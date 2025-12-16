Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

Bank Merger: ગુજરાતની આ 4 બેન્કોનું RBIએ કર્યું મર્જર, જાણો હવે તમારા રૂપિયા, ચેકબુક અને પાસબુકનું શું થશે?

Bank Merger: બેન્કોના મર્જરના સમાચાર ખૂબ જ ચર્ચામાં છે. સરકાર મજબૂત બેન્કિંગ સિસ્ટમ બનાવવા, બેન્કોનું NPA ઘટાડવા અને ભારતીય બેન્કોને ગ્લોબલ લેવલ સુધી પહોંચાડવા માટે નાની સરકારી બેન્કોને મર્જ કરવાની યોજના બનાવી રહી છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Dec 16, 2025, 05:21 PM IST

Trending Photos

Bank Merger: ગુજરાતની આ 4 બેન્કોનું RBIએ કર્યું મર્જર, જાણો હવે તમારા રૂપિયા, ચેકબુક અને પાસબુકનું શું થશે?

Bank Merger: બેન્કોના મર્જરના સમાચાર ખૂબ જ ચર્ચામાં છે. સરકાર મજબૂત બેન્કિંગ સિસ્ટમ બનાવવા, બેન્કોનું NPA ઘટાડવા અને ભારતીય બેન્કોને ગ્લોબલ લેવલ સુધી પહોંચાડવા માટે નાની સરકારી બેન્કોને મર્જ કરવાની યોજના બનાવી રહી છે. એક તરફ સરકારી બેન્કોને મર્જ કરવાની તૈયારી કરવામાં આવી રહી છે, તો બીજીતરફ રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI)એ 4 સહકારી બેન્કોના મર્જરનું નોટિફિકેશન જાહેર કરી દીધું છે. 15 ડિસેમ્બરના રોજ ગુજરાતની 4 ઓપરેટિવ બેન્કનું મર્જર કરવામાં આવ્યું છે. 12 ડિસેમ્બરના રોજ બેન્કોના આ મર્જરને લઈ નોટિફિકેશન જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું.

કઈ-કઈ બેનિકોનું થયું મર્જર?
ભારતીય રિઝર્વ બેન્ક (RBI)એ ગુજરાતમાં 4 બેન્કોના વિલીનીકરણને મંજૂરી આપી છે. 15 ડિસેમ્બરના રોજ આ વિલીનીકરણને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. વિલીનીકરણ અંગે અલગ અલગ સૂચનાઓ જારી કરવામાં આવી હતી. આ વિલીનીકરણને બેન્કિંગ રેગ્યુલેશન એક્ટ 1949ની જોગવાઈઓ હેઠળ મંજૂરી આપવામાં આવી હતી અને આ સાથે જ 15 ડિસેમ્બરના રોજ બન્ને બેન્કોના નામ ધરાવતા બોર્ડ ગાયબ થઈ ગયા.

Add Zee News as a Preferred Source

જે બેન્કોને મર્જ કરવામાં આવી તેમાં બધી ગુજરાતની સહકારી બેન્કો હતી. RBIએ મજબૂત બેન્કિંગ સિસ્ટમ તૈયાર કરવા માટે બેન્કોના મર્જરને મંજૂરી આપી. આ મર્જરનો હેતુ સહકારી બેન્કિંગ સેક્ટરને મજબૂત બનાવવાનો છે. બેન્કોની પરસ્પર સંમતિથી એટલે કે બેન્કોની સ્વૈચ્છિક સંમતિ સાથે આ મર્જર પૂર્ણ કરવામાં આવ્યુ.

RBIએ બેન્કિંગ રેગ્યુલેશન એક્ટની કલમ 44A હેઠળ આમોદની ધ આમોદ નાગરિક કો-ઓપરેટિવ બેન્કને ભુજ મર્કેન્ટાઇલ કો-ઓપરેટિવ બેન્ક સાથે મર્જ કરવામાં આવી. તેવી જ રીતે અમદાવાદની અમરનાથ કો-ઓપરેટિવ બેન્ક લિમિટેડને અમદાવાદની ધ કાલુપુર કોમર્શિયલ કો-ઓપરેટિવ બેન્ક લિમિટેડ સાથે મર્જ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી.

ખાતાધારકોના થાપણોનું શું થશે?
બેન્કોના મર્જરથી ખાતાધારકો કે તેમની થાપણોને કોઈ અસર થશે નહીં. જે ગ્રાહકોની બેન્કો બીજી બેન્કમાં મર્જ થઈ ગઈ છે તેમને ફક્ત નામ અને સરનામામાં ફેરફારનો અનુભવ થશે. બેન્ક ડિપોઝિટ, લોન અથવા ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટના વ્યાજ દરો પર તાત્કાલિક કોઈ અસર થશે નહીં.

RBIએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે, આ મર્જરથી હાલના બેન્ક ગ્રાહકો પર નકારાત્મક અસર પડશે નહીં. આનો અર્થ એ છે કે તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. જો બેન્કો મર્જ થઈ ગઈ હોય, તો પણ તમારી બચત સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત છે. જો કે, તમારે નવી ચેકબુક અને પાસબુક માટે કેટલાક કાગળકામ પૂર્ણ કરવાની જરૂર પડી શકે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
mega bank mergerco-operative banks in Gujaratrbi on bank mergerગુજરાતની સહકારી બેન્કોનું મર્જરબેન્કોનું મર્જર

Trending news