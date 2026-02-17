Gold Rate Today: સોના અને ચાંદીના આજે પણ ભાવ ઘટી ગયા, મસમોટા ભાવ ઘટાડા બાદ કેટલે પહોંચ્યું સોનું? આજનો લેટેસ્ટ રેટ જાણો
Gold Silver Price Today: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ભારે ઉતાર ચડાવ જોવા મળી રહ્યા છે. આજે વાયદા બજાર ખુલતાની સાથે જ સોનું અને ચાંદી પછડાયા. કાલે બંધ ભાવમાં સોનું ઘટાડા સાથે અને ચાંદી વધારા સાથે જોવા મળ્યા હતા. આજે લેટેસ્ટ ભાવ ખાસ જાણો.
- વાયદા બજારમાં સોના અને ચાંદીના લાલ નિશાન સાથે ખુલ્યા
- સોનું 1246 રૂપિયા તૂટ્યું અને ચાંદી 4808 રૂપિયાના ઘટાડા સાથે ખુલી
- રિટેલ બજારમાં વધારા સાથે બંધ થયા હતા સોના અને ચાંદી
Trending Photos
હાલ ભારતમાં લગ્નગાળો ચાલુ છે જેને જોતા સોના અને ચાંદીના દાગીનાની માંગ પણ સ્વાભાવિક રીતે વધુ હોય. ઉપરથી સોના અને ચાંદીના ભાવમાં જે રીતે ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે તેને જોતા રોકાણકારો પણ ખરીદવામાં રસ દાખવી રહ્યા છે. 29 જાન્યુઆરીએ ઓલટાઈમ હાઈ પર પહોંચ્યા બાદ બંને કિમતી ધાતુઓમાં બંપર ભાવ ઘટાડો જોવા મળ્યો. આ સપ્તાહે પણ શરૂઆતમાં ભાવ ઘટ્યા પરંતુ ત્યારબાદ ભાવમાં કરેક્શન જોવા મળ્યું અને વાયદા બજાર તથા રિટેલ બજારમાં ચાંદી ચડીને બંધ થઈ જ્યારે રિટેલ બજારમાં સોનાના ભાવમાં વધારો જોવા મળ્યો પરંતુ વાયદા બજારમાં સોનાનો ભાવ ઘટીને બંધ થયો હતો. હવે આજે સવારે વાયદા બજાર ખુલતાની સાથે જ સોનું અને ચાંદી પછડાયા છે.
વાયદા બજારમાં આજના ભાવ
વાયદા બજારમાં સોનું 16 ફેબ્રુઆરીના રોજ છેલ્લે 0.64 ટકા તૂટીને 154897 પર બંધ થયું હતું. જ્યારે ચાંદી 0.13 ટકા ચડીને 240201 પર બંધ થઈ હતી. જ્યારે આજે બજાર ખુલતાની સાથે જ 2 એપ્રિલના વાયદાવાળું 10 ગ્રામ સોનું 0.72 ટકા એટલે કે 1246 રૂપિયા તૂટીને 153651 રૂપિયા પર ખુલ્યું. જ્યારે 5 માર્ચના વાયદાવાળી ચાંદી 1.88 ટકા એટલે કે 4808 રૂપિયાના ઘટાડા સાથે 235393 રૂપિયા પર ખુલી.
ઓલટાઈમ હાઈથી કેટલું સસ્તું
વાયદા બજારમાં સોનાનું ઓલટાઈમ હાઈ 180779 નું સ્તર જે 29 જાન્યુઆરીએ જોવા મળ્યું હતું અને આજે 153651 પર જોવા મળ્યું જેને જોતા ઓલટાઈમ હાઈથી 27,128 રૂપિયા હજુ પણ સસ્તું છે. જ્યારે ચાંદીનું 29 જાન્યુઆરીએ ઓલટાઈમ હાઈ 420000 રૂપિયાનું સ્તર હતું જે આજે 235393 રૂપિયા સ્તરે ખુલી. આમ જોઈએ તો ચાંદી પણ ઓલટાઈમ હાઈથી હજુ 184,607 રૂપિયા સસ્તી છે.
IBJAના લેટેસ્ટ રેટ
બુલિયન અને જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA)ના રેટ્સ મુજબ 999 પ્યોરિટીનું 10 ગ્રામ ગોલ્ડ સોમવારે વધારા સાથે 154098 રૂપિયાની આસપાસ બંધ થયું હતું. જ્યારે ચાંદી પણ વધારા સાથે 240947 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામની સપાટીએ બંધ થઈ હતી. એસોસિએશન દિવસમાં બેવાર ભાવ જાહેર કરે છે. ખુલતા ભાવ અને બંધ ભાવ. તેના ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી. રાજ્યો અને શહેરો પ્રમાણે ભાવમાં ફેરફાર હોઈ શકે છે. જાહેર રજાઓ અને શનિવાર તથા રવિવારે ભાવ જાહેર કરવામાં આવતા નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે