એપ્રિલ,2026 ના રોજ, એક જ દિવસમાં 52.3 મિલિયનથી વધુ ઘરેલુ LPG સિલિન્ડર ડિલિવર કરવામાં આવ્યા હતા.

વૈશ્વિક તણાવ અને ક્રૂડ ઓઇલ
અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વધતા તણાવ અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં જહાજોના નાકાબંધીને કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ઊર્જાના ભાવ વધી રહ્યા છે. ડોલર સામે રૂપિયાની નબળાઈને કારણે ગેસની આયાત પણ મોંઘી થઈ રહી છે.

શું ભાવ વધુ વધશે?
બજારના નિષ્ણાતો કહે છે કે જો મધ્ય પૂર્વમાં યુદ્ધની સ્થિતિ વધુ વણસે તો ભવિષ્યમાં સ્થાનિક ગેસના ભાવ પણ દબાણનો સામનો કરી શકે છે. હાલમાં, તેલ કંપનીઓ દર મહિનાની પહેલી તારીખે ભાવની સમીક્ષા કરે છે.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

