/1 પર 1 શેર બોનસ આપી રહી છે આ કંપની, આજે થઈ જાહેરાત, 52 વીક હાઈ પર સ્ટોક

બોનસ શેર પર દાવ લગાવતા રોકાણકારો માટે સારા સમાચાર છે. Mayank Cattle Food Ltd એ બોનસ શેરની જાહેરાત કરી છે. કંપનીએ આજે બોનસ ઈશ્યુની જાણકારી શેર બજારને આપી છે. કંપની તરફથી યોગ્ય ઈન્વેસ્ટરોને દરેક એક શેર પર એક બોનસ શેર આપવામાં આવી રહ્યો છે.
મળશે 1 પર 1 ફ્રી શેર
સ્ટોક એક્સચેન્જને આપેલી જાણકારીમાં મયંક કેટલ ફૂડ લિમિટેડે જણાવ્યું કે 10 રૂપિયાની ફેસ વેલ્યુવાળા એક શેર પર યોગ્ય રોકાણકારોને એક બોનસ શેર આપવામાં આવશે. કંપનીએ આ બોનસ ઈશ્યુ માટે રેકોર્ડ ડેટની જાહેરાત કરી નથી.
આજે શેરમાં તેજી
બોનસ શેરની જાહેરાતની અસર આજે મયંક કેટલ ફૂડ લિમિટેડના શેરમાં જોવા મળી છે. બીએસઈ પર મંગળવારે કંપનીના શેર વધારાની સાથે 231.10 રૂપિયાના સ્તર પર ખુલ્યા હતા. દિવસમાં કંપનીના શેરનો ભાવ 3.89 ટકાની તેજી સાથે 235.80 રૂપિયાના ઈન્ટ્રા-ડે હાઈ પર પહોંચી ગયો હતો. આ કંપનીનો 52 વીક હાઈ છે.
1 વર્ષમાં કેવું રહ્યું પ્રદર્શન
છેલ્લા ત્રણ મહિના દરમિયાન સ્ટોકની કિંમતોમાં 58 ટકાથી વધુની તેજી જોવા મળી છે. તો 2026મા આ સ્ટોકે પોઝીશનલ ઈન્વેસ્ટરોને 35 ટકાનું રિટર્ન આપ્યું છે. પરંતુ એક વર્ષ સુધી હોલ્ડ કરનાર રોકાણકારોને 2 ટકાનું નુકસાન થયું છે. કંપનીના શેરનું 52 વીકનું લો લેવલ 144.25 રૂપિયા છે. કંપનીનું માર્કેટ કેપ 124 કરોડ રૂપિયા છે. મહત્વનું છે કે બે વર્ષમાં શેરના ભાવમાં 16 ટકાની તેજી આવી છે.
માર્ચ 2026ના શેરહોલ્ડિંગ અનુસાર કંપનીમાં પ્રમોટરની ભાગીદારી 65 ટકા છે. તો પબ્લિક ભાગીદારી 35 ટકા છે. છેલ્લા ઘણા ક્વાર્ટરથી કંપનીના શેરહોલ્ડિંગમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી.
(આ રોકાણની સલાહ નથી. શેર બજારમાં રોકાણ જોખમોને અધીન છે. રોકાણ કરતાં પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ જરૂર લો)