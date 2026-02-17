Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

Gold Rate Today: સોના અને ચાંદીના આજે પણ ભાવ ઘટી ગયા, મસમોટા ભાવ ઘટાડા બાદ કેટલે પહોંચ્યું સોનું? આજનો લેટેસ્ટ રેટ જાણો

Gold Silver Price Today: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ભારે ઉતાર ચડાવ જોવા મળી રહ્યા છે. આજે વાયદા બજાર ખુલતાની સાથે જ સોનું અને ચાંદી પછડાયા. કાલે બંધ ભાવમાં સોનું ઘટાડા સાથે અને ચાંદી વધારા સાથે જોવા મળ્યા હતા. આજે લેટેસ્ટ ભાવ ખાસ જાણો.

Written By  Viral Raval |Last Updated: Feb 17, 2026, 09:34 AM IST
  • વાયદા બજારમાં સોના અને ચાંદીના લાલ નિશાન સાથે ખુલ્યા
  • સોનું 1246 રૂપિયા તૂટ્યું અને ચાંદી 4808 રૂપિયાના ઘટાડા સાથે ખુલી
  • રિટેલ બજારમાં વધારા સાથે બંધ થયા હતા સોના અને ચાંદી 

Trending Photos

Gold Rate Today: સોના અને ચાંદીના આજે પણ ભાવ ઘટી ગયા, મસમોટા ભાવ ઘટાડા બાદ કેટલે પહોંચ્યું સોનું? આજનો લેટેસ્ટ રેટ જાણો

હાલ ભારતમાં લગ્નગાળો ચાલુ છે જેને જોતા સોના અને ચાંદીના દાગીનાની માંગ પણ સ્વાભાવિક રીતે વધુ હોય. ઉપરથી સોના અને ચાંદીના ભાવમાં જે રીતે ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે તેને જોતા રોકાણકારો પણ ખરીદવામાં રસ દાખવી રહ્યા છે. 29 જાન્યુઆરીએ ઓલટાઈમ હાઈ પર પહોંચ્યા બાદ બંને કિમતી ધાતુઓમાં બંપર ભાવ ઘટાડો જોવા મળ્યો. આ સપ્તાહે પણ શરૂઆતમાં ભાવ ઘટ્યા પરંતુ ત્યારબાદ ભાવમાં કરેક્શન જોવા મળ્યું અને વાયદા બજાર તથા રિટેલ બજારમાં ચાંદી ચડીને બંધ થઈ જ્યારે રિટેલ બજારમાં સોનાના ભાવમાં વધારો જોવા મળ્યો પરંતુ વાયદા બજારમાં સોનાનો ભાવ ઘટીને બંધ થયો હતો. હવે આજે સવારે વાયદા બજાર ખુલતાની સાથે જ સોનું અને ચાંદી પછડાયા છે. 

વાયદા બજારમાં આજના ભાવ
વાયદા બજારમાં સોનું 16 ફેબ્રુઆરીના રોજ છેલ્લે 0.64 ટકા તૂટીને 154897 પર બંધ  થયું હતું. જ્યારે ચાંદી 0.13 ટકા ચડીને 240201 પર બંધ થઈ હતી. જ્યારે આજે બજાર ખુલતાની સાથે જ 2 એપ્રિલના વાયદાવાળું 10  ગ્રામ સોનું 0.72 ટકા એટલે કે 1246 રૂપિયા તૂટીને 153651 રૂપિયા પર ખુલ્યું. જ્યારે 5 માર્ચના વાયદાવાળી ચાંદી 1.88 ટકા એટલે કે 4808 રૂપિયાના ઘટાડા સાથે 235393 રૂપિયા પર ખુલી. 

Add Zee News as a Preferred Source

ઓલટાઈમ હાઈથી કેટલું સસ્તું
વાયદા બજારમાં સોનાનું ઓલટાઈમ હાઈ 180779 નું સ્તર જે 29 જાન્યુઆરીએ જોવા મળ્યું હતું અને આજે 153651 પર જોવા મળ્યું જેને જોતા ઓલટાઈમ હાઈથી 27,128 રૂપિયા હજુ પણ સસ્તું છે. જ્યારે ચાંદીનું 29 જાન્યુઆરીએ ઓલટાઈમ હાઈ 420000 રૂપિયાનું સ્તર હતું જે આજે 235393 રૂપિયા સ્તરે ખુલી. આમ જોઈએ તો ચાંદી પણ ઓલટાઈમ હાઈથી હજુ 184,607 રૂપિયા સસ્તી છે. 

IBJAના લેટેસ્ટ રેટ
બુલિયન અને જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA)ના રેટ્સ મુજબ 999 પ્યોરિટીનું 10 ગ્રામ ગોલ્ડ સોમવારે વધારા સાથે 154098 રૂપિયાની આસપાસ બંધ થયું હતું. જ્યારે ચાંદી પણ વધારા સાથે 240947 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામની સપાટીએ બંધ થઈ હતી. એસોસિએશન દિવસમાં બેવાર ભાવ જાહેર કરે છે. ખુલતા ભાવ અને બંધ ભાવ. તેના ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી. રાજ્યો અને શહેરો પ્રમાણે ભાવમાં ફેરફાર હોઈ શકે છે. જાહેર રજાઓ અને શનિવાર તથા રવિવારે ભાવ જાહેર કરવામાં આવતા નથી. 

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
Gold ratesilver rategoldsilver

Trending news