/પેટ્રોલ પંપ પર ₹2,000થી વધુના UPI પેમેન્ટ બંધ થવાનો મેસેજ વાયરલ, ઇન્ડિયનઓઇલે કરી સ્પષ્ટતા, જાણો

IndianOil Clarifies Viral Claim: UPI વિશે ચર્ચાઓ છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં દેશમાં તેજ બની છે. ઇન્ડિયનઓઇલે મધ્યપ્રદેશના પેટ્રોલ પંપ પર 2,000 રૂપિયાથી વધુના UPI પેમેન્ટ બંધ કરવા અને 23 સપ્ટેમ્બરના રોજ 'નો-UPI દિવસ' ઉજવવા અંગેના વાયરલ સમાચારને ખોટા અને ભ્રામક ગણાવ્યા છે.
કંપનીએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે પેટ્રોલિયમ ડીલરો દ્વારા આવો કોઈ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી. સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા એક મેસેજમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે પેટ્રોલ પંપ સંચાલકો ડિજિટલ પેમેન્ટ પર વસૂલવામાં આવતા વેપારી ચાર્જના વિરોધમાં 2,000 રૂપિયાથી વધુની UPI પેમેન્ટની એક્સેપ્ટ કરશે નહીં. વધુમાં, 23 સપ્ટેમ્બરના રોજ ઇન્દોરમાં 'નો-UPI દિવસ' ઉજવવાની ચર્ચા થઈ હતી.
ઇન્ડિયનઓઇલે શું કહ્યું?
ઇન્ડિયનઓઇલના જણાવ્યા અનુસાર, મધ્યપ્રદેશના પેટ્રોલ પંપ પર UPI ચુકવણીઓ પર 2,000 રૂપિયાની કોઈ નવી મર્યાદા લગાવવામાં આવી નથી. કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે પેટ્રોલિયમ ડીલર્સ એસોસિએશન મંત્રાલયના અધિકારીઓ સાથે સતત સંપર્કમાં છે અને નો-UPI દિવસની કોઈ જાહેરાત કે સૂચના આપવામાં આવી નથી.
કંપનીએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે પેટ્રોલિયમ ડીલરો ન હોય તેવા કેટલાક વ્યક્તિઓ દ્વારા સમાન દાવા કરવામાં આવ્યા છે. ઇન્ડિયનઓઇલે લોકોને વિનંતી કરી છે કે સોશિયલ મીડિયા પર ફરતા આવા સમાચાર ફોરવર્ડ કરતા પહેલા તેની ચકાસણી કરે.
પેટ્રોલ પંપ પર UPI ચુકવણી ચાલુ
ઇન્ડિયનઓઇલે જણાવ્યું હતું કે પેટ્રોલ પંપ ડીલરો ડિજિટલ ચુકવણીને એક્ટિવપણે પ્રોત્સાહન આપી રહ્યા છે. હાલમાં, મધ્યપ્રદેશમાં UPI પેમેન્ટ રાજ્યવ્યાપી અથવા ઇન્દોર-વ્યાપી સ્થગિત કરવાની કોઈ જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. તેથી, વાયરલ સંદેશના આધારે વાહન માલિકોએ પેટ્રોલ અથવા ડીઝલ ખરીદતી વખતે UPI પેમેન્ટ વિશે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી.
15 ઓક્ટોબરથી UPI MDR અંગે કયા ફેરફારો કરવામાં આવશે?
વાયરલ દાવા પાછળ UPI વેપારી ચાર્જ (MDR)નો મુદ્દો પણ કારણભૂત હોવાનું જણાવવામાં આવી રહ્યું છે. મળતી માહિતી અનુસાર, 15 ઓક્ટોબર, 2026થી ચોક્કસ મોટા વેપારી UPI વ્યવહારો પર MDR સિસ્ટમ લાગુ કરવામાં આવશે. જો કે, આ બોજ ગ્રાહકો પર નાખવામાં આવશે નહીં. આ સિસ્ટમ હેઠળ નાના વેપારીઓને પણ રાહત આપવામાં આવી છે. P2PM સિરીઝમાં આવતા નાના વેપારીઓ માટે, UPI QR પેમેન્ટ પર MDR ચોક્કસ મર્યાદા સુધી જીરો રહેશે.
ગ્રાહકો પર કોઈ UPI ચાર્જ વસૂલવામાં આવશે નહીં
UPI ચુકવણી કરનારા ગ્રાહકો પાસેથી કોઈપણ વધારાની UPI ફી વસૂલવાની કોઈ જોગવાઈ નથી. આનો અર્થ એ થયો કે પેટ્રોલ પંપ પર UPI પેમેન્ટ કરનારા ગ્રાહકોને 2,000 રૂપિયાથી વધુ રકમ માટે કોઈપણ વધારાની UPI ફી ચૂકવવાની જરૂર રહેશે નહીં.