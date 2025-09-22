Prev
5 કંપનીઓમાં ભાગીદારી વેચવાની તૈયારીમાં સરકાર! લિસ્ટમાં છે આ સરકારી કંપનીઓના નામ

ચાવલાએ કહ્યુ- "અમે વર્ષની શરૂઆત કેટલાક હિસ્સાના વેચાણ સાથે કરી હતી. બજારની અસ્થિરતાને કારણે મધ્યમાં થોડો વિરામ હતો, પરંતુ હવે જ્યારે બજારો સ્થિર થયા છે, ત્યારે અમે નાના રોકાણકારો માટે મૂલ્ય નિર્માણની તકો લાવીશું,

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Sep 22, 2025, 02:39 PM IST

નવી દિલ્હીઃ કેન્દ્રની મોદી સરકાર જલ્દી લગભગ અડધો ડઝન સરકારી કંપનીઓમાં પોતાની લઘુમતી ભાગીદારી વેચવાની તૈયારી કરી રહી છે. આ જાણકારી વિનિવેશ સચિવ અરૂણિશ ચાવલાએ સોમવારે એક ટીવી ચેનલ સાથે વાત કરતા આપી છે. પરંતુ હજુ તે સ્પષ્ટ નથી કે કઈ કંપનીઓમાં ભાગીદારી વેચવામાં આવશે, પરંતુ આ પગલું સરકારની વિનિવેશ યોજનાનો ભાગ છે.

આ કંપનીઓમાં વેચવામાં આવશે ભાગીદારી
રિપોર્ટ્સ અનુસાર ONGC અને NHPC પોત-પોતાના ગ્રીન એનર્જી એકમો ઓએનજીસી ગ્રીન એનર્જી અને એનએચપીસી રિન્યુએબલ એનર્જીને લિસ્ટ કરાવવા પર વિચાર કરી રહ્યાં છે. મહત્વનું છે કે રોયટર્સના પાછલા રિપોર્ટ્સ અનુસાર સરકાર પાંચ પબ્લિક સેક્ટર બેંકોમાં ભાગીદારી વેચવાની યોજના બનાવી રહી છે. તેમાં યુકો બેંક અને બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્રનું નામ મોખરે છે.

રોકાણકારો માટે અવસર
ચાવલાએ કહ્યુ 'વર્ષની શરૂઆતમાં અમે કેટલીક ભાગીદારી વેચી હતી. વચ્ચે બજારની અસ્થિરતાને કારણે થોડી સમસ્યા આવી, પરંતુ હવે બજાર સ્થિત થઈ ગયું છે, અમે નાના રોકાણકારો માટે વેલ્યુ ક્રિએશનનો અવસર લાવીશું. અમે OFS લાવીશું, લઘુમતી ભાગીદારી વેચીશું, કેટલાક આઈપીઓ લાવીશું અને આ યાત્રા આગળ વધારીશું.'

કયા ક્ષેત્રોમાં આવશે આઈપીઓ
વિનિવેશ સચિવ અનુસાર આવનાર સમયમાં વીમા અને રક્ષા ક્ષેત્રોમાં પણ આઈપીઓ અને લઘુમતી ભાગીદારીનું વેચાણ જોવા મળી શકે છે. તેમણે કહ્યું કે આ સેક્ટરોમાં સરકાર સેબી દ્વારા મંજૂર માધ્યમથી વિવિધ રૂપે ભાગીદારીનું વેચાણ કરશે.

એલઆઈસીમાં ભાગીદારી ઘટાડવી ફરજીયાત
આ સિવાય સરકારે દેશની સૌથી મોટી વીમા કંપની ભારતીય જીવન વીમા નિગમમાં પણ પોતાની ભાગીદારી ઘટાડવી પડશે. આ પગલું બજાર નિયામક સેબીના નિયમોનું પાલન કરવા માટે જરૂરી છે, જે હેઠળ કોઈપણ લિસ્ટેડ કંપનીમાં મિનિમમ જાહેર ભાગીદારી હોવી જોઈએ. કુલ મળી સરકારનું આ પગલું વિનિવેશ પ્રક્રિયાને ગતિ આપવા અને નાણાકીય અનુશાસન બનાવી રાખવાની દિશામાં એક મોટો પ્રયાસ માનવામાં આવી રહ્યો છે.
 

