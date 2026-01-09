Prev
બેંકમાંથી 30 લાખ રૂપિયાની હોમ લોન લેવી હોય તો કેટલો હોવો જોઈએ મહિનાનો પગાર, જાણો વિગત

જો તમે ઘર ખરીદવા માટે હોમ લોન લેવાનો પ્લાન બનાવી રહ્યાં છો તો તમારે પહેલા તમારો મહિનાનો પગાર જાણી લેવો જોઈએ અને તે પ્રમાણે લોનની રકમ નક્કી કરવી જોઈએ. આજે અમે તમને જણાવીશું કે જો તમે 30 લાખ રૂપિયાની હોમ લોન લેવા ઈચ્છો છો તો તમારી દર મહિનાની મિનિમમ સેલેરી કેટલી હોવી જોઈએ.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 09, 2026, 01:28 PM IST

દરેક વ્યક્તિનું સપનું પોતાનું ઘર ખરીદવાનું હોય છે, પરંતુ આજકાલ પ્રોપર્ટીના ભાવ આસમાને પહોંચી ગયા છે. તેવામાં ઘર લેવું મુશ્કેલ થઈ ગયું છે. તેથી ઘમા લોકો બેંકમાંથી હોમ લોન લઈ ખુદનું ઘર ખરીદી રહ્યાં છે. ત્યારબાદ દર મહિને તે EMI દ્વારા પોતાના ઘરની કિંમત ચુકવે છે. જો તમે પણ ખુદનું ઘર ખરીદવા માટે બેંકમાંથી લોન લેવાનો પ્લાન બનાવી રહ્યાં છો તો પહેલા તમારે તમારો માસિક પગાર જોવો જોઈએ અને તે હિસાબે લોનની રકમ નક્કી કરવી જોઈએ.

આજે અમે તમને જણાવીશું કે જો તમે બેંકમાંથી 30 લાખ રૂપિયાની હોમ લોન લેવા ઈચ્છો છો તો તમારો દર મહિને મિનિમમ પગાર કેટલો હોવો જોઈએ. 

30 લાખ રૂપિયાની હોમલોનનો માસિક હપ્તો
જો તમે બેંકમાંથી 30 લાખ રૂપિયાની હોમ લોન 15 વર્ષના સમયગાળા માટે લઈ રહ્યાં છો અને તમને આ લોન 8 ટકાના વ્યાજદરથી મળી જાય તો તમારે દર મહિને 28,670 રૂપિયા ઈએમઆઈના રૂપમાં આપવા પડશે. દર મહિને 28670 રૂપિયા 15 વર્ષ સુધી ઈએમઆઈના રૂપમાં આપવા પર તમારે બેંકને કુલ 51.60 લાખ રૂપિયા ચુકવવા પડશે. તેમાં માત્ર 21.60 લાખ રૂપિયાનું તમારૂ વ્યાજ સામેલ હશે.

કેટલો હોવો જોઈએ મહિનાનો પગાર
30 લાખ રૂપિયાની હોમ લોન લેવા માટે તમારો માસિક પગાર કેટલો હોવો જોઈએ, આ અલગ-અલગ વ્યક્તિના ખર્ચ પ્રમાણે અલગ-અલગ હોઈ શકે છે. જો તમે દર મહિને 28670 રૂપિયાનો EMI આપી રહ્યાં છો તો તમારો પગાર 1 લાખ રૂપિયા સુધી હોવો જોઈએ. જો તમારા ખર્ચા ઓછા છે અને પગાર 1 લાખથી ઓછો છે તો તમે આ હપ્તો સરળતાથી ભરી શકો છો.

હોમ લોન લેતા પહેલા તે જરૂરી છે કે તમે તમારૂ બજેટ નક્કી કરો. અહીં ધ્યાન આપવા જેવી વાત છે કે તમારો મહિનાનો હપ્તો તમારા માસિક પગારના 30 ટકાથી વધુ ન હોવો જોઈએ. જો તમારો પગાર 1 લાખ રૂપિયા છે તો મંથલી ઈએમઆઈ 30,000 રૂપિયાથી વધુ ન હોવો જોઈએ.
 

