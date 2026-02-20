મોદી સરકાર આપી રહી છે 20 લાખ રૂપિયા સુધીની લોન, કોને અને કેવી રીતે મળશે લાભ, જાણો બધું
Government Loan: મોદી સરકાર જે ધંધો કરવા માગે છે, તેમના માટે ઘણી યોજનાઓ શરૂ કરી છે, નવો ધંધો શરૂ કરવા માટે સરકાર 50 હજારથી લઈને 20 લાખ રૂપિયા સુધીની મદદ કરશે.
- પોતાનો વ્યવસાય શરૂ કરવામાં મદદ કરવા માટે ઘણી યોજનાઓ શરૂ કરવામાં આવી
- આ યોજના હેઠળ, સરકાર 50,000 રૂપિયાથી 20 લાખ રૂપિયા સુધીની લોન આપે છે
- આ યોજનાની સૌથી મોટી ખાસિયત એ છે કે તેને કોઈ ગેરંટી કે કોલેટરલની જરૂર નથી.
Government Loan: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના પહેલા કાર્યકાળ દરમિયાન, તમારો પોતાનો વ્યવસાય શરૂ કરવામાં મદદ કરવા માટે ઘણી યોજનાઓ શરૂ કરવામાં આવી હતી. આવી જ એક યોજના પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા લોન હતી. આ યોજના હેઠળ, સરકાર 50,000 રૂપિયાથી 20 લાખ રૂપિયા સુધીની લોન આપે છે.
લોન વિશે
પીએમ મુદ્રા ત્રણ શ્રેણીઓથી શરૂ થઈ હતી: શિશુ, કિશોર, અને તરુણ. જો કે, બે વર્ષ પહેલાં, એક નવી શ્રેણી, તરુણ પ્લસ ઉમેરવામાં આવી હતી. શિશુ શ્રેણી 50,000 રૂપિયા સુધીની લોન આપે છે. કિશોર શ્રેણી 50,000 રૂપિયાથી વધુ અને 5 લાખ રૂપિયા સુધીની લોનને આવરી લે છે. તરુણ શ્રેણી 5 લાખ રૂપિયાથી વધુ અને 10 લાખ રૂપિયા સુધીની લોનને આવરી લે છે. વધુમાં, તરુણ પ્લસ 10 લાખ રૂપિયાથી 20 લાખ રૂપિયા સુધીની લોનને આવરી લે છે. આનો અર્થ એ છે કે ચોક્કસ શ્રેણી માટે પાત્ર લોકોને લોનની રકમ મળશે.
આ લોન ઉત્પાદન, વ્યવસાય અને સેવા ક્ષેત્રોમાં કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરે છે, જેમાં મરઘાં, ડેરી અને મધમાખી ઉછેર જેવી કૃષિ પ્રવૃત્તિઓનો સમાવેશ થાય છે. વ્યાજ દર RBI માર્ગદર્શિકા દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે, અને કાર્યકારી મૂડી સુવિધાઓ માટે ચુકવણીની શરતો લવચીક છે.
ખાસ વાત શું છે
આ યોજનાની સૌથી મોટી ખાસિયત એ છે કે તેને કોઈ ગેરંટી કે કોલેટરલની જરૂર નથી. આનો અર્થ એ છે કે તમારે લોન માટે કોઈ ગેરંટીની જરૂર નથી. પ્રોસેસિંગ ફી ન્યૂનતમ અથવા શૂન્ય છે, અને વ્યાજ દર સામાન્ય રીતે બેંકના MCLR અથવા બેઝ રેટના આધારે વાર્ષિક 9 ટકાથી 15 ટકાની વચ્ચે હોય છે.
ચુકવણીનો સમયગાળો 3થી 7 વર્ષ સુધીનો હોઈ શકે છે. પાત્ર બનવા માટે, અરજદારો ભારતીય નાગરિક હોવા જોઈએ, 18 વર્ષથી વધુ ઉંમરના હોવા જોઈએ, બેંક ડિફોલ્ટર ન હોવા જોઈએ અને આવક ઉત્પન્ન કરતો વ્યવસાય હોવો જોઈએ. આ યોજના હેઠળ જરૂરી દસ્તાવેજોમાં આધાર કાર્ડ, PAN કાર્ડ, સરનામાનો પુરાવો, વ્યવસાય ક્વોટેશન, બેંક સ્ટેટમેન્ટ અને જાતિ પ્રમાણપત્ર (જો લાગુ હોય તો) શામેલ છે.
લોન કોણ પૂરી પાડે છે?
વાણિજ્યિક બેંકો, પ્રાદેશિક ગ્રામીણ બેંકો (RRBs), અને નાની નાણાકીય બેંકો (SFBs) પીએમ મુદ્રા યોજના હેઠળ લોન પૂરી પાડે છે. વધુમાં, કેટલીક નોન-બેંકિંગ ફાઇનાન્શિયલ કંપનીઓ (NBFCs), માઇક્રોફાઇનાન્સ સંસ્થાઓ (MFIs), વગેરે પણ 20 લાખ રૂપિયા સુધીની કોલેટરલ-મુક્ત લોન ઓફર કરે છે.
