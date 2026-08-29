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₹5 લાખ સુધીનું ક્રેડિટ કાર્ડ આપી રહી છે મોદી સરકાર, જાણો કોને અને કેવી રીતે મળશે લાભ

Modi government Me card: માઇક્રો ક્રેડિટ કાર્ડ સ્કીમ (ME-Card)ના લાભો મેળવવા માટે, માઇક્રો એન્ટરપ્રાઇઝે કેન્દ્ર સરકારના ઉદ્યોગ પોર્ટલ પર નોંધણી કરાવવી આવશ્યક છે. આ યોજના 5 લાખ રૂપિયા સુધીની ક્રેડિટ મર્યાદાવાળા કાર્ડ આપે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 29, 2026, 04:59 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 04:59 PM IST
₹5 લાખ સુધીનું ક્રેડિટ કાર્ડ આપી રહી છે મોદી સરકાર, જાણો કોને અને કેવી રીતે મળશે લાભ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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