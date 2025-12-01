કમાણીની તક ! લોન્ચિંગ પહેલા જ આ IPOએ મચાવી ધમાલ, GMPમાં જોરદાર ઉછાળો
IPO Alert : આ IPO ડિસેમ્બરના પહેલા અઠવાડિયામાં આવી રહ્યો છે. રોકાણકારો 3થી 5 ડિસેમ્બરની વચ્ચે રોકાણ કરી શકશે. આ IPO ખુલતા પહેલા જ ગ્રે માર્કેટમાં ધમાલ મચાવી રહ્યો છે.
Meesho IPO GMP : Meeshoનો IPO આવતા અઠવાડિયે ખુલવાનો છે, પરંતુ તે પહેલાથી જ ગ્રે માર્કેટમાં ધમાલ મચાવી રહ્યો છે. આ IPOના GMPમાં જોરદાર ઉછાળો જોવા મળી રહ્યો છે, જે શેરબજારમાં કંપનીના શેર માટે મજબૂત લિસ્ટિંગ સૂચવે છે. આનો અર્થ એ છે કે રોકાણકારો નોંધપાત્ર નફો કમાઈ શકે છે.
રૂપિયા 5,421 કરોડનો IPO
જો તમે IPO ભરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આગામી અઠવાડિયું શાનદાર રહેશે. જાણીતી કંપની Meesho 3 ડિસેમ્બરે તેનો IPO ખોલી રહી છે, જે 5 ડિસેમ્બર સુધી રોકાણ માટે ખુલ્લો રહેશે. આ સોફ્ટબેંક-સમર્થિત ઈ-કોમર્સ કંપની માટે IPOનું કદ રૂપિયા 5,421.20 કરોડ છે.
પ્રાઈસ બેન્ડ અને GMP
Meeshoના IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 105થી 111 પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવી છે. ખુલતા પહેલા જ રવિવાર સાંજે તેનું ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ 37.84% હતું. Meesho GMPના આધારે એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે Meeshoના શેર 153 પર લિસ્ટ થઈ શકે છે, જે હાઈ પ્રાઈસ બેન્ડથી સીધા 42 રૂપિયા વધારે છે.
પ્રતિ લોટ આટલો નફો થવાના સંકેત
જો આપણે GMPના આધારે રોકાણકારોના નફાની ગણતરી કરીએ, તો કંપનીએ IPO હેઠળ 135 શેરની લોટ સાઈઝ નક્કી કરી છે. આનો અર્થ એ છે કે કોઈપણ રોકાણકારે ઓછામાં ઓછા આટલા શેર માટે બોલી લગાવવી પડશે. હાઈ પ્રાઈસ બેન્ડના આધારે, આ માટે ઓછામાં ઓછા રૂપિયા 14,985ના રોકાણની જરૂર પડશે.
હવે, જો નવા GMP અનુસાર, Meeshoના શેર બજારમાં લિસ્ટેડ થાય છે, તો લિસ્ટિંગ પર આ રોકાણ રકમ વધીને રૂપિયા 20,655 થશે. આનો અર્થ એ છે કે રોકાણકારોને તરત જ લોટ દીઠ 5670 રૂપિયા મળશે.
10 ડિસેમ્બરે શેર લિસ્ટિંગ
Meesho IPOમાં 4,250 કરોડના નવા શેર જારી કરશે, જ્યારે પ્રમોટર્સ ઓફર ફોર સેલ (OFS) દ્વારા 10.55 કરોડના શેર વેચશે. 5 ડિસેમ્બરે IPO બંધ થયા પછી અલોટમેન્ટ પ્રોસેસ 8 ડિસેમ્બરે શરૂ થશે. રિફંડ પ્રક્રિયા 9 ડિસેમ્બરે શરૂ થશે અને તે જ દિવસે રોકાણકારોના ડીમેટ ખાતામાં શેર જમા કરવામાં આવશે. કંપનીના શેર BSE અને NSE બંને શેરબજાર સૂચકાંકો પર લિસ્ટિંગ માટે 10 ડિસેમ્બર તારીખ નક્કી કરવામાં આવી છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
