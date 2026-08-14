/Zee Entertainment ને SAT તરફથી મોટી રાહત: SEBI ના બેન પર સ્ટે, ₹3,143 કરોડના વોરન્ટ જાહેર કરવાનો માર્ગ મોકળો

Zee Entertainment: ઝી એન્ટરટેઈનમેન્ટને ₹3,143 કરોડ રૂપિયાનું ફંડ એકત્ર કરવાની યોજનામાં મોટી રાહત મળી છે. સિક્યોરિટીઝ અપીલેટ ટ્રિબ્યૂનલ (SAT) એ SEBI ના તે આદેશ પર વચગાળાનો પ્રતિબંધ લગાવી દીધો છે, જે હેઠળ કંપનીને બે મહિના માટે સિક્યોરિટીઝ માર્કેટથી દૂર રહેવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો હતો. આ સાથે કંપની માટે શેરધારકો પાસેથી મંજૂર ₹3,143.5 કરોડના પ્રેફરન્શિયલ વોરંટ ઇશ્યૂને આગળ વધારવાનો માર્ગ ખુલી ગયો છે.
આ રાહત એવા સમયે આવી છે જ્યારે ઝી એન્ટરટેઈનમેન્ટની ફંડ એકત્ર કરવાની યોજના પર સેબીના 31 જુલાઈના આદેશ બાદ કાયદાકીય પેચ ફસાયો હતો. કંપનીએ પહેલાં જ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે તેને ભરોસો છો કે સેબીના આદેશની ફંડ એકત્ર કરવાની પ્રક્રિયા પર સીધી અસર પડશે નહીં.
₹3143 કરોડના ભંડોળનું શું થયું?
ઝી એન્ટરટેઈનમેન્ટના શેરધારકોએ 31 જુલાઈ 2026ના યોજાયેલી EGM માં પ્રમોટર ગ્રુપથી આશરે 3143.5 કરોડ રૂપિયા ભેગા કરવાના પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપી હતી. તે હેઠળ પ્રમોટર ગ્રુપની કંપની unbright Mauritius Investments પ્રેફરન્શિયલ ધોરણે સંપૂર્ણપણે કન્વર્ટિબલ વોરંટ જારી કરવામાં આવશે. પ્રસ્તાવમાં આશરે 24.95 કરોડ વોરંટ 126 રૂપિયા પ્રતિ વોરંટના હિસાબથી જારી કરવાના છે.
વોરંટ સંપૂર્ણ રીતે શેરમાં બદલવા પર પ્રમોટર ગ્રુપની ઝી એન્ટરટેઈનમેન્ટમાં ભાગીદારી આશરે 24 ટકાના સ્તર સુધી પહોંચી શકે છે. આ પૈસા કંપનીમાં આવશે અને કંપનીની નાણાકીય સ્થિતિ તથા આગળની વૃદ્ધિ યોજનાઓ માટે ઉપયોગ થવાનો છે. આ કારણે SAT ની વર્તમાન રાહત કંપની માટે મહત્વની માનવામાં આવી રહી છે.
EGM ની થોડી કલાકો બાદ આવ્યો હતો સેબીનો આદેશ
આ મામલામાં ટાઇમિંગ મહત્વની કડી છે. 31 જુલાઈએ ઝી એન્ટરટેઈનમેન્ટની EGM થઈ અને શેરધારકોએ ભંડોળ એકત્ર કરવાના પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપી. તે દિવસે સેબીએ પોતાનો અંતિમ આદેશ પર સહી કરી. ઝી તરફથી SATમાં વરિષ્ઠ વકીલ રવિ કદમે દલીલ આપી કે સેબીના આદેશ પર 31 જુલાઈએ રાત્રે 9.04 કલાકે સહી થઈ હતી. આ સમાચાર તે રાત્રે સામે આવ્યા, જ્યારે કંપનીને આદેશ આગામી દિવસે એટલે કે 1 ઓગસ્ટે રાત્રે આશરે આઠ કલાકે મળ્યો.
ઝીના વકીલે તે પણ જણાવ્યું કે કંપનીનો મામલો સેબીના સ્તર પર અંતિમ આદેશ માટે ડિસેમ્બર 2025મા બંધ થઈ ગયો છે. SATની સુનાવણીમાં ટ્રિબ્યૂનલે પણ આદેશના સમય અને નોટિસ આપવાની પદ્ધતિ પર સવાલ ઉઠાવ્યો હતો.
SAT એ SEBI ના બે મહિનાના પ્રતિબંધ પર પણ સવાલ ઉઠાવ્યા હતા
12 ઓગસ્ટે થયેલી સુનાવણીમાં SAT એ સેબીને સૌથી મહત્વનો સવાલ પૂછ્યો કે જો બે મહિના બાદ ઝી એન્ટરટેઈનમેન્ટ ફરી સિક્યોરિટી માર્કેટમાં આવી શકે છે, તો અત્યારથી બે મહિનાનો પ્રતિબંધ લગાવવાથી શું હાસિલ થશે? ટ્રિબ્યૂનલે તે પણ પૂછ્યું કે 60 દિવસ બાદ કઈ પરિસ્થિતિ બદલાઈ જશે, ત્યારબાદ કંપનીને બજારમાં આવવાની મંજૂરી મળી જશે.
