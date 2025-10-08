Prev
મોદી સરકાર ટૂંક જ સમયમાં લાવી રહી છે શ્રમ નીતિ, જાણો પગારની સાથે અન્ય ક્યા-ક્યા ફેરફારો થશે?

Labour Ministry Draft: સરકારે "શ્રમ શક્તિ નીતિ 2025" (Shram Shakti Niti 2025)નો પોલિસી ડ્રાફ્ટ પણ જાહેર કરી દીધો છે. આ ઉપરાંત ડ્રાફ્ટમાં નવી પોલિસી અંગે લોકો પાસેથી જાહેર સૂચનો પણ માંગવામાં આવ્યા છે. આ ડ્રાફ્ટ હેઠળ સરકાર કર્મચારીઓને લાભ આપવા માટે પગલાં લેશે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 08, 2025, 04:46 PM IST

Labour Ministry Draft: ભારત સરકાર દ્વારા દેશમાં ટૂંક જ સમયમાં નવી લેબર પોલિસીને લાગુ કરવામાં આવશે. આ પોલિસી હેઠળ કર્મચારીઓના હિતમાં સરકાર તરફથી તમામ પગલાં લેવામાં આવશે. સરકારે "શ્રમ શક્તિ નીતિ 2025" (Shram Shakti Niti 2025)નો પોલિસી ડ્રાફ્ટ પણ જાહેર કરી દીધો છે. આ ઉપરાંત ડ્રાફ્ટમાં નવી પોલિસી અંગે લોકો પાસેથી જાહેર સૂચનો પણ માંગવામાં આવ્યા છે. આ પોલિસી હેઠળ દેશભરમાં કામદારોના કાર્યસ્થળ, વેતન, સુરક્ષા, સામાજિક સંરક્ષણ અને ભવિષ્યને સુરક્ષિત કરવા સાથે જોડાયેલી યોજનાઓને વધુ સારી બનાવવા માટે કામ કરવામાં આવશે.

ઈન્ડસ્ટ્રીમાં રોજગાર વધારવાની તકો પણ મળશે
શ્રમ મંત્રાલય દ્વારા રાષ્ટ્રીય શ્રમ અને રોજગાર નીતિને પબ્લિક કન્સલ્ટેશન માટે જાહેર કરવામાં આવી છે. આ પોલિસીને 2047 સુધીમાં વિકસિત ભારતના લક્ષ્યોને ધ્યાનમાં રાખીને તૈયાર કરવામાં આવી રહી છે. આ પોલિસી ઈન્ડસ્ટ્રીમાં કામ કરનારા કર્મચારીઓના કલ્યાણ અને ઈન્ડસ્ટ્રી ગ્રોથની વચ્ચે સંતુલન બનાવીને સતત રોજગાર વધારાના ઉદ્દેશ્યથી તૈયાર કરવામાં આવી રહી છે. આ પોલિસી દ્વારા દેશના શ્રમ દળને એકીકૃત અભિગમ પ્રદાન કરવાનો પ્રયાસ કરશે. હાલમાં શ્રમ ક્ષેત્ર માટે કોઈ સંકલિત નીતિ નથી. આને ધ્યાનમાં રાખીને મંત્રાલયે એક ડ્રાફ્ટ જાહેર કર્યો છે.

વર્કિંગ સિસ્ટમમાં પણ થશે ફેરફાર
શ્રમ મંત્રાલયનું માનવું છે કે, આ પોલિસી આવનારા સમયમાં દેશની વર્કિંગ કલ્ચરને નવી દિશા આપશે. તેનાથી ઓર્ગેનાઈઝ્ડ અને નોન-ઓર્ગેનાઈઝ્ડ બન્ને સેક્ટરના લાખો કર્મચારીઓને મુખ્ય પ્રવાહમાં લાવવામાં મદદ મળશે. શ્રમ શક્તિ નીતિ-2025નો ટાર્ગેટ ફક્ત રોજગાર સર્જન પૂરતો જ મર્યાદિત નથી, પરંતુ દરેક કર્મચારીને આદરપૂર્ણ, સુરક્ષિત અને સમાન તક વાતાવરણ પૂરું પાડવાનો પણ છે. આ પોલિસી દ્વારા કેન્દ્ર સરકાર દેશના શ્રમ ક્ષેત્ર દ્વારા ઉત્પાદકતા વધારવા અને તેના વિકાસમાં યોગદાન આપવાનો ઉદ્દેશ ધરાવે છે.

ક્યારે થશે લાગુ?
કેન્દ્ર સરકાર તરફથી સૂચનો મળ્યા પછી પોલિસી સાથે જોડાયેલા નોટિફિકેશન જાહેર કરવામાં આવશે. ઉમ્મીદ કરવામાં આવી રહી છે કે, તેને આવતા વર્ષની શરૂઆતમાં અમલમાં મુકાય આવી શકે છે. રાજ્ય સરકારોને પણ નવી પોલિસી લાગુ કરવાની સલાહ આપવામાં આવશે. આ ફક્ત કામદારોની સંભાળ રાખશે નહીં, પરંતુ દેશમાં વ્યવસાયિક વાતાવરણ બનાવવામાં પણ મદદ કરશે. તે બધા કામદારો માટે સમાન પગાર અને સારી કાર્યસ્થળ સુવિધાઓ સુનિશ્ચિત કરશે, પછી ભલે તેમની લાયકાત અને અનુભવ ગમે તે હોય.

modi govt, Labour Ministry Draft, shram shakti niti 2025, શ્રમ શક્તિ નીતિ 2025, શ્રમ મંત્રાલય

