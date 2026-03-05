50 વર્ષની ઉંમરે નોકરી છોડી શરૂ કર્યું સ્ટાર્ટઅપ, 10 વર્ષમાં બનાવી દીધી યુનિકોર્ન કંપની, આ ગુજરાતી મહિલાને દુનિયા કરે છે સલામ

Prev
Success story: ફાલ્ગુની નાયર એક સેલ્ફ-મેડ અબજોપતિ છે. જેમણે પોતાના સપનાની શરૂઆત કરવા માટે એક મોટી નોકરી છોડી દીધી. કોટક મહિન્દ્રા બેંકમાં સારા પગારની નોકરી છોડી તેમણે પોતાના બિઝનેસની શરૂઆત કરી અને તેને એક સફળ યુનિકોર્ન કંપની બનાવી.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 05, 2026, 08:00 AM IST
  • 50 વર્ષની ઉંમરે નોકરી છોડી શરૂ કર્યું સ્ટાર્ટઅપ
  • મુંબઈમાં ગુજરાતી પરિવારમાં જન્મેલા ફાલ્ગુની નાયરની કહાની
  • માત્ર 10 વર્ષમાં બનાવી સફળ યુનિકોર્ન કંપની, આજે કરોડોની નેટવર્થ

50 વર્ષની ઉંમરે જ્યારે લોકો પોતાની નિવૃત્તિનું પ્લાનિંગ કરે છે તે સમયે એક ગુજરાતી મહિલાએ ન માત્ર સ્ટાર્ટઅપની શરૂઆત કરી પરંતુ પોતાની કંપનીને માત્ર 10 વર્ષમાં યુનિકોર્ન કંપની પણ બનાવી દીધી. આ મહિલાએ તે સાબિત કરી દીધું કે ઉંમર માત્ર એક આંકડો છે. અમે વાત કરી રહ્યાં છીએ ફાલ્ગુની નાયરની, જેમણે 50 વર્ષની ઉંમરમાં નોકરી છોડી બિઝનેસ કરવાનો સાહસિક નિર્ણય કર્યો. તેઓ નાયકા કંપનીના સંસ્થાપક અને CEO છે. આજે તેમની કંપની ભારતની સૌથી સફળ યુનિકોર્ન કંપનીમાં સામેલ છે. ફાલ્ગુની નાયર તે લોકો માટે પ્રેરણા છે, જે પોતાનો બિઝનેસ શરૂ કરવા ઈચ્છે છે, પરંતુ હાર અને પડકારના ડરથી આગળ વધતા નથી.

ફાલ્ગુની નાયરની સફળતાની કહાની
ફાલ્ગુની નાયર એક સેલ્ફ-મેડ અબજોપતિ છે. જેમણે પોતાના સપનાની શરૂઆત માટે એક મોટી નોકરી છોડવાની હિંમત કરી. મુંબઈના ગુજરાતી પરિવારમાં 19 ફેબ્રુઆરી 1963ના ફાલ્ગુની નાયરનો જન્મ થયો હતો. બાળપણમાં ફાલ્ગુનીએ પોતાના માતા-પિતાને મહેનત કરતા જોયા હતા. તેના પિતા એક બિઝનેસમેન અને માતા તેમના કામોમાં સહાયતા કરતી હતી. ફાલ્ગુનીએ મુંબઈની સિડનહમ કોલેજ ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇકોનોમિક્સમાં બી.કોમ અને આઈઆઈએમ અમદાવાદથી પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન ડિપ્લોમાં કર્યું.

ફાલ્ગુનીએ વર્ષ 1987મા સંજય નાયર સાથે લગ્ન કર્યા હતા. જે આઈઆઈએમ અમદાવાદમાં તેની સાથે અભ્યાસ કરતા હતા અને કોહલ્બર્ગ ક્રવિશ રોબર્ટ્સ ઈન્ડિયાના સીઈઓ છે. તેમના બાળકો અદ્વૈતા અને અંચિત નાયર પણ ફાલ્ગુની નાયરના નાયકામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા નિભાવે છે, જ્યાં અદ્વૈતા નાયર નાયકા ફેશનની સીઈઓ છે તો અંચિત બ્યુટી ઈ-કોમર્સ ડિવીઝનનો હેડ છે.

