સારા સમાચાર ! 8મા પગાર પંચ વચ્ચે મોદી સરકારનો મોટો નિર્ણય, આ કર્મચારીઓ પગારમાં કર્યો વધારો

Salary Hike: કેન્દ્ર સરકારે કેટલાક કર્મચારીઓના પગાર અને પેન્શનમાં વધારો કર્યો છે. આ સુધારાથી આશરે 46,322 કર્મચારીઓ, 23,570 પેન્શનરો અને 23,260 ફેમિલી પેન્શનરોને ફાયદો થશે.
 

Krushnapalsinh Chudasama

Salary Hike: કેન્દ્ર સરકારના તમામ સ્તરે કર્મચારીઓ આઠમા પગાર પંચની ભલામણોની રાહ જોઈ રહ્યા છે. એવી અપેક્ષા છે કે આ ભલામણો 1 જાન્યુઆરી, 2026થી લાગુ કરવામાં આવશે. નવા પગાર પંચની ભલામણોના અમલીકરણથી માત્ર કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓના પગારમાં વધારો થશે નહીં પરંતુ પેન્શનરોને પણ નોંધપાત્ર લાભ મળશે. 

આ રાહ વચ્ચે, કેન્દ્ર સરકારે કેટલાક કર્મચારીઓના પગાર અને પેન્શનમાં વધારો કર્યો છે. આ સુધારાથી આશરે 46,322 કર્મચારીઓ, 23,570 પેન્શનરો અને 23,260 ફેમિલી પેન્શનરોને ફાયદો થશે.

શું વાત છે?

ખરેખર, કેન્દ્ર સરકારે જાહેર ક્ષેત્રની સામાન્ય વીમા કંપનીઓ અને નેશનલ બેંક ફોર એગ્રીકલ્ચર એન્ડ રૂરલ ડેવલપમેન્ટ (નાબાર્ડ)ના કર્મચારીઓ માટે પગાર સુધારાને મંજૂરી આપી છે. રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) અને નાબાર્ડના નિવૃત્ત કર્મચારીઓ માટે પેન્શન સુધારાને પણ મંજૂરી આપવામાં આવી છે. 

PSU જનરલ વીમા કંપનીઓ માટે પગાર સુધારા અંગે, મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે તે 1 ઓગસ્ટ, 2022થી અમલમાં આવશે. કુલ ખર્ચ 8,170.30 કરોડ રૂપિયા થશે, જેમાં પગાર સુધારા હેઠળ બાકી રહેલા 5,822.68 કરોડ રૂપિયા, રાષ્ટ્રીય પેન્શન સિસ્ટમ (NPS) માટે 250.15 કરોડ રૂપિયા અને કુટુંબ પેન્શન માટે 2097.47 કરોડ રૂપિયાનો સમાવેશ થાય છે.

નાબાર્ડ કર્મચારીઓ માટે સારા સમાચાર

નાબાર્ડ માટે પગાર સુધારા, 1 નવેમ્બર, 2022થી અમલમાં, વાર્ષિક પગારમાં આશરે 170 કરોડ રૂપિયાનો વધારાનો વધારો થશે, જે કુલ બાકી રહેલા 510 કરોડ રૂપિયા થશે. પેન્શન સુધારાના પરિણામે, 269 નાબાર્ડ પેન્શનરો અને 457 ફેમિલી પેન્શનરોને 50.82 કરોડ રૂપિયાની એક સાથે ચુકવણી કરવામાં આવશે, જ્યારે પેન્શન ચુકવણી પર માસિક વધારાનો ખર્ચ 3.55 કરોડ રૂપિયા થશે. 

સરકારે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI)ના નિવૃત્ત કર્મચારીઓના પેન્શન અને ફેમિલી પેન્શનના સુધારાને પણ મંજૂરી આપી છે. મંજૂર થયેલા સુધારા હેઠળ, 1 નવેમ્બર, 2022થી મૂળભૂત પેન્શન અને મોંઘવારી ભથ્થામાં 10 ટકાનો વધારો કરવામાં આવશે. આના કારણે કુલ નાણાકીય બોજ 2,696.82 કરોડ રૂપિયા થવાનો અંદાજ છે.

