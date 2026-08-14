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Zee Entertainment ને SAT તરફથી મોટી રાહત: SEBI ના બેન પર સ્ટે, ₹3,143 કરોડના વોરન્ટ જાહેર કરવાનો માર્ગ મોકળો

ZEE-SEBI Case: ઝી એન્ટરટેઈનમેન્ટ માટે SAT ની આ રાહત એટલા માટે મોટી છે, કારણ કે તેનાથી શેરધારકોની મંજૂરીથી શરૂ થયેલી ₹3,143.5 કરોડના ફંડ એકત્ર કરવાની પ્રક્રિયાને આગળ વધારવાનો માર્ગ ખુલી ગયો છે. હવે નગર કાયદાકીય પ્રક્રિયા અને વોરંટ ઈશ્યૂની આગામી પ્રક્રિયા પર રહેશે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 14, 2026, 12:40 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 12:40 PM IST
Zee Entertainment ને SAT તરફથી મોટી રાહત: SEBI ના બેન પર સ્ટે, ₹3,143 કરોડના વોરન્ટ જાહેર કરવાનો માર્ગ મોકળો

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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