IPO Alert: ગ્રે માર્કેટમાં ધમાલ, સારી કમાણીનો સંકેત, કાલથી ઓપન થશે આ આઈપીઓ
Meesho IPO GMP: મીશોનો આઈપીઓ ત્રણ ડિસેમ્બરે ખુલી રહ્યો ચે. તેમાં રોકાણકારો 3થી 5 ડિસેમ્બર સુધી પૈસા લગાવી શકશે. ખુલતા પહેલા જ ગ્રે માર્કેટમાં મીશોના શેર ધૂમ મચાવી રહ્યાં છે.
IPO News: ઓનલાઈન કપડા વેચનારી કંપની મીશોનો આઈપીઓ 3 ડિસેમ્બરે ખુલી રહ્યો છે, પરંતુ તે પહેલા કંપનીના શેર ગ્રે માર્કેટમાં રોકેટ બન્યા છે. આ ઈશ્યુનો જીએમપી 38 ટકા ચાલી રહ્યો છે, જે શાનદાર લિસ્ટિંગનો સંકેત આપી રહ્યો છે. એટલે કે દાવ લગાવનારને ફાયદો થઈ શકે છે.
5421 કરોડનો આઈપીઓ
આઈપીઓમાં રોકાણ કરતા લોકો મીશોના આઈપીઓ પર દાવ લગાવી શકે છે. કંપનીનો આઈપીઓ 3 ડિસેમ્બરે ઓપન થશે અને 5 ડિસેમ્બરે બંધ થશે. સોફ્ટબેંક દ્વારા સમર્થિત આ ઈ-કોમર્સ કંપનીના આઈપીઓની સાઇઝની વાત કરીએ તો 5421.20 કરોડ રૂપિયા છે.
પ્રાઇસ બેન્ડ અને GMP
મીશોના આ આઈપીઓ માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 105-111 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવી છે. તો કંપનીનું ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ 37.84 ટકા ચાલી રહ્યું છે. GMP પ્રમાણે મીશોના આઈપીઓનું લિસ્ટિંગ 153 રૂપિયા પર થઈ શકે છે. એટલે કે રોકાણકારોને એક શેર પર 42 રૂપિયાનો ફાયદો થઈ શકે છે.
GMP ના આધાર પર ફાયદાની ગણતરી કરીએ તો કંપનીએ આઈપીઓ હેઠળ 135 શેરનો એક લોટ બનાવ્યો છે. એટલે કે રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછા એક લોટ પર દાવ લગાવવો પડશે. અપર પ્રાઇસ બેન્ડ પ્રમાણે 14985 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડશે.
જો તાજેતરના જીએમપી અનુસાર મીશોના શેરનું લિસ્ટિંગ થાય છે તો રોકાણકારોની રકમ વધીને 20655 રૂપિયા થઈ જશે. એટલે કે એક લોટ પર 5670 રૂપિયાનો ફાયદો થશે.
10 ડિસેમ્બરે લિસ્ટિંગ
મીશોના આઈપીઓમાં 4250 કરોડ રૂપિયાના નવા શેર જારી થશે, જ્યારે પ્રમોટર્સ દ્વારા 10.55 કરોડ શેર ઓફર ફોર સેલ હેઠળ વેચવામાં આવશે. 5 ડિસેમ્બરે આઈપીઓ બંધ થયા બાદ 8 ડિસેમ્બરે એલોટમેન્ટ થશે. રિફંડ 9 ડિસેમ્બરે મળશે અને કંપનીના શેર 10 ડિસેમ્બરે BSE અને NSE પ્લેટફોર્મ પર લિસ્ટ થશે.
(નોટઃ શેર બજાર કે આઈપીઓ માર્કેટમાં કોઈ પ્રકારના રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો)
