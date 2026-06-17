/સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ભૂકંપ! આજના સોના-ચાંદીના ભાવ, જાણો કેમ આવ્યો ઘટાડો

Gold Silver Price Crash: રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હીમાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઉછાળો જોવા મળ્યો. સોનાના ભાવમાં 4,800 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો હતો, જ્યારે ચાંદીના ભાવમાં 5,300 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો હતો. એક્સપર્ટ માને છે કે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો રૂપિયાના મજબૂત થવા અને માંગમાં ઘટાડાને કારણે થયો છે.
આ દરમિયાન, બધાની નજર શુક્રવારે ફેડરલ રિઝર્વ પોલિસી મીટિંગ પર છે, જેમાં ફરી એકવાર વ્યાજ દર સ્થિર થવાની ધારણા છે. આનાથી સોના અને ચાંદીના ભાવ પર પણ દબાણ આવ્યું છે. ચાલો તમને જણાવીએ કે સોના અને ચાંદીના ભાવ કેટલા ઘટ્યા છે.
સોના અને ચાંદીમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો
બુધવારે, રાજધાની દિલ્હીમાં સોનાનો ભાવ 4,800 રૂપિયા ઘટીને 1.54 લાખ રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થયો, જ્યારે ચાંદીનો ભાવ 5,300 રૂપિયા ઘટ્યો. રૂપિયાના મજબૂત થવા અને વૈશ્વિક બજારમાં નબળાઈને કારણે વેપારીઓ કિંમતી ધાતુઓથી દૂર રહ્યા.
ઓલ ઈન્ડિયા સરાફા એસોસિએશનના જણાવ્યા અનુસાર, 99.9 ટકા શુદ્ધતાવાળા સોનાનો ભાવ 4,800 રૂપિયા ઘટીને 1,54,400 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ (બધા ટેક્સ સહિત) થયો. પાછલા સત્રમાં, તે 10 ગ્રામ દીઠ 1,59,200 રૂપિયા પર બંધ થયો. ચાંદીના ભાવમાં પણ તીવ્ર ઘટાડો થયો, 5,300 રૂપિયા ઘટીને 2,55,400 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ (બધા ટેક્સ સહિત) થયો. મંગળવારે ચાંદી 2,60,700 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર બંધ થઈ હતી. એક્સપર્ટ કહે છે કે શેરબજારમાં તેજી વચ્ચે રોકાણકારોએ વધુ સારું વળતર મેળવવાની માંગ કરી હોવાથી સ્થાનિક માંગ સતત બીજા દિવસે નબળી રહી.
એક્સપર્ટ શું કહી રહ્યા છે?
HDFC સિક્યોરિટીઝના કોમોડિટી સિનિયર એનાલિસ્ટ સૌમિલ ગાંધીએ જણાવ્યું હતું કે બુધવારે સોનાના ભાવમાં ઘટાડો થયો હતો કારણ કે રોકાણકારોએ યુએસ ફેડરલ રિઝર્વના નાણાકીય નીતિના નિર્ણય સહિત અનેક મુખ્ય યુએસ આર્થિક ઘટનાઓ પહેલા સાવચેતી રાખી હતી. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં, સ્પોટ ગોલ્ડ ઔંસ દીઠ $4,327.54 પર નજીવો ઘટાડો થયો હતો, જ્યારે ચાંદી 0.18 ટકા ઘટીને $69.89 પ્રતિ ઔંસ થઈ હતી.
મીરા એસેટ શેરખાનના કોમોડિટી હેડ પ્રવીણ સિંહે જણાવ્યું હતું કે યુએસ ફેડરલ ઓપન માર્કેટ કમિટીના નાણાકીય નીતિના નિર્ણય પહેલા સ્પોટ ગોલ્ડ સ્થિરતા જોઈ રહ્યું છે. આ દરમિયાન, બજારના સહભાગીઓ શુક્રવારે યુએસ-ઈરાન બેઠક પહેલાના વિકાસ પર પણ નજર રાખી રહ્યા છે.
LKP સિક્યોરિટીઝના કોમોડિટી અને કરન્સી રિસર્ચ એનાલિસ્ટ, વીપી, જતીન ત્રિવેદીએ જણાવ્યું હતું કે ઔપચારિક કરાર તરફની કોઈપણ પ્રગતિ ભૂ-રાજકીય અનિશ્ચિતતાને હળવી કરી શકે છે, જ્યારે વિક્ષેપો કિંમતી ધાતુઓની માંગને પુનર્જીવિત કરી શકે છે.
Disclaimer: સોના-ચાંદીમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.