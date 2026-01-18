Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

લગ્ન કરેલા કપલને મળશે ટેક્સમાં મોટી રાહત! બજેટમાં જાહેરાત થવાની શક્યતા

Budget 2026: હાલમાં, ભારતમાં ટેક્સ સિસ્ટમ એવી છે કે પરિણીત હોય કે ન હોવાથી કોઈ ફરક પડતો નથી. પતિ અને પત્ની બંને અલગથી ટેક્સ ચૂકવે છે, અલગ PAN ધરાવે છે, અને અલગ છૂટ અને કપાત મેળવે છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 18, 2026, 07:45 PM IST

Trending Photos

લગ્ન કરેલા કપલને મળશે ટેક્સમાં મોટી રાહત! બજેટમાં જાહેરાત થવાની શક્યતા

Budget 2026: કેન્દ્ર સરકાર 2026ના કેન્દ્રીય બજેટ પહેલા પરિણીત કરદાતાઓને નોંધપાત્ર રાહત આપવાનું વિચારી રહી છે. એવું અહેવાલ છે કે નાણા મંત્રાલય વૈકલ્પિક સંયુક્ત કરવેરા પ્રણાલી રજૂ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. જો આ દરખાસ્ત પસાર થાય છે, તો પતિ અને પત્ની તેમના આવકવેરા રિટર્ન એકસાથે ફાઇલ કરી શકશે. 

આનો સૌથી વધુ ફાયદો એવા પરિવારોને થશે જેમના ફક્ત એક જ કમાતા સભ્ય છે. હાલમાં, આવા પરિવારો બીજા જીવનસાથીની મુક્તિ અને કર સ્લેબનો સંપૂર્ણ લાભ લઈ શકતા નથી, જેના કારણે તેમના કરનો બોજ વધે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

સિસ્ટમ શું છે?

ભારતમાં પરિણીત હોવા છતા પતિ અને પત્ની બંને અલગથી કર ચૂકવે છે, અને કપાત મેળવે છે. જો પત્નીની આવક ન હોય, તો તેની મૂળભૂત મુક્તિ મર્યાદા ખોવાઈ જાય છે. આ સમસ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને, ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ ઓફ ઇન્ડિયા (ICAI) એ સરકારને સૂચન કર્યું છે કે ભારતમાં સંયુક્ત કર ફાઇલિંગનો વિકલ્પ હોવો જોઈએ, જેમ કે યુએસએ અને જર્મની, જ્યાં પરિવારને આર્થિક એકમ માનવામાં આવે છે.

સંયુક્ત કરવેરા બંને જીવનસાથીઓની સંયુક્ત આવકને જોડશે, અને અલગ કર સ્લેબ હોઈ શકે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે મૂળભૂત મુક્તિ મર્યાદા પણ વધારી શકાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો કોઈ એક વ્યક્તિને હાલમાં ₹3 લાખ સુધીની કર મુક્તિ મળે છે, તો સંયુક્ત ફાઇલિંગ હેઠળ આ મર્યાદા ₹6 લાખ કે તેથી વધુ સુધી વધારી શકાય છે. આનો સીધો ફાયદો મધ્યમ વર્ગના પરિવારોને થશે. 

વધુમાં, હોમ લોન વ્યાજ, તબીબી વીમો અને અન્ય કપાતને વધુ સારી રીતે સમાયોજિત કરી શકાય છે. જો બંને જીવનસાથી કમાતા હોય, તો પણ તેમને અલગ પ્રમાણભૂત કપાત મળવાની અપેક્ષા છે.

સરચાર્જ પર પણ મળી શકે છે રાહત 

વધુમાં, સરચાર્જ પર રાહત પણ મળી શકે છે. હાલમાં, 50 લાખ રૂપિયાથી વધુની આવક પર સરચાર્જ વસૂલવામાં આવે છે, પરંતુ સંયુક્ત કરવેરા હેઠળ, આ મર્યાદા 75 લાખ રૂપિયા કે તેથી વધુ સુધી વધારી શકાય છે. આનાથી હાઈ ટેક્સ કૌંસમાં રહેલા પરિવારોને પણ રાહત મળશે. 

હવે બધાની નજર કેન્દ્રીય બજેટ 2026-27 પર છે, જે 1 ફેબ્રુઆરીએ સંસદમાં રજૂ થશે. બજેટ સત્ર 28 જાન્યુઆરીથી શરૂ થશે અને 2 એપ્રિલ સુધી ચાલશે. જો આ દરખાસ્ત લાગુ કરવામાં આવશે, તો તે ભારતની ટેક્સ  સિસ્ટમમાં એક મોટો અને ઐતિહાસિક પરિવર્તન માનવામાં આવશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
budget 2026Income TaxGujarati NewsBusiness Newsmarried coupleTax ReliefNirmala Sitharaman

Trending news