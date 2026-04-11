સોનું 1.5 લાખને પાર, ચાંદી 2.5 લાખની નજીક... સોના અને ચાંદીએ અચાનક આપ્યો મોટો આંચકો, જાણો એક્સપર્ટે શું કહ્યું

ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessસોનું 1.5 લાખને પાર, ચાંદી 2.5 લાખની નજીક... સોના અને ચાંદીએ અચાનક આપ્યો મોટો આંચકો, જાણો એક્સપર્ટે શું કહ્યું

MCX Gold Silver Price Hike: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધ ચાલી રહ્યું હતું, ત્યારે સોના-ચાંદીના ભાવમાં મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો, જો કે યુદ્ધવિરામની જાહેરાતની સાથે સોના-ચાંદીના ભાવમાં ફરી વધારો નોંધાયો છે, સોનાનો ભાવ 1.50 લાખને પાર ગયો છે, જ્યારે ચાંદીનો ભાવ 2.50 લાખ રૂપિયાની નજીક પહોંચી ગયો છે. આ ભાવ MCX પરનો છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 11, 2026, 06:36 PM IST
MCX Gold Silver Price Hike: છેલ્લા ત્રણ અઠવાડિયાથી કિંમતી ધાતુઓના બજારમાં સતત વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. આ અઠવાડિયે પણ સોનાના ભાવમાં 1.65 ટકાનો મજબૂત વધારો નોંધાયો છે. શુક્રવારે, ટ્રેડિંગ સપ્તાહના છેલ્લા દિવસે, મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર જૂન સોનાના વાયદા 1,52,690 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામના ઐતિહાસિક હાઈ લેવલ પર પહોંચ્યા. ચાંદીએ પણ તેનું અનુકરણ કર્યું, મે મહિનાના વાયદામાં 2,43,300 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચી.

છૂટક બજારમાં વધારો ચાલુ

છૂટક બજારમાં પણ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં સમાન વધારો જોવા મળ્યો. ઇન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA)ના ડેટા અનુસાર, 999 શુદ્ધતાનું સોનું, જે સપ્તાહ 1,47,891 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર ખુલ્યું હતું, શુક્રવાર સુધીમાં 1,50,327 રૂપિયા પર પહોંચી ગયું. ચાંદીની ગતિ વધુ ઝડપી હતી. સોમવારે 999 શુદ્ધતાવાળી ચાંદીનો ભાવ 2,31,028 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ હતો, જે અઠવાડિયાના અંત સુધીમાં 2,39,934 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે.

સોનાના ભાવ કેમ વધી રહ્યા છે?

સોનાના ભાવમાં આ ઉછાળા પાછળ અનેક વૈશ્વિક પરિબળો છે. સૌથી મોટું કારણ સલામત આશ્રયસ્થાનોની વધતી માંગ છે. જ્યારે પણ વિશ્વમાં ભૂ-રાજકીય તણાવ અથવા અનિશ્ચિતતા વધે છે, ત્યારે રોકાણકારો સોના તરફ વળે છે. વધુમાં, યુએસ ડોલરમાં નબળાઈએ પણ સોનાને મજબૂત બનાવ્યું છે.

યુએસ અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલી યુદ્ધવિરામ વાતચીતએ વૈશ્વિક તણાવને કંઈક અંશે હળવો કર્યો છે, જેના પરિણામે ડોલર પર દબાણ આવ્યું છે. વધુમાં, ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ઘટાડાથી ફુગાવો ઓછો થવાની અપેક્ષાઓ વધી છે. પરિણામે, બજાર અપેક્ષા રાખી રહ્યું છે કે યુએસ સેન્ટ્રલ બેંક, ફેડરલ રિઝર્વ, ભવિષ્યમાં વ્યાજ દરમાં ઘટાડો કરી શકે છે, જે સોના માટે સકારાત્મક સંકેત માનવામાં આવે છે.

આગળ શું છે? સપોર્ટ અને પ્રતિકાર વિશે જાણો

આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં પણ સોનું મજબૂત રીતે ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે. કોમેક્સ પર સોનું સાપ્તાહિક ધોરણે લગભગ 3 ટકા વધીને 4,787.40 ડોલર પ્રતિ ટ્રોય ઔંસ પર બંધ થયું. બજાર એક્સપર્ટના મતે, 5,000 ડોલરનું લેવલ એક મુખ્ય મનોવૈજ્ઞાનિક અને તકનીકી અવરોધ છે. જો સોનું આ સ્તરને પાર કરે છે, તો તેમાં વધુ તીવ્ર તેજી જોવા મળી શકે છે.

ઘરેલુ બજારમાં રૂપિયા અને ડોલરની ચાલ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવશે. તાજેતરમાં રૂપિયામાં મજબૂતાઈ આવવાથી સોનાના ભાવ થોડા સંતુલિત રહ્યા છે. ટેકનિકલી, MCX પર સોના માટે 1,48,000 રૂપિયાથી 1,46,000 રૂપિયાની વચ્ચે મજબૂત સપોર્ટ છે, જ્યારે પ્રતિકાર 1,54,000 રૂપિયા અને 1,55,000 રૂપિયા પર જોવા મળી શકે છે.

Disclaimer: સોના-ચાંદીમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Gold rateToday Gold priceGold latest priceGold New priceGold Silver Pricegold price hikeGujarati NewsBusiness News

