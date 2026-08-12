/8th Pay Commission: ઓછામાં ઓછું 45000 પેન્શન, ચાર વાર વધે DA, 8મા પગાર પંચ સમક્ષ મોટો પડકાર!

8th Pay Commission latest updates: 8મા પગાર પંચની રચના થયાને નવ મહિના વીતી ગયા છે. કમિશન પાસે હવે પોતાનો રિપોર્ટ તૈયાર કરવા અને સરકારને સુપરત કરવા માટે માત્ર 9 મહિના બાકી છે. આ સમય દરમિયાન, ભારત પેન્શનર્સ સમાજે એક મહત્વપૂર્ણ માંગણી કરી છે.
યુનિયને કમિશન પાસે માંગ કરી છે, જેમાં મોંઘવારી ભથ્થું, ફિટમેન્ટ પરિબળો અને 45,000 રૂપિયાનું લઘુત્તમ પેન્શનનો સમાવેશ થાય છે. સંગઠનનું કહેવું છે કે વધતા ખર્ચને ધ્યાનમાં રાખીને, પેન્શનરો માટે લઘુત્તમ પેન્શન સ્થાપિત કરવું જોઈએ જેથી કર્મચારીઓ નિવૃત્તિ દરમિયાન યોગ્ય જીવન જીવી શકે.
અહેવાલ મુજબ, સંગઠને 7 ઓગસ્ટના રોજ દિલ્હીમાં કમિશન સમક્ષ પોતાની માંગણીઓ રજૂ કરી હતી.
મોંઘવારી ભથ્થામાં ચાર ગણો વધારો
હાલમાં, કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને વર્ષમાં બે વાર મોંઘવારી ભથ્થું અને DR મળે છે. ભારત પેન્શનર્સ સમાજે દર ત્રણ મહિને DA વધારવાની માંગ કરી છે. સંગઠનનું કહેવું છે કે વધતી જતી મોંઘવારી પેન્શનરો પર ઘણું દબાણ લાવે છે. આવી સ્થિતિમાં, 6 મહિના ખૂબ લાંબા છે.
25% ડીએ પર મર્જર
ભારત પેન્શનર્સ સમાજે માંગ કરી છે કે 25% ડીએને બેઝિક પગારમાં ભેળવી દેવામાં આવે, જેથી કર્મચારીઓને ફુગાવાને અનુરૂપ તેમનો બેઝિક પગાર મળે. હાલમાં, આવી કોઈ જોગવાઈ નથી. હાલમાં, કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે ડીએ 60% છે.
ફિટમેન્ટ ફેક્ટર વધારીને 3.83 કરવાની માંગ
બીપીએસે ફક્ત પેન્શનમાં 45000નો વધારો કરવાની માંગ કરી નથી. તેમણે સરકારી કર્મચારીઓ માટે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર વધારીને 3.83 કરવાની પણ માંગ કરી છે. જો આવું થાય, તો લઘુત્તમ બેઝિક પગાર 1800 રૂપિયાથી વધીને ₹69000 થશે.
ફેમિલી યુનિટ વધારવાની માંગ
આ સંગઠને ફેમિલી યુનિટમાં વધારો કરવાની પણ માંગ કરી છે. હાલમાં, ફેમિલી યુનિટ 3 છે. તેને વધારીને 5.2 કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે. સંગઠનનું કહેવું છે કે ફેમિલી યુનિટમાં માતાપિતાનો પણ સમાવેશ થવો જોઈએ.
8મા પેન્શન કમિશનની રચના 3 નવેમ્બર, 2025ના રોજ કરવામાં આવી હતી. આ પગાર પંચનો કાર્યકાળ 18 મહિનાનો છે. કમિશનના અહેવાલના આધારે, કેન્દ્ર સરકાર કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે પગાર અને પેન્શન નક્કી કરશે. આ કમિશન દર 10 વર્ષે રચાય છે.