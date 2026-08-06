/અનાથાશ્રમમાં બાળપણ, 5 રૂપિયાના દૈનિક વેતન પર ટકેલું જીવન... કોણ છે જ્યોતિ રેડ્ડી, જેમણે અમેરિકામાં ઊભી કરી દીધી 1500000000 ની કંપની

Who is Jyothi Reddy: તેલંગાણાના એક નાના ગામમાં જન્મેલી જ્યોતિ રેડ્ડી ચાર બહેનોમાં સૌથી નાની હતી. પિતાની સ્થિતિ એવી નહોતી કે તેઓ બાળકોનું પેટ ભરી શકે, તેથી તેમણે જ્યોતિને અનાથાશ્રમમાં છોડી દીધી. જ્યોતિનું આખું નાનપણ અનાથોની જેમ એટલા માટે વીત્યું, કારણ કે તેની પાસે પરિવાર તો હતો, પરંતુ પરિવાર પાસે પૈસા નહોતા. જો આ બધું વાંચીને તમે એ વિચારી રહ્યા છો કે જ્યોતિએ કોઈક રીતે પોતાની જિંદગી કાપી હશે, તો તમે ખોટા છો. અનાથોનું જીવન જીવનારી આ છોકરીએ આગળ જતાં અમેરિકામાં કરોડોની કંપની ઊભી કરી દીધી.
જ્યોતિ રેડ્ડીની ઝીરોમાંથી હીરો બનવાની કહાની
1970માં તેલંગાણાના વારંગલ જિલ્લામાં જન્મ થયો, પરંતુ નાનપણ અનાથોની જેમ વીત્યું. ત્યાં જ કોઈક રીતે અભ્યાસ કરીને 10મું ધોરણ પાસ કર્યું. 16 વર્ષની ઉંમરે પોતાનાથી 10 વર્ષ મોટા વ્યક્તિ સાથે તેના લગ્ન કરાવી દેવામાં આવ્યા. 18ની ઉંમરે જ્યોતિ 2 બાળકોની માતા બની ચૂકી હતી. તેના માટે લગ્નને સાંભળવું લગભગ મુશ્કેલ થઈ રહ્યું હતું. જ્યોતિએ બધું છોડીને બહાર નીકળવાનો નિર્ણય કર્યો. ના કોઈનો સહારો હતો, ના પૈસા અને ના કોઈની સહાનુભૂતિ... 1980ના દસકામાં જરા કલ્પના કરો કે એક એકલી સ્ત્રી પોતાના બે બાળકોની જવાબદારી સાથે પતિને છોડીને નીકળી ગઈ હોય, કેટલો મુશ્કેલ સમય રહ્યો હશે.
5 રૂપિયાની મજૂરી પર કટી રહ્યું હતું જીવન
અજાણ્યું શહેર, અજાણ્યા લોકો, પરંતુ ખભા પર 2 દીકરીઓની જવાબદારી. પુરુષ પ્રધાન સમાજમાં જ્યોતિએ ખેતમજૂરો સાથે કામ કરવાનું શરૂ કર્યું. દૈનિક વેતનમાં ફક્ત 5 રૂપિયા મળતા હતા. આટલામાંથી ત્રણ લોકોનું પેટ ક્યાંથી ભરાવાનું હતું. દિવસમાં મજૂરી કરતી અને રાત્રે સિક્યુરિટી ગાર્ડની નોકરી કરતી હતી. વચ્ચેનો સમય બચતો, તો ઘરે-ઘરે જઈને સાડીઓ વેચવાનું કામ કરતી હતી. જ્યોતિ દિવસની દરેક એક કલાકનો ઉપયોગ કરી રહી હતી.
અભ્યાસના દમ પર બદલાયું નસીબ
આપણે 8-9 કલાકની ડ્યુટીમાં થાકી જઈએ છીએ અને ઘરે પહોંચતા જ સોફા કે બેડ પકડી લઈએ છીએ. આટલા કામ છતાં જ્યોતિ અભ્યાસ માટે સમય કાઢી રહી હતી. તેમણે ન માત્ર પોતાનો અભ્યાસ પૂરો કર્યો, પરંતુ સ્કિલ પણ શીખી. ટાઈપિંગ શીખીને સ્કૂલમાં નોકરી મેળવી. કોઈ સામાન્ય માણસ હોત, તો આટલા પર જ પોતાની આખી જિંદગી વિતાવી દેત. વર્ષ 1992માં તેમને સ્કૂલ ટીચરની નોકરી માટે 398 રૂપિયાનો પગાર મળવા લાગ્યો, દીકરીઓનું એડમિશન પણ મિશનરી સ્કૂલમાં થઈ ગયું. બધું બરાબર ચાલી રહ્યું હતું, પરંતુ જ્યોતિ ખુશ નહોતી.
ખેતમજૂરથી અમેરિકા માટે ભરી ઉડાન
જ્યોતિની પિતરાઈ બહેન અમેરિકાથી પાછી ફરી હતી. તેની મદદથી તેમણે અમેરિકા જવાનો નિર્ણય કર્યો. પહેલાં નાની-મોટી નોકરી કરી. વીઝા માટે તેમને વારંવાર વીઝા ઓફિસ અને કોર્ટના ચક્કર કાપવા પડતા હતા. અહીંથી જ તેમના જીવનનો ટર્નિંગ પોઈન્ટ આવ્યો. જ્યોતિએ જોયું કે લોકો વીઝા પ્રોસેસિંગ કરાવવા માટે મોંમાગ્યા નાણાં આપવા તૈયાર રહેતા હતા. પછી શું હતું, જ્યોતિએ વીઝા મામલે કન્સલ્ટિંગ આપવા માટે એક સોફ્ટવેર બનાવ્યું.
1500000000 કરોડ રૂપિયાની કંપની ઊભી કરી દીધી
ના કોઈ ઈન્વેસ્ટર હતું, ના કોઈ મેન્ટર, ના સ્કીમ અને ના કોઈ લકી બ્રેક... 5 રૂપિયામાં ખેતરોમાં કામ કરનારી જ્યોતિએ અમેરિકામાં પોતાના દમ પર IT સર્વિસ કંપની Key Software Solutions શરૂ કરી દીધી. તેમની કંપની અમેરિકાના ફોનિક્સમાં છે. અમેરિકામાં 6 ઘરોની માલિક છે. ભારતમાં તેમની પાસે ઘણા ફ્લેટ્સ અને મિલકતો છે. જ્યોતિની કહાની શીખવે છે કે જો મનમૂક સંકલ્પ કરી લો તો મોટી થી મોટી મુશ્કેલી પણ તમને રોકી શકતી નથી.