SAT એ તે વાત પર પણ સવાલ કર્યો કે કંપની પર બે મહિનાનો પ્રતિબંધ કેમ લગાવવામાં આવ્યો, જ્યારે આદેશમાં કંપની પર સીધી રીતે છેતરપિંડીનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો નહોતો. આ સુનાવણી બાદ SAT એ વચગાળાની રાહત પર પોતાનો આદેશ સુરક્ષિત રાખ્યો હતો. હવે વચગાળાની રાહતથી ઝીની ભંડોળ એકત્ર કરવાની પ્રક્રિયા માટે મહત્વનો રસ્તો ખુલી ગયો છે.
ઝીની દલીલ- પૈસા કંપનીના હિતમાં આવશે
SAT માં ઝી તરફથી સૌથી મહત્વપૂર્ણ તર્ક હતો કે પ્રસ્તાવિત 3143 કરોડ કંપનીમાં નવી મૂળીના રૂપમાં આવશે. શેરધારકો આ પ્રસ્તાવને મંજૂર કરી ચૂક્યા છે. સ્ટોક એક્સચેન્જમાંથી જરૂરી પ્રક્રિયામાં મંજૂરી મળી ગઈ છે.
ઝીના વકીલે તે તર્ક રાખ્યો કે જો સેબીનો આદેશ આ ફંડ એકત્ર કરવાની પ્રક્રિયાને રોકે છે, તો કંપનીને એવું નુકસાન થઈ શકે છે જેની ભરપાઈ બાદમાં સરળ રહેશે નહીં.
ખાસ કરી વોરંટની કિંમત બજાર ભાવથી વધુ છે. જો બે મહિના બાદ કંપની ફરી આ પ્રક્રિયા શરૂ કરે છે અને તે સમયે શેરનો ભાવ ઓછો રહે છે તો વર્તમાન પ્રેફરન્શિયલ ઈશ્યૂની આર્થિક શરતો બદલાઈ શકે છે. આ વાત પણ SATની સામે રાખવામાં આવે.
14 દિવસની સમયમર્યાદાથી પણ મોટો હતો મુદ્દો
પ્રેફરન્શિયલ ઈશ્યૂના મામલામાં સમયમર્યાદા મહત્વપૂર્ણ છે. ઝીએ SAT પાસે માંગ કરી હતી કે શેરધારકોની મંજૂરી મળ્યા બાદ મળનારી સમયમર્યાદાને રાહતના આદેશની તારીખથી ગણવામાં આવે, જેથી સેબીના આદેશને કારણે પસાર થયેલો સમય કંપની વિરુદ્ધ ન જાય.
કંપની તરફથી દલીલ આપવામાં આવી કે જો સમયમર્યાદા તે રીતે ચાલતી રહી તો કંપનીની પાસે ફંડ માટે સમય નહીં બચે. SAT ના વચગાળાના આદેશથી હવે આ પ્રક્રિયાને આગળ વધવાની આશા છે.
SEBI નો મામલો શું હતો?
SEBI નો મૂળ મામલો ઝી એન્ટરટેઈનમેન્ટની હૈદરાબાદ સ્થિત જમીનને કથિત બિનકાયદેસર ગિરવે રાખવા સાથે જોડાયેલો છે. સેબી પ્રમાણે કંપનીના સંપત્તિના ટાઇટલ દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ પ્રમોટર સાથે જોડાયેલી કંપનીઓ દ્વારા લેવામાં આવેલી લોનની સુરક્ષા તરીકે કરવામાં આવ્યો હતો. આ મામલે નિયમનકારે કંપની અને પ્રમોટર્સ સામે કાર્યવાહી કરી.
31 જુલાઈના આદેશમાં સેબીએ ઝી એન્ટરટેઈનમેન્ટને બે મહિના અને પ્રમોટર ડો. સુભાષ ચંદ્રા તથા CEO પુનીત ગોયનકાને એક-એક વર્ષ માટે સિક્યોરિટી માર્કેટમાંથી પ્રતિબંધિત કરી દીધા હતા. કંપની અને બંને વ્યક્તિઓ પર કુલ 1.48 કરોડનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો.
ઝીએ આ આદેશ વિરુદ્ધ કાયદાકીય ઉપાય અપનાવ્યો અને કંપનીએ કહ્યું કે પોતાના બધા હિતધારકોના હિસોની રક્ષા માટે કાયદા પ્રમાણે પગલાં ભરશે.
હવે આગળ શું?
SAT ની વચગાળાની રાહત બાદ સૌથી મોટું ફોકસ ₹3,143.5 કરોડના પ્રેફરન્શિયલ ઈશ્યૂ પર રહેશે. જો નક્કી પ્રક્રિયા પૂરી થાય છે તો પ્રમોટર ગ્રુપની કંપનીને વોરંટ જારી કરી શકાય છે અને કંપનીમાં નવી મૂળી આવી શકે છે. આ ઝી માટે તેથી મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે આ માત્ર પ્રમોટરની ભાગીદારી વધારવાનો મામલો નથી. કંપની માટે તેનો સીધો અર્થ નવા પૈસા આવવાનો છે.