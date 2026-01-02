1 માર્ચ 2026થી ATMમાંથી નહીં નીકળે 500 રૂપિયાની નોટ? જાણો શું છે સત્ય
Viral Post: સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહેલી એક પોસ્ટમાં દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે, વર્ષ 2026થી ATM દ્વારા 500 રૂપિયાની નોટ નહીં કાઢી શકાય. વાયરલ પોસ્ટમાં એવો પણ દાવો કરાયો છે કે, રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા (RBI) તેના વિતરણ પર પ્રતિબંધ લગાવી રહી છે.
Viral Post: સોશિયલ મીડિયા પર ઘણીવાર એવી વાતો વાયરલ થઈ જતી હોય છે જેનો સત્ય સાથે દૂર-દૂર સુધી કોઈ સંબંધ હોતો નથી. પરંતુ વધુ પડતી શેર થવાને કારણે આવી પોસ્ટ લોકોને ભ્રમમાં નાખી દે છે. આવી જ એક પોસ્ટ અત્યારે સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહી છે, જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે, માર્ચ 2026થી ATM દ્વારા 500 રૂપિયાની નોટ કાઢી શકાશે નહીં. વાયરલ પોસ્ટમાં એવો પણ દાવો કરાયો છે કે, રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા (RBI) તેના વિતરણ પર પ્રતિબંધ લગાવી રહી છે. આ મેસેજમાં વધુમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, માર્ચ 2026થી 500 રૂપિયાની નોટ ચલણમાંથી બહાર થઈ જશે.
શું છે સત્ય?
PIBની ફેક્ટ ચેક ટીમ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, આ પ્રકારની વાયરલ પોસ્ટ સંપૂર્ણપણે ભ્રામક છે. રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા તરફથી આવી કોઈ જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. નોંધનીય છે કે, PIBની ટીમે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર આ અંગેની સ્પષ્ટતા કરી છે.
PIBની ટીમે જણાવ્યું છે કે, 500 રૂપિયાની નોટ પર રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાએ કોઈ પ્રતિબંધ લગાવ્યો નથી. આ નોટોને ચલણમાંથી બહાર કરવામાં આવી નથી, તેથી લોકો તેનો ઉપયોગ ચાલુ રાખી શકશે. PIBએ લોકોને આવી પોસ્ટથી ગેરમાર્ગે ન દોરવા અને તેને શેર ન કરવાની સલાહ આપી છે.
500 રૂપિયાની નોટને લઈને આ પ્રકારની અફવાઓ ફેલાઈ હોય તેવું આ પહેલીવાર નથી. આ અગાઉ પણ ઘણી વખત આવી ભ્રામક ચર્ચાઓ થઈ ચૂકી છે. તેથી, સોશિયલ મીડિયા પર આવી કોઈપણ માહિતી આવે ત્યારે તેની સત્યતાની તપાસ ચોક્કસ કરવી જોઈએ.
ATMમાં મળે છે સૌથી વધુ 500ની નોટ
મોટાભાગના ATMમાં 500 રૂપિયાની નોટ વધુ પ્રમાણમાં મળતી હોય છે. જો કે, કેટલાક ATMમાં 100 અને 200 રૂપિયાની નોટ પણ હોય છે. આવી સ્થિતિમાં જો સરકાર તરફથી આવો કોઈ નિર્ણય લેવામાં આવે, તો લોકો માટે અચાનક મોટી મુશ્કેલી ઊભી થઈ શકે છે, પરંતુ હાલમાં આ સમાચાર તદ્દન ખોટા છે.
