મોદી સરકાર આપી રહી છે ક્રેડિટ કાર્ડ, 5 લાખ રૂપિયા છે લિમિટ, આ લોકો માટે ખુશખબર
Government Credit Cards: નરેન્દ્ર મોદી સરકારની કેટલીક યોજનાઓ છે જેના હેઠળ ક્રેડિટ કાર્ડ આપવામાં આવી રહ્યા છે. મોદી સરકારની ક્રેડિટ કાર્ડની યોજનાથી પણ લોકોને મદદ કરવામાં આવી રહી છે. આ હેઠળ ઉપલબ્ધ ક્રેડિટ કાર્ડની મર્યાદા 5 લાખ રૂપિયા છે.
Trending Photos
Government Credit Cards: કેન્દ્રની નરેન્દ્ર મોદી સરકારે અત્યાર સુધી પોતાના કાર્યકાળમાં આવી ઘણી યોજનાઓ શરૂ કરી છે, જેના હેઠળ લોકોને વ્યવસાય માટે લોન મળે છે. તે જ સમયે, કેટલીક યોજનાઓ એવી પણ છે જેના હેઠળ ક્રેડિટ કાર્ડ આપવામાં આવે છે. નાના, લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગો (MSME) માટે પણ આવી યોજના છે.
મર્યાદા શું છે
નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે ફેબ્રુઆરી મહિનામાં બજેટ રજૂ કરતી વખતે કહ્યું હતું કે ઉદ્યોગ પોર્ટલ પર નોંધાયેલા નાના ઉદ્યોગો માટે 5 લાખ રૂપિયા સુધીની મર્યાદાવાળા ક્રેડિટ કાર્ડ આપવામાં આવશે. નાણામંત્રીએ કહ્યું હતું કે પ્રથમ વર્ષમાં 10 લાખ કાર્ડ જાહેર કરવામાં આવશે. આ પગલું ભારતના નાના, લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગો (MSME) ક્ષેત્રને મજબૂત બનાવવાના ઉદ્દેશ્યથી લેવામાં આવ્યું છે.
SME ક્રેડિટ કાર્ડની વિશેષતાઓ
આ ક્રેડિટ કાર્ડ વ્યવસાયોને રોજિંદા કામનું સંચાલન કરવા માટે પૈસા પૂરા પાડે છે. ઉદાહરણ તરીકે, તે સાધનો, માલ ખરીદવા અને અન્ય સંબંધિત વ્યવસાયિક ખર્ચાઓને પૂર્ણ કરવામાં મદદરૂપ થાય છે. આ કાર્ડ વ્યવસાયિક ખર્ચનો હિસાબ રાખવામાં પણ મદદ કરે છે. આમ, ખર્ચનું નિરીક્ષણ અને નિયમન સરળ બને છે.
ઉપલબ્ધ છે ઘણી સુવિધાઓ
ઘણા SME ક્રેડિટ કાર્ડ રિવોર્ડ્સ, કેશબેક અને અન્ય સુવિધાઓ આપે છે. આમાંના કેટલાક કાર્ડ ટર્મ લોન, ચુકવણી પર રાહત જેવી સુવિધાઓ આપે છે. બિઝનેસ ક્રેડિટ કાર્ડનો જવાબદારીપૂર્વક ઉપયોગ કરવાથી SMEsને મજબૂત ક્રેડિટ ઇતિહાસ બનાવવામાં મદદ મળી શકે છે. આ હેઠળ, કેટલાક ક્રેડિટ કાર્ડ 45-50 દિવસ સુધીનો વ્યાજમુક્ત સમયગાળો આપે છે, જે વ્યવસાયોને ટૂંકા ગાળામાં કાર્યકારી મૂડી આપે છે. આમાંના કેટલાક કાર્ડ સ્પર્ધાત્મક વ્યાજ દરો પર EMI સેવાઓ પણ પ્રદાન કરે છે.
તમને જણાવી દઈએ કે ભારતમાં ઘણી બેંકો SMEs માટે રચાયેલ ક્રેડિટ કાર્ડ ઓફર કરે છે. આમાં SBI, HDFC, Axis Bank, Kotak, Standard Chartered અને IndusInd Bankનો સમાવેશ થાય છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે