Gold Rate Today: આજે પણ બજાર ખુલતા જ સોનું-ચાંદી ધડામ, સોનું ઓલટાઈમ હાઈથી 26000 અને ચાંદી 1.83 લાખ સસ્તા, લેટેસ્ટ રેટ ચેક કરો

Gold-Silver Price Today: ભારે ઉતાર ચડાવ વચ્ચે આજે નવા અઠવાડિયાના પહેલા દિવસે ભારતીય વાયદા બજાર (MCX) પર સોના અને ચાંદીના  ભાવમાં ખુલતા જ કડાકો જોવા મળ્યો છે. જાણો લેટેસ્ટ રેટ કેટલો અને આગળ શું પરિસ્થિતિ રહી શકે છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Feb 16, 2026, 10:34 AM IST
  • MCX પર સોનું અને ચાંદી ખુલતા જ લાલ નિશાનમાં જોવા મળ્યા
  • સોનું 154575 રૂપિયાની સપાટીએ જ્યારે ચાંદી 236693 રૂપિયાના સ્તરે જોવા મળી
  • સોના પર ચોંકાવનારી ભવિષ્યવાણી, હજુ ઘટી શકે છે ભાવ

ફેબ્રુઆરીના નવા અઠવાડિયાનો આજે પહેલો દિવસ છે. શનિ અને રવિની રજા બાદ આજે વાયદા બજારમાં ખુલતાની સાથે જ સોના તથા ચાંદીના ભાવમાં ફરીથી એકવાર કડાકો જોવા મળ્યો છે. શુક્રવારે વાયદા બજારમાં સોનું 156200 પર બંધ થયું હતું. આજે હાલના ભાવ ક્યાં પહોંચ્યા તે ખાસ જાણો. 

વાયદા બજારમાં લેટેસ્ટ ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX) પર ખુલતાની સાથે 2 એપ્રિલના વાયદાવાળું 10 ગ્રામ સોનું 0.85 ટકા તૂટીને 154575 રૂપિયાની સપાટી પર જોવા મળ્યું. જ્યારે ચાંદી 3.14 ટકાના ઘટાડા સાથે 236693 રૂપિયાની સપાટી પર જોવા મળી. 

ઓલટાઈમ હાઈથી કેટલા સસ્તા સોના-ચાંદી
વાયદા બજારમાં સોનું 29 જાન્યુઆરીના રોજ ઓલટાઈમ હાઈ 180779 પર પહોંચી ગયું હતું અને આજે 154575 રૂપિયાના સ્તરે જોવા મળ્યું છે. ત્યારે સોનું ઓલટાઈમ હાઈથી હજુ પણ  26206 રૂપિયા સસ્તું જોવા મળી રહ્યું છે. જ્યારે ચાંદીની વાત કરીએ તો ચાંદી 29 જાન્યુઆરીએ ઓલટાઈમ હાઈ 4.20 લાખના સ્તરે પહોંચી હતી. જ્યારે આજે 236693 રૂપિયાના સ્તરે જોવા મળી રહી છે એટલે કે ઓલટાઈમ હાઈથી હજુ પણ 183307 રૂપિયા સસ્તી છે. 

શરાફા બજારમાં લેટેસ્ટ રેટ
IBJA દિવસમાં બેવાર ભાવ જાહેર કરે છે. આજના ખુલતા ભાવ બપોરે બાર વાગ્યાની આસપાસ જાહેર કરશે. શનિ રવિ એસોસિએશન દ્વારા રેટ જાહેર થતા નથી. આથી શુક્રવારના 13 ફેબ્રુઆરીના રોજના બંધ ભાવ જોઈએ તો 10 ગ્રામ 999 પ્યોરિટીવાળું શુદ્ધ સોનું સામાન્ય વધારા સાથે 152765 રૂપિયા પર બંધ થયું હતું જ્યારે ચાંદી પણ વધારા સાથે 242433 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર બંધ થઈ હતી. 

સોના પર ચોંકાવનારી ભવિષ્યવાણી
બ્લૂમબર્ગનો હાલ એક ચોંકાવનારો રિપોર્ટ આવ્યો છે જેમાં રશિયન ડોક્યુમેન્ટ્સને ટાંકીને જણાવાયું છે કે રશિયા અનેરિકા સાથે આર્થિક ભાગીદારીની સંભાવના શોધી રહ્યું છે. જો આમ થતું હોય તો બ્રિક્સ દેશોને મોટો ઝટકો મળી શકે કારણ કે તેઓ ડી ડોલરાઈઝેશન પર ભાર મૂકી રહ્યા છે. જેમાં ડોલરનું પ્રભુત્વ ઘટાડવામાં આવે. જેને પગલે મોટા પાયે સોનું પણ ખરીદી રહ્યા હતા. જેણે ભાવ વધારામાં ઈંધણ પૂર્યું. હવે જો આ રિપોર્ટની વાત સાચી ઠરે અને ખરેખર એવું થાય તો ડી ડોલરાઈઝેશનની મુહિમને મોટો ફટકો પડે તો સોનાના ભંડોળમાં પણ ઘટાડો કરવામાં આવી શકે. જેના પગલે સોનાના ભાવ ઘટી શકે. શું છે આ વિગતો તેના માટે વાંચો અહેવાલ. રશિયાના કારણે પછડાશે સોનું? 1 લાખની અંદર જઈ શકે છે ભાવ, સોનું ખરીદતા પહેલા વાંચી લો

 

