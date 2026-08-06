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અનાથાશ્રમમાં બાળપણ, 5 રૂપિયાના દૈનિક વેતન પર ટકેલું જીવન... કોણ છે જ્યોતિ રેડ્ડી, જેમણે અમેરિકામાં ઊભી કરી દીધી 1500000000 ની કંપની

Billionaire Jyothi Reddy: સાંભળવામાં અને વિચારવામાં થોડું અસંભવ લાગશે પરંતુ આ હકીકત છે. 5 રૂપિયાનું દૈનિક વેતન મેળવતી મજૂર ક્યારેક 150 કરોડની કંપનીની માલિક પણ બની શકે છે, પરંતુ જ્યોતિ રેડ્ડીએ આ સાબિત કરી બતાવ્યું છે અને અમેરિકામાં પોતાની કરોડોની કંપની ઊભી કરી દીધી.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 06, 2026, 01:16 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 01:16 PM IST
અનાથાશ્રમમાં બાળપણ, 5 રૂપિયાના દૈનિક વેતન પર ટકેલું જીવન... કોણ છે જ્યોતિ રેડ્ડી, જેમણે અમેરિકામાં ઊભી કરી દીધી 1500000000 ની કંપની

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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