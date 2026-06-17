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સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ભૂકંપ! આજના સોના-ચાંદીના ભાવ, જાણો કેમ આવ્યો ઘટાડો

Gold Silver Price Crash: ઓલ ઈન્ડિયા સરાફા એસોસિએશનના જણાવ્યા અનુસાર, દિલ્હી બુલિયન માર્કેટમાં 99.9% શુદ્ધતા ધરાવતું સોનું ઘટીને 1,54,400 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થયું છે, જે એક દિવસ પહેલા 1,59,200 રૂપિયા હતું. ચાંદીમાં પણ નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો, જેના કારણે તેનો ભાવ 2,55,400 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ થયો હતો.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 17, 2026, 10:21 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 10:21 PM IST
સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ભૂકંપ! આજના સોના-ચાંદીના ભાવ, જાણો કેમ આવ્યો ઘટાડો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ભૂકંપ! આજના સોના-ચાંદીના ભાવ, જાણો કેમ આવ્યો ઘટાડો
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