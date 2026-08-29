/₹5 લાખ સુધીનું ક્રેડિટ કાર્ડ આપી રહી છે મોદી સરકાર, જાણો કોને અને કેવી રીતે મળશે લાભ

Modi government Me card: નરેન્દ્ર મોદી સરકાર લાભાર્થીઓને ક્રેડિટ કાર્ડ પણ આપે છે. આવી જ એક યોજના નાના ઉદ્યોગો માટે છે. આ યોજના હેઠળ, સરકાર 5 લાખ રૂપિયા સુધીની મર્યાદાવાળા ક્રેડિટ કાર્ડ આપે છે. સરકારે નાના વ્યવસાયો માટે કાર્યકારી મૂડીની ઍક્સેસને સરળ બનાવવા અને ડિજિટલ વ્યવહારોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે આ યોજના ડિઝાઇન કરી છે.
શું કરવું?
માઇક્રો ક્રેડિટ કાર્ડ યોજના (ME-Card) મેળવવા માટે, નાના ઉદ્યોગોએ કેન્દ્ર સરકારના ઉદ્યોગ પોર્ટલ પર નોંધણી કરાવવી આવશ્યક છે. જો કે, કાર્ડ જાહેર કરવા અને ક્રેડિટ મર્યાદા અંગેનો અંતિમ નિર્ણય સંબંધિત બેંક અથવા ધિરાણકર્તાની ક્રેડિટ ચેક અને નીતિઓ પર આધારિત હશે. દરેક ક્રેડિટ કાર્ડ 5 લાખ રૂપિયા સુધીની પૂર્વ-મંજૂર ફરતી ક્રેડિટ મર્યાદા સાથે આવે છે.
અરજદારો માટે કોઈ જોડાવાની ફી નથી. વાર્ષિક ફી કાર્ડ મર્યાદાના 1 ટકા અથવા 1,000 રૂપિયા (જે ઓછું હોય તે) પર મર્યાદિત છે. UPI, એકાઉન્ટ એગ્રીગેટર ફ્રેમવર્ક અને એક સરળ, સામાન્ય ડિજિટલ એપ્લિકેશન ફોર્મનો ઉપયોગ વધુ કાગળકામ વિના ઝડપી મંજૂરીઓ માટે થાય છે. વ્યાજ દરો RBI માર્ગદર્શિકા અનુસાર સેટ કરવામાં આવે છે, અને વાર્ષિક વ્યાજ દરો સ્પર્ધાત્મક છે.
આ કાર્ડ શેના માટે ઉપયોગી થશે?
વ્યવસાયઓ તેમની કાર્યકારી મૂડી જરૂરિયાતો માટે આ સુવિધાનો ઉપયોગ કરી શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, તેનો ઉપયોગ દુકાન અથવા યુનિટ માટે કાચો માલ ખરીદવા, ઇન્વેન્ટરી વધારવા, દૈનિક વ્યવસાયિક ખર્ચાઓ પૂર્ણ કરવા અથવા કામચલાઉ રોકડની અછતને પહોંચી વળવા માટે થઈ શકે છે. આ સામાન્ય ટર્મ લોનથી અલગ છે. રિવોલ્વિંગ ક્રેડિટ વ્યવસાયોને જરૂર મુજબ મંજૂર મર્યાદામાં ભંડોળનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપે છે, અને ઉપલબ્ધ ક્રેડિટ ચુકવણી પછી રિડીમ કરી શકાય છે.
2025માં જાહેરાત
નોંધનીય છે કે નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે 1 ફેબ્રુઆરી, 2025ના રોજ રજૂ કરાયેલા કેન્દ્રીય બજેટ 2025-26માં આ જાહેરાત કરી હતી. ત્યારબાદ તેમણે જણાવ્યું હતું કે ઉદ્યોગ પોર્ટલ પર નોંધાયેલા નાના સાહસોને 5 લાખ રૂપિયા સુધીની મર્યાદાવાળા કસ્ટમાઇઝ્ડ ક્રેડિટ કાર્ડ જાહેર કરવામાં આવશે. પ્રથમ વર્ષમાં આવા 10 લાખ કાર્ડ જાહેર કરવાનું લક્ષ્ય હતું.
સરકારે MSMEની વ્યાખ્યામાં પણ મોટા ફેરફારો કર્યા છે. સૂક્ષ્મ ઉદ્યોગો માટે રોકાણ મર્યાદા 1 કરોડ રૂપિયાથી વધારીને 2.5 કરોડ રૂપિયા અને ટર્નઓવર મર્યાદા 5 કરોડ રૂપિયાથી વધારીને 10 કરોડ રૂપિયા કરવામાં આવી છે. નાના ઉદ્યોગો માટે આ મર્યાદા વધારીને 25 કરોડ રૂપિયા અને 100 કરોડ રૂપિયા કરવામાં આવી છે, જ્યારે મધ્યમ ઉદ્યોગો માટે, તે વધારીને અનુક્રમે 125 કરોડ રૂપિયા અને 500 કરોડ રૂપિયા કરવામાં આવી છે.