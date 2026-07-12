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સોના-ચાંદીના ભાવમાં મોટો કડાકો: સોનું ₹33000 તો ચાંદી ₹1.66 લાખ સુધી સસ્તી થઈ, જાણો હવે ખરીદી કરાય કે ભાવ હજુ ઘટશે?

Gold Rate: વર્ષ 2026મા સોનું 33000 રૂપિયા તો ચાંદી 1.66 લાખ સુધી સસ્તી થઈ ગઈ છે. તેવામાં જે લોકો ખરીદી કરવા ઈચ્છે છે તેના મનમાં તે સવાલ છે કે સોનાના ભાવમાં હજુ ઘટાડો થશે કે પછી કિંમતમાં તેજી આવશે?

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 12, 2026, 11:05 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 11:05 AM IST
સોના-ચાંદીના ભાવમાં મોટો કડાકો: સોનું ₹33000 તો ચાંદી ₹1.66 લાખ સુધી સસ્તી થઈ, જાણો હવે ખરીદી કરાય કે ભાવ હજુ ઘટશે?

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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