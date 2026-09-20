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પેટ્રોલ પંપ પર ₹2,000થી વધુના UPI પેમેન્ટ બંધ થવાનો મેસેજ વાયરલ, ઇન્ડિયનઓઇલે કરી સ્પષ્ટતા, જાણો

IndianOil Clarifies Viral Claim: ઇન્ડિયનઓઇલે ₹2,000 થી વધુની UPI ચુકવણી બંધ કરવાના અને 23 સપ્ટેમ્બરના રોજ 'નો-UPI ડે' ના વાયરલ સમાચારને ખોટા ગણાવ્યા છે અને સ્પષ્ટતા કરી છે કે પેટ્રોલ પંપ પર UPI ચુકવણીઓ રાબેતા મુજબ ચાલુ છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 20, 2026, 09:05 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 09:07 PM IST
પેટ્રોલ પંપ પર ₹2,000થી વધુના UPI પેમેન્ટ બંધ થવાનો મેસેજ વાયરલ, ઇન્ડિયનઓઇલે કરી સ્પષ્ટતા, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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પેટ્રોલ પંપ પર ₹2,000 થી વધુની UPI પેમેન્ટ બંધ થવાનો મેસેજ વાયરલ, કરી સ્પષ્ટતા, જાણો
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