કેન્દ્રીય મંત્રીની મોટી જાહેરાત, હવે આ મહિનાથી બેન્કની જેમ ATMમાંથી ઉપાડી શકશો PFના રૂપિયા
EPFO ATM Withdrawal: કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ એક ઇન્ટરવ્યુ દરમિયાન મહત્વની જાહેરાત કરતા જણાવ્યું છે કે, માર્ચ 2026 સુધીમાં ઈપીએફ (EPF)ના 75% રૂપિયા સીધા ATM અથવા UPI દ્વારા ઉપાડી શકાશે. આ નવી વ્યવસ્થા અમલમાં આવ્યા બાદ તમારે લાંબા ફોર્મ ભરવાની કે લાંબો સમય રાહ જોવાની જરૂર નહીં પડે.
EPFO Withdrawal From UPI: જો તમે પગારદાર કર્મચારી છો અને તમારો પીએફ કપાય છે, તો આ સમાચાર તમારા માટે ખુશીના છે. સરકાર સતત EPFO સંબંધિત નિયમોને સરળ બનાવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે. હવે લેબર મિનિસ્ટર મનસુખ માંડવિયાએ એક ન્યૂઝ ચેનલને આપેલા ઈન્ટરવ્યુમાં જાહેરાત કરતા જણાવ્યું કે, માર્ચ 2026 સુધીમાં એમ્પ્લોઈ પ્રોવિડન્ટ ફંડ (EPF)ના 75% રૂપિયા સીધા ATM અથવા UPI દ્વારા ઉપાડી શકાશે. એટલે કે આ નવી વ્યવસ્થા અમલમાં આવ્યા બાદ તમારે લાંબા ફોર્મ ભરવાની કે લાંબો સમય રાહ જોવાની જરૂર નહીં પડે. આ નવી સિસ્ટમ હેઠળ રૂપિયા તાત્કાલિક તમારા બેન્ક ખાતામાં ટ્રાન્સફર થઈ જશે.
કર્મચારીઓની બચતને સરળ અને ડિજિટલ બનાવવામાં આવશે
કેન્દ્રીય મંત્રીએ જણાવ્યું કે, આ બદલાવ દ્વારા કર્મચારીઓની સેવિંગને વધુ સરળ અને ડિજિટલ બનાવવામાં આવશે. તેમણે જણાવ્યું કે, "તમે અત્યારે પણ 75% EPF તાત્કાલિક ઉપાડી શકો છો, પરંતુ માર્ચ 2026 પહેલા અમે ATM અને UPI દ્વારા ઉપાડની સુવિધા શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ." આ નવી સિસ્ટમથી EPFO હેઠળ આવતા કરોડો કર્મચારીઓને ફાયદો થશે અને EPF એકાઉન્ટમાંથી રૂપિયા ઉપાડવા એટલા જ સરળ બની જશે જેટલા બેન્ક એકાઉન્ટમાંથી રૂપિયા ઉપાડવા છે.
PFના 75% બેલેન્સ ઉપાડવાની મંજૂરી
જો તમે એક મહિના કરતા વધુ સમયથી બેરોજગાર છો, તો EPFO તમને PF બેલેન્સના 75% ઉપાડવાની મંજૂરી આપે છે. ત્યારબાદ સતત બે મહિના સુધી બેરોજગાર રહવા પર તમે બાકીના 25% અથવા સંપૂર્ણ બેલેન્સ ઉપાડી શકો છો. આ સુવિધા એવા લોકો માટે મોટી મદદરૂપ છે જેઓ નોકરી ગુમાવવાના કિસ્સામાં આર્થિક સંકટમાં ફસાય જાય છે. હવે ડિજિટલ સુવિધાથી આ પ્રક્રિયા વધુ ફાસ્ટ થઈ જશે.
આ સંજોગોમાં ઉપાડી શકો છો 90% PF
ઘર બનાવવા કે ખરીદવા માટે EPFO માંથી 90% સુધીનું બેલેન્સ ઉપાડી શકાય છે. આ માટે EPFOમાં ઓછામાં ઓછી ત્રણ વર્ષની મેમ્બરશિપ હોવી જરૂરી છે. આ સુવિધા જીવનમાં માત્ર એક જ વાર મળે છે અને રૂપિયા એક અથવા વધારે હપ્તામાં ઉપાડી શકાય છે. ઘણા કર્મચારીઓ આ નિયમનો ફાયદો લઈને પોતાના સપનાનું ઘર બનાવે છે. જો તમારી પાસે હોમ લોન છે, તો તમે ચોક્કસ શરતોને આધીન રહીને લોન ચૂકવવા માટે તમારા પીએફ ખાતામાંથી રૂપિયા ઉપાડી શકો છો.
આ ઉપરાંત અન્ય વિશેષ મામલામાં કર્મચારીનો શેર + વ્યાજમાંથી એડવાન્સ ઉપાડી શકાય છે. આ સુવિધાનો લાભ એક અથવા વધુ વખત લઈ શકાય છે. બીમારી દરમિયાન મેડિકલ ખર્ચ માટે અથવા લગ્ન પ્રસંગના ખર્ચ માટે પણ EPFOમાંથી એડવાન્સ રકમ ઉપાડી શકાય છે.
