Middle Class New Challenge: ભારતના સૌથી મોટા શહેરોમાં સામાન્ય જિંદગી વધુને વધુ મુશ્કેલ બની રહ્યું છે. ખાસ કરીને ઝડપથી વધી રહેલા જીવન ખર્ચ અથવા ઘર ભાડાને કારણે...1BHK ફ્લેટનું ભાડું પણ ₹20,000 ની આસપાસ પહોંચી ગયું છે, જ્યારે પગાર ₹30,000 ની આસપાસ ફરે છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 19, 2025, 01:31 PM IST

30,000નો પગાર, 20,000નું ઘરનું ભાડું...મિડલ ક્લાસને ડરાવવા લાગ્યા છે આ મોટા શહેરો, અમદાવાદ છે લિસ્ટમાં....

Middle Class New Challenge: દેશના મુખ્ય શહેરોમાં મધ્યમ વર્ગ માટે રહેવું વધુને વધુ મોંઘુ થઈ રહ્યું છે. એક અહેવાલ મુજબ, ઘણા મેટ્રો શહેરોમાં સરેરાશ પગાર દર મહિને 30,000 ની આસપાસ છે, જ્યારે ફક્ત ભાડાનો ખર્ચ 20,000 કે તેથી વધુ થઈ શકે છે. આનો અર્થ એ છે કે મોટાભાગની આવક ફક્ત ઘર ભાડા પાછળ જ ખર્ચવામાં આવે છે.

એક LinkedIn પરની એક પોસ્ટમાં નિષ્ણાત સુજયયુએ લખ્યું છે કે ભારતના સૌથી મોટા શહેરોમાં જીવન વધુને વધુ મુશ્કેલ બની રહ્યું છે, ખાસ કરીને ઝડપથી વધી રહેલા જીવન ખર્ચ અથવા ઘર ભાડાને કારણે...તેમની પોસ્ટે મેટ્રોપોલિટન શહેરોમાં રૂમ ભાડા અંગેની ચર્ચા ફરી શરૂ કરી છે, જે સરેરાશ આવક અને આસમાને પહોંચતા ભાડા ખર્ચ વચ્ચેના તીવ્ર અંતરને ઉજાગર કરે છે. તેમણે ઉદાહરણો આપતાં સમજાવ્યું કે મુંબઈ સહિત ઘણા મોટા શહેરોમાં સરેરાશ માસિક આવક હાલમાં ₹25,000 ની આસપાસ છે, અને 1BHK ફ્લેટનું ભાડું તે જ સ્તરે પહોંચી ગયું છે, લગભગ ₹20,000. આ આંકડો સરેરાશ વ્યક્તિ માટે ભયાનક છે. વિશ્લેષક સુજય યુ કહે છે કે જ્યારે લોકો દર મહિને ₹30,000 કમાય છે, ત્યારે ભાડું જ તેમની આવકના અડધાથી વધુ ખર્ચ કરે છે, તો તેઓ અન્ય ખર્ચાઓ કેવી રીતે મેનેજ કરી શકે?

મુંબઈ સૌથી મોંઘુ શહેર
વિશ્લેષક સુજય યુ જણાવે છે કે મુંબઈમાં સરેરાશ માસિક આવક 25,000 ની આસપાસ છે, જ્યારે 1BHK ફ્લેટનું ભાડું ₹20,000 કે તેથી વધુ છે. આનો અર્થ એ છે કે લોકોના પગારનો લગભગ 80% ભાગ ફક્ત ભાડા પાછળ જ ખર્ચાય છે. આનાથી ખોરાક, પરિવહન, બાળકોનું શિક્ષણ અથવા બચત જેવા અન્ય ખર્ચાઓ લગભગ અશક્ય બની જાય છે.

અન્ય શહેરોમાં પણ આવી જ સ્થિતિ
બેંગલુરુમાં જ્યાં સરેરાશ પગાર 28,000 થી 30,000 સુધીનો છે, 1BHK નું ભાડું 20,000 સુધી પહોંચી ગયું છે. દિલ્હી, હૈદરાબાદ અને અમદાવાદ જેવા શહેરોમાં પણ પરિસ્થિતિ અલગ નથી. ભાડા સરેરાશ આવકના અડધાથી વધુ ખર્ચ કરે છે.

સમસ્યા ફક્ત ભાડાની નથી, તે સ્થિર પગારની પણ છે...
રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ભાડા અને મકાનોના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે, પરંતુ સરેરાશ પગાર મોટાભાગે યથાવત રહ્યો છે. જ્યારે મેટ્રો શહેરોમાં નોકરીઓની સંખ્યામાં વધારો થયો છે, ત્યારે પગાર વૃદ્ધિ ખૂબ જ ધીમી રહી છે.

શું હવે મેટ્રોમાં રહેવું યોગ્ય નિર્ણય છે?
રિપોર્ટમાં પ્રશ્ન ઉઠાવવામાં આવ્યો છે કે જો વ્યક્તિના પગારનો 60-70% ભાગ ફક્ત ભાડા પાછળ ખર્ચવામાં આવે છે, તો શું મેટ્રોમાં રહેવું યોગ્ય છે? ઘણા યુવાનો હવે વિચારી રહ્યા છે કે નાના શહેરોમાં રહીને દૂરથી કામ કરવું કે અર્ધ-મેટ્રો વિસ્તારમાં ઘર ખરીદવું એ વધુ સારો વિકલ્પ હોઈ શકે છે.

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

India middle class crisismetro city rent pricesrising cost of livingMumbai housing affordability₹30000 salary struggleurban rent inflationstagnant wages Indiareal estate pressure on middle classaffordable housing shortageeconomic burden of metrosભારતમધ્યમ વર્ગનું સંકટમેટ્રો સિટી ભાડાના ભાવરહેઠાણનો વધતો ખર્ચમુંબઈમાં રહેઠાણની પરવડે તેવી ક્ષમતા000 પગાર સંઘર્ષશહેરી ભાડાનો ફુગાવોસ્થિર વેતન ભારતમધ્યમ વર્ગ પર રિયલ એસ્ટેટનું દબાણપરવડે તેવા રહેઠાણની અછતમહાનગરોનો આર્થિક બોજ

