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8th Pay Commission: ઓછામાં ઓછું 45000 પેન્શન, ચાર વાર વધે DA, 8મા પગાર પંચ સમક્ષ મોટો પડકાર!

8th Pay Commission latest updates: ભારત પેન્શનર્સ સમાજે 8મા પગાર પંચમાં પેન્શન વધારીને 45,000 રૂપિયા કરવાની માંગ કરી છે. ફેમિલી યુનિટ અને ડીએ અંગે પણ નોંધપાત્ર માંગણીઓ કરવામાં આવી છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 12, 2026, 09:07 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 09:07 AM IST
8th Pay Commission: ઓછામાં ઓછું 45000 પેન્શન, ચાર વાર વધે DA, 8મા પગાર પંચ સમક્ષ મોટો પડકાર!

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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