ડિલિવરી પાર્ટનર્સ, કેબ ડ્રાઇવરો અને ફ્રીલાન્સર્સ જેવા કામ કરતા લોકો માટે મોદી સરકારનો મોટો પ્લાન, જાણો
Gig Workers: મંત્રાલયે સામાજિક સુરક્ષા કવચમાં દર વર્ષે ઓછામાં ઓછા 90 દિવસ કામ કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. આ પ્રસ્તાવ સામાજિક સુરક્ષા સંહિતા, 2020 હેઠળ ઘડવામાં આવેલા નવા ડ્રાફ્ટ નિયમોમાં સામેલ છે.
Gig Workers: કેન્દ્ર સરકારના શ્રમ મંત્રાલયે એપ-આધારિત ડિલિવરી પાર્ટનર્સ, કેબ ડ્રાઇવરો અને ફ્રીલાન્સર્સ જેવા કામચલાઉ કામદારો (ગિગ વર્કર્સ) માટે નોંધપાત્ર તૈયારીઓ કરી છે. હકીકતમાં, શ્રમ મંત્રાલયે દર વર્ષે ઓછામાં ઓછા 90 દિવસ કામનો સામાજિક સુરક્ષા કવચમાં સમાવેશ કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે.
આ પ્રસ્તાવ સામાજિક સુરક્ષા સંહિતા, 2020 હેઠળ ઘડવામાં આવેલા નવા ડ્રાફ્ટ નિયમોમાં સામેલ છે. આ ડ્રાફ્ટ 31 ડિસેમ્બરના રોજ બહાર પાડવામાં આવ્યો હતો અને હિસ્સેદારો પાસેથી સૂચનો માંગવામાં આવ્યા છે. સરકારે 21 નવેમ્બર, 2025ના રોજ સામાજિક સુરક્ષા સંહિતા, 2020 સહિત ચાર નવા શ્રમ કાયદાઓને સૂચિત કર્યા હતા.
નિયમ શું કહે છે?
ડ્રાફ્ટ નિયમો અનુસાર, જો કોઈ કામચલાઉ અથવા ઓનલાઈન કામદાર પાછલા નાણાકીય વર્ષમાં એક જ કંપની અથવા એપ્લિકેશન સાથે ઓછામાં ઓછા 90 દિવસ કામ કરે છે, તો તેઓ સામાજિક સુરક્ષા યોજનાઓ માટે પાત્ર બનશે. જો તેઓ આ સમયગાળા દરમિયાન એક કરતાં વધુ એપ કે કંપની માટે કામ કરે છે, તો તેમણે કુલ 120 દિવસ કામ કર્યું હોવું જોઈએ.
મંત્રાલયે સ્પષ્ટતા કરી છે કે કમાણીની રકમને ધ્યાનમાં લીધા વિના, તે દિવસે કરવામાં આવેલ કોઈપણ કાર્યને કાર્યકારી દિવસ ગણવામાં આવશે. જો કોઈ ડિલિવરી પાર્ટનર અથવા કેબ ડ્રાઈવર આપેલ દિવસે એક પણ ઓર્ડર અથવા ટ્રીપ એપ દ્વારા પૂર્ણ કરે છે, તો તે દિવસને કાર્યકારી દિવસ તરીકે ગણવામાં આવશે. જો કોઈ એક જ દિવસમાં ત્રણ અલગ અલગ એપ માટે કામ કરે છે, તો પણ તે દિવસને ત્રણ દિવસનો કાર્યકાળ ગણવામાં આવશે.
ગિગ વર્કરની વ્યાખ્યા શું છે?
શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે આમાં કંપનીઓ દ્વારા સીધા અથવા ભાગીદાર કંપની કે એજન્સી દ્વારા કાર્યરત તમામ ગિગ વર્કર્સનો સમાવેશ થાય છે. દરેક કંપનીએ નિયમિતપણે સરકારી પોર્ટલ પર તેના કામચલાઉ કામદારો વિશેની માહિતી અપડેટ કરવી આવશ્યક છે. જો માહિતી અપડેટ કરવામાં નહીં આવે, તો કામદાર સામાજિક સુરક્ષા લાભો મેળવી શકશે નહીં.
પોર્ટલ પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાય
નવા નિયમો હેઠળ, 16 વર્ષ કે તેથી વધુ ઉંમરના દરેક કામચલાઉ કામદારને આધાર જેવા દસ્તાવેજોના આધારે નિયુક્ત પોર્ટલ પર પોતાને નોંધણી કરાવવી પડશે. નોંધણી પછી, તેમને ડિજિટલ ઓળખ કાર્ડ પ્રાપ્ત થશે, જે પોર્ટલ પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાય છે.
દર મહિને એક ટકા વ્યાજ પણ ચૂકવવું પડશે
ગિગ વર્કર્સ માટે એક અલગ સામાજિક સુરક્ષા ભંડોળ બનાવવામાં આવશે, જેમાં કંપનીઓ પાસેથી એકત્રિત કરાયેલ યોગદાન જમા કરવામાં આવશે. જો કોઈ કંપની આ યોગદાન સમયસર જમા નહીં કરે, તો તેને દર મહિને એક ટકા વ્યાજ પણ ચૂકવવું પડશે.
