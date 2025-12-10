આ IPOએ રોકાણકારોને કર્યા માલામાલ... રૂપિયા 111નો શેર 162 પર થયો લિસ્ટ
Meesho Listing : મીશોના IPOમાં રોકાણ કરનારા લોકોને શાનદાર વળતર મળ્યું છે. બુધવારે તેના શેર તેની હાઈ પ્રાઇસ બેન્ડના 46% પ્રીમિયમ પર લિસ્ટ થયા. જેના કારણે રોકાણકારોને મોટો ફાયદો થયો છે.
Trending Photos
Meesho Listing : ઈ-કોમર્સ પ્લેટફોર્મ મીશો લિમિટેડે શેરબજારમાં પ્રવેશ કર્યો છે. બુધવારે BSE અને NSE પર મીશો આઈપીઓ લિસ્ટેડ થયો હતો. તેના શેરની લિસ્ટિંગ અપેક્ષાઓ કરતાં વધુ થઈ હતી, 111ની કિંમતના શેર 162થી ઉપર બજારમાં લિસ્ટ થયા હતા, જે ગ્રે માર્કેટમાં જોવા મળેલા ઉછાળા કરતાં 46% પ્રીમિયમ દર્શાવે છે. આ ઇશ્યૂ 3 ડિસેમ્બરે સબ્સ્ક્રિપ્શન માટે ખુલ્યો હતો અને 5 ડિસેમ્બરે બંધ થયો હતો, જેને રોકાણકારો તરફથી જબરદસ્ત પ્રતિસાદ મળ્યો હતો.
મજબૂત લિસ્ટિંગ સાથે બજારમાં એન્ટ્રી
મીશો શેર્સે મજબૂત લિસ્ટિંગ સાથે શેરબજારમાં એન્ટ્રી કરી હતી, જે લિસ્ટ થતાં જ તેના રોકાણકારોને ખુશ કરી દીધા હતા. બુધવાર, 10 ડિસેમ્બરે, મીશો આઈપીઓ નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) પર 162.50 પર લિસ્ટ થયો હતો, જે 46.40% નો વધારો દર્શાવે છે. દરમિયાન મીશોના શેર બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) પર 161.20 પર હાઈ પ્રાઈસ બેન્ડથી 45.23% ના પ્રીમિયમ પર લિસ્ટ થયા હતા.
લિસ્ટિંગમાં ખૂબ જ વધારો થયો
લિસ્ટિંગ પછી મીશોના IPOમાં રોકાણ કરનારા રોકાણકારોની કમાણીની ગણતરી કરવી એકદમ સરળ છે. 5,421.20 કરોડના IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ પ્રતિ શેર 105-111 હતું અને લોટ સાઈઝ 135 શેર હતી. પરિણામે રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછું 14,985નું રોકાણ કર્યું હતું.
હવે જે રોકાણકારોને IPO લાગ્યો છે. તેમની રકમ 21,937.50 થઈ ગઈ હશે. તે મુજબ રોકાણકારોએ પ્રતિ લોટ 6,952નો સીધો નફો થયો છે.
HNI રોકાણકારોને 97,335નો નફો થયો
હવે, જો આપણે HNI કેટેગરીમાં રોકાણકારો માટે નફાની ગણતરી કરીએ, તો તેઓએ મહત્તમ 14 લોટ અથવા 1,890 શેર માટે બોલી લગાવી હતી અને હાઈ પ્રાઈસ બેન્ડના આધારે તેમનું રોકાણ 2,09,790 હતું. આમ, 162.50ના લિસ્ટિંગ ભાવે તેમને 97,335નો સીધો નફો થયો છે.
2015માં સ્થાપિત બેંગલુરુ સ્થિત મીશો એક ઈ-કોમર્સ પ્લેટફોર્મ છે જે તેના ગ્રાહકોને સસ્તા ઉત્પાદનોની વિશાળ કેટેગરી પ્રદાન કરે છે. તેના IPOને રોકાણકારો તરફથી જબરદસ્ત પ્રતિસાદ મળ્યો. આ ઇશ્યૂ કુલ 79.03 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. તેને 62.75 લાખથી વધુ અરજીઓમાંથી 2,43,830 કરોડથી વધુ કિંમતની બિડ મળી હતી. તેને QIB માટે 120.18 ગણો, NII માટે 38.16 ગણો અને રિટેલ કેટેગરીમાં 19.08 વખત સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે