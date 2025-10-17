ગુજરાત સહિત 14 રાજ્યોને મોદી સરકારની દિવાળી ભેટ, 2.5 લાખ કરોડની સહાયની કરી ફાળવણી
Diwali Gift To Middle Class: મોદી સરકારે ગુજરાત સહિત દેશના 14 રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોને મોટી ભેટ આપી છે, આ યોજના દ્વારા ઈએમઆઈમાં ઘટાડો થશે, આ યોજના દ્વારા નબળા વર્ગોનું જીવન ગુણવત્તા સુધારવાનો છે.
Diwali Gift To Middle Class: કેન્દ્રની નરેન્દ્ર મોદી સરકારે દિવાળી પહેલા મધ્યમ વર્ગને મોટી ભેટ આપી છે. કેન્દ્રીય ગૃહનિર્માણ અને શહેરી બાબતોના મંત્રાલયે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના (PMAY)-શહેરી 2.0 હેઠળ 1.41 લાખ વધારાના મકાનોના નિર્માણને મંજૂરી આપી છે. આ યોજના હેઠળ, સરકાર શહેરી ગરીબો અને મધ્યમ વર્ગને તેમના પોતાના ઘર માટે મદદ કરે છે.
સરકારનો નિર્ણય શું છે?
યોજના હેઠળ 1.41 લાખ વધારાના મકાનોના નિર્માણને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ સાથે, આ યોજના હેઠળ મંજૂર કરાયેલા રહેણાંક એકમોની કુલ સંખ્યા 10 લાખને વટાવી ગઈ છે. વધારાના મકાનોના નિર્માણ માટેની મંજૂરી 14 રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોને આવરી લે છે: આસામ, આંધ્રપ્રદેશ, છત્તીસગઢ, ગુજરાત, જમ્મુ અને કાશ્મીર, પુડુચેરી, રાજસ્થાન, તમિલનાડુ, મધ્યપ્રદેશ, મેઘાલય, હરિયાણા, ઓડિશા, ઉત્તરાખંડ અને ઉત્તર પ્રદેશ.
મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે આ યોજના શહેરી લાભાર્થીઓને પ્રતિષ્ઠિત આવાસ પૂરા પાડવા, સમાવેશ વધારવા અને ગરીબ અને નબળા વર્ગોને સસ્તા પાકા મકાનો પૂરા પાડીને જીવનની ગુણવત્તા સુધારવામાં ફાળો આપે છે. આ યોજના મહિલાઓના સશક્તિકરણ પર પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, કારણ કે ઘરો મહિલા વડાના નામે અથવા સંયુક્ત માલિકીમાં મંજૂર કરવામાં આવે છે.
યોજના વિશે
આ યોજના 1 સપ્ટેમ્બર, 2024 ના રોજ અમલમાં આવી હતી, અને આગામી પાંચ વર્ષમાં 1 કરોડ પરિવારોને પાકા મકાનો પૂરા પાડવાનો હેતુ ધરાવે છે. આ યોજનાનો લાભ ફક્ત એવા પરિવારોને મળશે જેઓ EWS, LIG, અથવા MIG શ્રેણીઓ હેઠળ આવે છે અને દેશમાં ક્યાંય પણ પાકા મકાન ધરાવતા નથી.
સરકારે આ યોજના હેઠળ કુલ 2.5 લાખ કરોડ રૂપિયાની કેન્દ્રીય સહાય ફાળવી છે. આ યોજનામાં ચાર વર્ટિકલ્સ છે, જેમાં લાભાર્થી-લેડ કન્સ્ટ્રક્શન (BLC), એફોર્ડેબલ હાઉસિંગ ઇન પાર્ટનરશિપ (AHP), એફોર્ડેબલ રેન્ટલ હાઉસિંગ (ARH), અને ઇન્ટરેસ્ટ સબસિડી સ્કીમ (ISS). વ્યાજ સબસિડી યોજના હેઠળ, પાત્ર લાભાર્થીઓને હોમ લોન પર વ્યાજનો રાહત દર મળશે, જેનાથી ઘર ખરીદવાનું કે બનાવવાનું સરળ બનશે.
કોણ પાત્ર છે?
EWS, LIG અને MIG શ્રેણીઓમાં અનુક્રમે ₹3 લાખ, ₹6 લાખ અને ₹9 લાખ સુધીની વાર્ષિક આવક ધરાવતા પરિવારો પાત્ર રહેશે. લાભાર્થીઓને 8 લાખ રૂપિયા સુધીની હોમ લોન પર 4% વ્યાજ સબસિડી મળશે, જે 1.80 લાખ રૂપિયા સુધીની રાહત આપી શકે છે.
સબસિડીની રકમ ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર (DBT) દ્વારા લાભાર્થીઓના લોન ખાતામાં પાંચ હપ્તામાં જમા કરવામાં આવશે. આ સુવિધા ફક્ત 50%થી વધુ બાકી મુદ્દલ ધરાવતા સક્રિય લોન ખાતાઓ પર જ લાગુ પડશે. આનાથી માત્ર EMI ઘટશે નહીં, પરંતુ ઘરમાલિકીનું સ્વપ્ન પણ સરળ બનશે.
