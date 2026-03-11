Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessમોદી સરકારે 8મા પગાર પંચ અંગે લોકસભામાં આપી નવી જાણકારી, કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર

Modi government On 8th Pay Commission: કેન્દ્ર સરકારે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે 8મા પગાર પંચની રચના કરી છે. આ પંચને નવેમ્બર 2025માં સૂચિત કરવામાં આવ્યું હતું અને તેને તેની ભલામણો રજૂ કરવા માટે 18 મહિનાનો સમય આપવામાં આવ્યો છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 11, 2026, 09:37 AM IST
  • કેન્દ્ર સરકારે સેન્ટ્રલ પબ્લિક સેક્ટર એન્ટરપ્રાઇઝ (CPSE) કર્મચારીઓના પગાર સુધારા અંગે પોતાનું વલણ સ્પષ્ટ કર્યું છે.
  • સરકાર પાસે હાલમાં CPSEના બોર્ડ સ્તરથી નીચેના બિન-કાર્યકારી કર્મચારીઓની PRC સ્થાપિત કરવાનો કોઈ પ્રસ્તાવ નથી.
  • આ કર્મચારીઓ માટે કોઈ નવી પગાર પંચ જેવી સિસ્ટમ પર વિચારણા કરવામાં આવી રહી નથી.

મોદી સરકારે 8મા પગાર પંચ અંગે લોકસભામાં આપી નવી જાણકારી, કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર

Modi government On 8th Pay Commission: કેન્દ્ર સરકારે સેન્ટ્રલ પબ્લિક સેક્ટર એન્ટરપ્રાઇઝ (CPSE) કર્મચારીઓના પગાર સુધારા અંગે પોતાનું વલણ સ્પષ્ટ કર્યું છે. લોકસભામાં એક પ્રશ્નના લેખિત જવાબમાં, નાણા મંત્રાલયના રાજ્યમંત્રી પંકજ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે સરકાર પાસે હાલમાં CPSEના બોર્ડ સ્તરથી નીચેના બિન-કાર્યકારી કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓ માટે અલગ પગાર સુધારણા સમિતિ (PRC) સ્થાપિત કરવાનો કોઈ પ્રસ્તાવ નથી. આનો અર્થ એ છે કે હાલમાં આ કર્મચારીઓ માટે કોઈ નવી પગાર પંચ જેવી સિસ્ટમ પર વિચારણા કરવામાં આવી રહી નથી.

પ્રશ્ન શું હતો?

આ પ્રશ્ન મૂળ લોકસભા સાંસદ લક્ષ્મીકાંત પપ્પુ નિષાદે ઉઠાવ્યો હતો. તેમણે પૂછ્યું હતું કે શું સરકાર 2027થી અસરકારક CPSE કર્મચારીઓના પગાર સુધારાની સમીક્ષા કરવા માટે એક અલગ સમિતિની રચના કરશે, જે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે સ્થાપિત 8મા પગાર પંચની જેમ છે. તેમણે એમ પણ જણાવ્યું હતું કે વિવિધ CPSEsમાં પગાર સુધારણા પ્રક્રિયા, બોનસ અને ભથ્થાં એકસમાન નથી, જે સમાન કામ માટે સમાન પગારના સિદ્ધાંતને અસર કરે છે.

CPSEsમાં પગાર, ભથ્થાં અને નફાની વહેંચણી પ્રણાલીઓ કંપની-કંપનીમાં નોંધપાત્ર રીતે બદલાય

સાંસદે એવો પણ પ્રશ્ન કર્યો હતો કે શું સરકાર એ વાતને સ્વીકારે છે કે CPSEsમાં પગાર, ભથ્થાં અને નફાની વહેંચણી પ્રણાલીઓ કંપની-કંપનીમાં નોંધપાત્ર રીતે બદલાય છે. તેમણે સરકારને પૂછ્યું કે શું આ પ્રક્રિયાને સમાન અને વધુ ન્યાયી બનાવવા માટે કોઈ પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે.

કંપનીઓની નાણાકીય સ્થિતિ અને કામગીરીમાં તફાવત

આના જવાબમાં, મંત્રી પંકજ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે વિવિધ CPSEsમાં પગાર, ભથ્થાં અને પ્રોત્સાહનોમાં ભિન્નતા સ્વાભાવિક છે. આ મુખ્યત્વે કંપનીઓની નાણાકીય સ્થિતિ અને કામગીરીમાં તફાવતને કારણે છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે સરકાર સમયાંતરે પ્રક્રિયામાં પારદર્શિતા સુનિશ્ચિત કરવા અને ખર્ચને નિયંત્રિત કરવા માટે સમાન માર્ગદર્શિકા જાહેર કરે છે, પરંતુ CPSEsને કાર્ય કરવા માટે પૂરતી સ્વાયત્તતા પણ પૂરી પાડે છે.

અપડેટ શું છે?

આ દરમિયાન, કેન્દ્ર સરકારે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે 8મા પગાર પંચની રચના કરી છે. આ કમિશનને નવેમ્બર 2025માં સૂચિત કરવામાં આવ્યું હતું અને તેને તેની ભલામણો સબમિટ કરવા માટે 18 મહિનાનો સમય આપવામાં આવ્યો છે. આયોગનું કાર્યાલય નવી દિલ્હીમાં સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું છે અને તે વિવિધ કર્મચારી સંગઠનો, પેન્શનરો અને એક્સપર્ટો પાસેથી સૂચનો લઈ રહ્યું છે. 

પેન્શનરોને 1 જાન્યુઆરી, 2026થી બાકી રકમ મળી શકે

હાલમાં, સરકારે 8મા પગાર પંચની ભલામણો લાગુ કરવા માટે કોઈ ચોક્કસ તારીખ જાહેર કરી નથી. જોકે, એક્સપર્ટ માને છે કે કમિશનનો અહેવાલ રજૂ થયા પછી સરકારને તેનો અમલ કરવામાં ત્રણથી છ મહિનાનો સમય લાગી શકે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે જ્યારે પણ તેનો અમલ થશે, ત્યારે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને 1 જાન્યુઆરી, 2026થી બાકી રકમ મળી શકે છે.

8th Pay Commission8th pay commission latest updatemodi governmentnew informationLok Sabhaimportant newsCentral government employeesGujarati News

