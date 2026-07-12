/સોના-ચાંદીના ભાવમાં મોટો કડાકો: સોનું ₹33000 તો ચાંદી ₹1.66 લાખ સુધી સસ્તી થઈ, જાણો હવે ખરીદી કરાય કે ભાવ હજુ ઘટશે?

Gold Rate Prediction 2026: વર્ષ 2026 સોના માટે અત્યાર સુધી ખાસ રહ્યું નથી. સોનાની કિંમતમાં આ વર્ષે અત્યાર સુધી 33000 રૂપિયા સુધીનો ઘટાડો થયો છે. ચાંદીની પણ હાલત ખરાબ છે અને તે પોતાના ઓલ ટાઈમ હાઈ મૂલ્યથી 1.66 લાખ રૂપિયા સુધી ઘટી ગઈ છે. સોના-ચાંદીની કિંમતમાં ભારે ઘટાડા બાદ લોકોના મનમાં સવાલ ઉઠી રહ્યાં છે કે શું સોનામાં હજુ ઘટાડો થશે કે કિંમતોમાં ફરી તેજી આવશે? સોના-ચાંદીની કિંમતને લઈને ઘણી ભવિષ્યવાણી કરવામાં આવી છે. મોટી ઈન્વેસ્ટમેન્ટ બેંકથી લઈને દિગ્ગજ કોમોડિટી એક્સપર્ટ સોનાની કિંમતોનું અનુમાન લગાવી રહ્યાં છે.
સોનું-ચાંદી વર્ષ 2026મા કેટલું સસ્તું થયું?
સોનું એક વર્ષ 1.76 લાખ રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામથી સસ્તું થઈ 1.43 લાખ રૂપિયા પર પહોંચી ગયું છે. 29 જાન્યુઆરી 2026ના સોનાની કિંમત હાઈ સ્તર પર પહોંચી ગઈ હતી. 1 કિલો ચાંદી પણ 29 જાન્યુઆરીએ રેકોર્ડ તેજી હાસિલ કરતા 3.86 લાખ રૂપિયાના આંકડા પર પહોંચી હતી. આજે ચાંદી આશરે 2.21 લાખ રૂપિયા પર પહોંચી ગઈ છે. માત્ર ઘરેલું બજારમાં જ નહીં આંતરરાષ્ટ્રીય માર્કેટમાં પણ સોના-ચાંદીના ભાવમાં મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. ગ્લોબલ માર્કેટમાં સોનું 5600 ડોલર પ્રતિ ઔંસના ઓલ ટાઈમ હાઈ પર પહોંચી ચૂક્યું હતું, જે હવે ઘટી 4100 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચી ગયું છે.
કેમ સોના-ચાંદીના ભાવમાં થયો ઘટાડો?
સોના-ચાંદીની કિંમતમાં ઘટાડા માટે ઘણા ફેક્ટર જવાબદાર છે. કાચા તેલને લઈને મોંઘવારીના આંકડા, ડોલરની મજબૂતી અને બોન્ડ યીલ્ડ જેવા ઘણા કારણ સોનાના ભાવ પર અસર કરે છે.
કાચા તેલને કારણે વધતી મોંઘવારી
કાચા તેલની કિંમતોમાં સતત ચાલી રહેલી તેજી મોંઘવારીના આંકડા વધારી રહી છે. વધતી મોંઘવારી ફેડરલ રિઝર્વ પર વધતા વ્યાજદરોને લઈને કડક વલણ અપનાવવા માટે મજબૂર કરી શકે છે. વ્યાજદર વધ્યો તો સોનાની માંગ ઘટી જશે. રોકાણકારો સોનાની જગ્યાએ બોન્ડ યીલ્ડમાં રોકાણ વધારશે. બોન્ડ યીલ્ડ અને સોનાની કિંમતો બંનેનો વિપરીત સંબંધ હોય છે. જ્યારે પણ વ્યાજદર વધે છેતો રોકાણકારો સુરક્ષિત અને વ્યાજ-મુક્ત સોનાની જગ્યાએ બોન્ડ તરફ આકર્ષિત થાય ચે, જેનાથી સોનાની માંગ અને કિંમત બંને ઘટી જાય છે.
મજબૂત અમેરિકી ડોલર
ફેડરલ રિઝર્વ તરફથી વ્યાજદરમાં વધારો થયો તો ડોલર વધુ મજબૂત બનશે. ડોલરના મજબૂત થવાનો મતલબ છે કે બીજી કરન્સીમાં સોનું ખરીદવું મોંઘુ થશે. ડોલર મજબૂત થવાથી આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સોના અને ચાંદીની કિંમત વધુ ઘટશે.
સોનામાં પ્રોફિટ બુકિંગ
સોના-ચાંદીની કિંમતોમાં તેજી આવ્યા બાદ રોકાણકારોએ પ્રોફિટ બુકિંગ શરૂ કરી દીધું. જેના કારણે કિંમતોમાં અચાનક ઝડપથી ઘટાડો થયો છે.
આ વર્ષે કેવી રહેશે સોનાની સ્થિતિ, કિંમતો ઘટશે કે વધશે?
વર્લ્ડ ગોલ્ડ કાઉન્સિલે પોતાના રિપોર્ટમાં સોનાની કિંમતોમાં તેજીની આશા જાહેર કરી છે. ખરાબ આર્થિક અને ભૂ-રાજનીતિક પરિસ્થિતિઓ, વ્યાજદરોમાં ફેરફાર અને લાંબાગાળાના રોકાણકારોની વધતી ભાગીદારીને કારણે આ વર્ષે સોનું ફરી વાપસી કરશે કે સોનાના ભાવમાં તેજી આવશે. તો કોમોડિટી એક્સપર્ટ માને છે કે સોનું પોતાનું Bottom હાસિલ કરી ચૂક્યું છે અને તેમાં વધુ ઘટાડાની આશા ઓછી છે. એક્સપર્ટ પ્રમાણે સોનામાં જો વધારે ઘટાડો આવે છે તો મહત્તમ 5 ટકા સુધીનો ઘટાડો ડોવા મળી શકે છે. જે રીતે અમેરિકા અને ઈરાનમાં તણાવ વધ્યો છે, સોનામાં થોડો ઘટાડો થઈ શકે છે. પરંતુ લાંબાગાળે સોનામાં તેજી આવશે. જેપી મોર્ડને પણ પોતાના રિપોર્ટમાં વર્ષ 2030 સુધી આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર પર સોનાની કિંમત 5000 ડોલર પ્રતિ ઔંસ સુધી જવાની આશા વ્યક્ત કરી છે.
દિવાળી 2026 ક્યાં પહોંચી શકે છે સોનું?
દિવાળી-ધનતેરસમાં લોકો સોનું ખરીદે છે. આ વર્ષે દિવાળી પર સોનાની કિંમતને લઈને એક્સપર્ટ અનુમાન વ્યક્ત કરી રહ્યાં છે કે જો અમેરિકા-ઈરાન તણાવ ઓછો થયો તો તે 1.60 લાખ રૂપિયાની આસપાસ રહી શકે છે, પરંતુ જો યુદ્ધ યથાવત રહ્યું તો સોનું 1.35 લાખથી 1.45 લાખ વચ્ચે રહી શકે છે.