કઈ રીતે નાયકાનો પાયો નાખ્યો
પોતાના કરિયરની શરૂઆત ફાલ્ગુનીએ એક સલાહકાર તરીકે કરી હતી. વર્ષ 1993મા તેઓ કોટક મહિન્દ્રા ગ્રુપમાં જોડાયા ગતા અને સતત 18 વર્ષ સુધી કામ કર્યું હતું. તેઓ કોટક સિક્યોરિટીઝના ડાયરેક્ટર અને કોટક મહિન્દ્રા ઈન્વેસ્ટમેન્ટ બેંકના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર તરીકે સેવા આપી ચૂક્યા છે.

50 વર્ષની ઉંમરમાં જ્યારે લોકો પોતાની નિવૃત્તિ અને સ્થિરતાનું પ્લાનિંગ કરે છે તે સમયે ફાલ્ગુની નાયરે એક મોટું પગલું ભરતા 2012મા કોટક મહિન્દ્રા બેંકમાંથી રાજીનામું આપી દીધું હતું. ત્યારબાદ તેમણે નાયકાની સ્થાપના કરી. તેમના આ પગલા પર ઘણા લોકોએ સવાલ ઉઠાવ્યા પરંતુ ફાલ્ગુનીને ખુદ પર વિશ્વાસ હતો.

નાયકાની કરૂ શરૂઆત
વર્ષ 2012મા જ્યારે ઈ-કોમર્સ ઈન્ડસ્ટ્રી ભારતમાં પોતાના શરૂઆતી તબક્કામાં હતા તે સમયે ફાલ્ગુની નાયરે વેલનેસ પ્રોડક્ટ માટે નાયકા નામથી ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મનો પાયો નાખવાનો નિર્ણય કર્યો. નાયકા શબ્દ સંસ્કૃત ભાષામાંથી લેવામાં આવ્યો છે, જેનો અર્થ થાય છે કે સ્પોટલાઇટમાં હોવું. પોતાની બચતમાંથી લગભગ 2 મિલિયન ડોલરનું રોકાણ કર્યું.

10 વર્ષમાં બનાવી દીધી યુનિકોર્ન કંપની
શરૂઆતમાં ફાલ્ગુની પોતાના પિતાની નાની ઓફિસમાં માત્ર ત્રણ કર્મચારીઓ સાથે કામ કરતી હતી. વર્ષ 2023ની શરૂઆતમાં તેમની વેબસાઇટ સંપૂર્ણ એક્ટિવ થઈ ગઈ પરંતુ ત્યારબાદ ઘણા પડકારો સામે આવ્યા હતા. કોરોના મહામારી દરમિયાન ઓફલાઇન રિટેલના દબદબાને કારણે તેમણે 42.5 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું હતું. તેમ છતાં તેમણે હાર માની નહીં અને મહેનતના દમ પર 10 વર્ષમાં પોતાની કંપનીને યુનિકોર્ન કંપની બનાવી દીધી હતી.

આઈપીઓએ મચાવી હતી ધૂમ
નાયકાનો પ્રથમ ઓફલાઇન સ્ટોર વર્ષ 2014મા ખોલવામાં આવ્યો હતો. આજે કંપનીના દેશભરમાં 100થી વધુ સ્ટોર્સ છે. વર્ષ 2020મા નાયકાએ ભારતની પ્રથમ મહિલા લીડરશિપ યુનિકોર્ન સ્ટાર્ટઅપનો ખિતાબ પોતાના નામે કર્યો હતો. વર્ષ 2021મા નાયકાનો આઈપીઓ આવ્યો હતો, જેનો જોરદાર પ્રતિસાદ મળ્યો હતો. આ આઈપીઓ બાદ ફાલ્ગુની નાયર ભારતના સૌથી ધનવાન સેલ્ફ મેડ મહિલા બની ગયા હતા. તેમને ફોર્મ્સ ઈન્ડિયા લિસ્ટમાં વર્ષ 2024મા 44મું સ્થાન પ્રાપ્ત થયું હતું.

આજે નાયકાની લગભગ 2000થી વધુ બ્રાન્ડ્સ છે, જે અંતર્ગત બ્યુટી, સેલનેસ અને ફેશન સાથે જોડાયેલી લગભગ 2 લાખ પ્રોડક્ટ્સ સેલ કરવામાં આવે છે.

ફાલ્ગુની નાયરની સફલતા લોકોને તે શીખવે છે કે ઉંમર માત્ર એક સંખ્યા હોય છે, જે લોકો ઉંમરનું બહાનું બનાવી પોતાના પગ પાછળ ખેંચે છે તેમના માટે આ મહિલા એક ઉદાહરણ છે. તેમણે તે સાબિત કર્યું કે મહેનત અને સંકલ્પની મદદથી સફળતા હાસિલ કરી શકાય છે.
 

