24 કલાકમાં કરોડપતિ... આ ક્રિપ્ટોકરન્સીએ 1 લાખના થઈ ગયા 2.45 કરોડ, 20 પૈસાથી પણ ઓછો હતો ભાવ
Cryptocurrency Return: છેલ્લા 24 કલાકમાં ક્રિપ્ટોકરન્સીની દુનિયામાં ઉથલપાથલ ચાલી રહી છે. ઘણી મોટી ક્રિપ્ટોકરન્સી ક્રેશ થઈ ગઈ છે, જ્યારે એકમાં ભારે ઉછાળો જોવા મળ્યો છે, જેના કારણે રોકાણકારો કરોડપતિ બન્યા છે.
Cryptocurrency Return: ક્રિપ્ટોકરન્સીની દુનિયા ખૂબ જ જાદુઈ છે. કોણ રાજા બનશે અને કોણ ક્ષણભરમાં ભીખારી બની જશે તેના વિશે જણાવવું અશક્ય છે. જ્યારે ઘણી મોટી ક્રિપ્ટોકરન્સી છેલ્લા 24 કલાકમાં ગગડી છે, ત્યારે એકે રોકાણકારોને કરોડપતિ બનાવ્યા છે. તેનું નામ હોટકીસ્વેપ (HotKeySwap) છે.
છેલ્લા 24 કલાકમાં તેમાં 24,000 ટકાથી વધુનો ઉછાળો આવ્યો છે. રવિવારે સવારે 11:30 વાગ્યે, આ ક્રિપ્ટોકરન્સી એક ડોલર કરતા પણ ઓછા ભાવે ટ્રેડ થઈ રહી હતી.
હોટકીસ્વેપનું મૂલ્ય માત્ર 24 કલાક પહેલા 0.001724 ડોલર (લગભગ 16 પૈસા) હતું. છેલ્લા 24 કલાકમાં, તેમાં એટલો વધારો આવ્યો કે તે વધીને $0.4253 (લગભગ 39 રૂપિયા) સુધી પહોંચી ગયું છે. આનો અર્થ એ થયો કે તેણે 24 કલાકમાં 24,500% થી વધુનું વળતર આપ્યું છે. જો કોઈએ 24 કલાક પહેલા હોટકીસ્વેપ (HotKeySwap)માં 1 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કર્યું હોત, તો તે રકમ 2.45 કરોડથી વધુ થઈ ગઈ હોત.
માર્કેટ કેપમાં ઘટાડો
છેલ્લા 24 કલાકમાં ક્રિપ્ટો માર્કેટ કેપમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. તે લગભગ 1 ટકા ઘટીને 3 ટ્રિલિયન ડોલર થઈ ગયો છે. CoinMarketCap મુજબ, ભય અને લોભ સૂચકાંક પણ ઘટીને 34 થઈ ગયો છે. આ ક્રિપ્ટોકરન્સીને લઈને રોકાણકારોમાં ભયની લાગણી સૂચવે છે, કારણ કે તાજેતરના સમયમાં ક્રિપ્ટો માર્કેટમાં નોંધપાત્ર ઉછાળો જોવા મળ્યો નથી. તેના બદલે, બજાર અસ્થિર રહ્યું છે.
અન્ય ક્રિપ્ટોની સ્થિતિ શું છે?
બિટકોઇન સહિત લગભગ તમામ મુખ્ય ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. બિટકોઇન છેલ્લા 24 કલાકમાં લગભગ 1 ટકા અને 7 દિવસમાં 6 ટકાથી વધુ ઘટ્યું છે. આ ઘટાડા સાથે, બિટકોઇન ફરીથી 89,000 ડોલરથી નીચે આવી ગયું છે. ઇથેરિયમ અને સોલાના પણ 7 દિવસમાં 11 ટકાથી વધુ ઘટ્યા છે. કાર્ડાનો લગભગ 10 ટકા ઘટ્યો છે. આ દરમિયાન, કેન્ટનમાં સાત દિવસમાં 30 ટકાથી વધુનો વધારો થયો છે.
ડિસ્ક્લેમર: ક્રિપ્ટોકરન્સીનો વેપાર 24 કલાક થાય છે, અને તેની કિંમતો મિનિટે મિનિટે વધઘટ થાય છે. ક્રિપ્ટોકરન્સીના ભાવ મિનિટોમાં ઘટી શકે છે, જેના કારણે રોકાણકારોને નોંધપાત્ર નુકસાન થઈ શકે છે. તેથી, રોકાણ કરતા પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો.
