મોદી સરકારનો DA પર મોટો નિર્ણય, 3 કેટેગરીમાં કરવામાં આવ્યો બદલાવ
Variable Dearness Allowance: છેલ્લા એક મહિનાથી કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ વર્ષ 2026ના પ્રથમ 6 મહિના માટેના મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારાની રાહ જોઈ રહ્યા છે. અત્યાર સુધીના પેટર્ન અનુસાર, હોળીની આસપાસ સરકાર DA વધારાનો નિર્ણય લઈ લેતી હોય છે, પરંતુ આ વખતે તેમ થઈ શક્યું નથી. હોળીને એક મહિનાથી પણ ઘણો સમય વીતી ગયો હોવા છતાં DA પર કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત થઈ નથી. હવે સરકારે વેરિયેબલ DAમાં વધારો કર્યો છે. ચાલો જાણીએ આ વિશે વિગતવાર અને તેનો લાભ કોને મળશે.
શું છે વિગત?
કેન્દ્ર સરકારના શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલયે મજૂરો માટે મોંઘવારી ભથ્થા (VDA) અને લઘુત્તમ વેતન દરોમાં સુધારો કરતા નવો આદેશ જાહેર કર્યો છે. નવા દરો અનુસાર, ચોક્કસ ક્ષેત્રોમાં કામ કરતા મજૂરો માટે VDA (વેરિયેબલ મોંઘવારી ભથ્થું) A, B અને C ક્ષેત્રના હિસાબે નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. હવે વેરિયેબલ ભથ્થું અનુક્રમે 304 રૂપિયા, 256 રૂપિયા અને 206 રૂપિયા પ્રતિ દિવસ છે. આની સાથે બેઝિક સેલેરી ઉમેરીને કુલ લઘુત્તમ વેતન નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. આ ફેરફાર 1 એપ્રિલ 2026થી અમલી છે.
કોને કઈ કેટેગરીમાં વહેંચવામાં આવ્યા?
A કેટેગરીમાં રાખવામાં આવેલા કામદારોને પ્રતિ દિવસ 827 રૂપિયા આપવામાં આવશે. જેમાં 523 રૂપિયા બેઝિક સેલેરી અને 304 રૂપિયા વેરિયેબલ ડીએ (VDA) સામેલ હશે. જ્યારે, B કેટેગરીમાં 437 રૂપિયા બેઝિક અને 256 રૂપિયા વેરિયેબલ ડીએ હશે, જે કુલ 693 રૂપિયા પ્રતિ દિવસ થાય છે. આ ઉપરાંત C કેટેગરીમાં મજૂરોને 350 રૂપિયા બેઝિક અને 206 રૂપિયા VDA સાથે કુલ 556 રૂપિયા પ્રતિ દિવસ મળશે. આ ત્રણેય કેટેગરી અનસ્કિલ્ડ કામદારો માટે છે.
સ્કિલ્ડ શ્રમિકોની વાત કરીએ તો, તેમને A કેટેગરીમાં પ્રતિ દિવસ 1008 રૂપિયા મળશે. કેટેગરી Bમાં 918 રૂપિયા અને કેટેગરી Cમાં 781 રૂપિયા પ્રતિ દિવસ મળશે. આ ઉપરાંત કેટલાક ખાસ પ્રકારના સ્કિલ્ડ કર્મચારીઓને A કેટેગરીમાં 1094 રૂપિયા, B કેટેગરીમાં 1008 રૂપિયા અને C કેટેગરીમાં 918 રૂપિયા સુધીનું વેતન આપવામાં આવશે.
કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના DA પર ક્યારે લેવાશે નિર્ણય?
કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ હજુ પણ તેમના મોંઘવારી ભથ્થા (DA)માં વધારાની રાહ જોઈ રહ્યા છે. સરકારને આ અંગે નિર્ણય લેવામાં કેટલો સમય લાગે છે તે જોવું મહત્વપૂર્ણ છે. આંકડાઓના આધારે એવું અનુમાન છે કે, સરકાર DAમાં 2 થી 3 ટકાનો વધારો કરી શકે છે. જો આવું થાય, તો કેન્દ્રીય કર્મચારીઓનું ભથ્થું 58%થી વધીને 60% અથવા 61% સુધી પહોંચી શકે છે. આઠમા પગાર પંચના યુગમાં આ પ્રથમ વખત હશે જ્યારે સરકાર ભથ્થાની જાહેરાત કરશે.
