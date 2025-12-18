Prev
ઝુક્યા નહીં મોદી.... હવે ટ્રમ્પનો દાવ પડી રહ્યો છે ઉલટો, ગુજરાતના આ શહેરમાં મોટા રોકાણની યોજના

iPhone Export From India: આઇફોન ઉત્પાદન અને નિકાસમાં ભારતનું પ્રભુત્વ સતત વધી રહ્યું છે. આનો અંદાજ એ વાત પરથી લગાવી શકાય છે કે નવેમ્બરમાં આઇફોન નિકાસ 17,000 કરોડ રૂપિયાને વટાવી ગઈ.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 18, 2025, 11:11 AM IST

iPhone Export From India: ભારતીય ચીજવસ્તુઓ પર ટેરિફ લગાવીને અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ જે દબાણ લાવવા માંગતા હતા, તે હવે તેમના પર ઊંધું પડી રહ્યું છે. ટ્રમ્પની સતત ધમકીઓ સામે ભારત અને PM મોદી અડગ રહ્યા છે. આ જ કારણ છે કે અમેરિકા ભારત સાથે વેપાર કરાર કરવા માંગે છે. ખરેખર, બંને દેશોના અધિકારીઓ વચ્ચે વાતચીત ચાલી રહી છે. આ બાબતે ટૂંક સમયમાં કરાર થઈ શકે છે. વધુમાં, ભારતીય અર્થતંત્ર ઝડપથી વિકસી રહ્યું છે, જેના પરિણામે ભારતનો GDP વૃદ્ધિ દર 8.2 ટકા સુધી પહોંચી રહ્યો છે.

17,000 કરોડ રૂપિયાના iPhoneની નિકાસ

ટેક જાયન્ટ Appleએ ભારતમાંથી iPhone નિકાસનો નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. નવેમ્બરમાં, ભારતમાંથી $2 બિલિયન (આશરે ₹17,000 કરોડ)ના iPhone નિકાસ કરવામાં આવ્યા હતા. આ ચાલુ નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન કોઈપણ મહિના માટેનો સૌથી વધુ iPhone નિકાસ રેકોર્ડ છે. 

એક અહેવાલ મુજબ, એપ્રિલ અને નવેમ્બર વચ્ચે ભારતમાંથી કુલ $14 બિલિયન મૂલ્યના iPhone નિકાસ કરવામાં આવ્યા હતા. ટ્રમ્પની તાજેતરની જાહેરાત છતાં દેશમાંથી iPhone નિકાસમાં આ વધારો જોવા મળી રહ્યો છે કે જો ભારતમાં બનેલા iPhone અમેરિકામાં વેચવામાં આવે તો તેના પર 25% ટેરિફ લગાવવામાં આવશે.

અમેરિકામાં વધુ ઉત્પાદનની ઇચ્છા

ખરેખર, તેમની અમેરિકા ફર્સ્ટ નીતિ હેઠળ, ટ્રમ્પ ઇચ્છે છે કે તેમના દેશમાં વેચાતા iPhonesનું ઉત્પાદન અમેરિકામાં થાય. ટ્રમ્પની 'અમેરિકા ફર્સ્ટ' નીતિ હેઠળ, તેઓ ઇચ્છે છે કે કંપનીઓ વધુ ઉત્પાદન અમેરિકામાં લાવે અને ત્યાં રોજગારીની તકો વધે. એપલ તેનું ઉત્પાદન ચીનથી ભારતમાં ખસેડી રહ્યું છે, અને તેનાથી તેને ફાયદો પણ થયો છે. મે 2025માં, એપલે જણાવ્યું હતું કે યુએસમાં વેચાતા મોટાભાગના iPhones ભારતમાંથી આવશે.

ભારતમાં iPhone ઉત્પાદન પર કોઈ અસર પડી નથી

ટ્રમ્પને કદાચ ટિમ કૂકનું નિવેદન ગમ્યું ન હોય, પરંતુ ટેરિફ લગાવવાથી ભારતમાં iPhone ઉત્પાદન પર કોઈ અસર પડી નથી. ભારત હવે એપલના વૈશ્વિક ઉત્પાદનમાં નોંધપાત્ર હિસ્સો ધરાવે છે. નવેમ્બરમાં, ભારતની કુલ સ્માર્ટફોન નિકાસ $2.7 બિલિયન હતી. આમાંથી લગભગ 75% હિસ્સો એકલા એપલનો હતો, બાકીનો હિસ્સો સેમસંગ અને અન્ય કંપનીઓનો હતો. આ સ્પષ્ટપણે સંદેશ આપે છે કે ભારત એપલ માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ બની ગયું છે.

ભારત એપલ માટે આટલું મહત્વપૂર્ણ કેવી રીતે બન્યું ?

ભારતમાં એપલની વિસ્તરણ યોજનાઓનો અંદાજ તમે એ હકીકત પરથી લગાવી શકો છો કે અગાઉ, ભારતમાં સ્માર્ટફોન નિકાસ તમિલનાડુ અને કર્ણાટકમાં ત્રણ ફેક્ટરીઓ પર આધારિત હતી. હવે, બે વધુ પ્લાન્ટ ઉમેરવામાં આવ્યા છે. 

ટાટા ગ્રુપ હાલમાં ત્રણ ફેક્ટરીઓ ચલાવે છે. ઉત્પાદન સતત વધી રહ્યું છે, અને નિકાસ રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચી છે. એપ્રિલ અને નવેમ્બર 2025 વચ્ચે કુલ સ્માર્ટફોન નિકાસ 43% વધીને $18.7 બિલિયન થઈ ગઈ છે, જે ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળામાં માત્ર $13 બિલિયન હતી. 2020થી આ આંકડો સતત વધી રહ્યો છે.

સાણંદમાં OSAT સુવિધા

એપલ હવે ભારતમાં આઇફોન ઘટકોને એસેમ્બલ અને પેકેજ કરવાની યોજના બનાવી રહ્યું છે. ખાનગી પોર્ટલના અહેવાલ મુજબ, મુરુગપ્પા ગ્રુપના CG સેમી સાથે વાતચીત ચાલી રહી છે, જે ગુજરાતના સાણંદમાં OSAT સુવિધા બનાવી રહી છે. તે ડિસ્પ્લે ચિપ્સથી શરૂ થવાની અપેક્ષા છે. જો આ ટ્રાયલ સફળ થશે, તો ભારત એપલની વૈશ્વિક સપ્લાય ચેઇનમાં વધુ એકીકૃત થશે.
 

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

