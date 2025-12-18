નવા વર્ષે મોદી સરકારની મોટી ભેટ, 1 જાન્યુઆરીથી CNG-PNGના ભાવ ઘટશે, કેટલો થશે ઘટાડો?
CNG PNG Price Cut: આવનારું નવું વર્ષ તમારા માટે રાહત લઈને આવી રહ્યું છે. સીએનજી અને ઘરેલુ પીએનજીના ભાવમાં 2થી 3 રૂપિયા પ્રતિ યુનિટનો ઘટાડો થશે. વધુ વિગતો માટે વાંચો અહેવાલ.
નવા વર્ષે દેશના કરોડો લોકો માટે ખુશખબર આવી રહ્યા છે. પેટ્રોલિયમ અને પ્રાકૃતિક ગેસ નિયામક બોર્ડ (PNGRB)એ ટેરિફમાં ભાવ ઘટાડાની જાહેરાત કરી છે. જેના કારણે 1 જાન્યુઆરી 2026થી સીએનજી અને પીએનજી (ઘરેલુ પાઈપ નેચરલ ગેસ)ના ભાવમાં 2 થી 3 રૂપિયા પ્રતિ યુનિટ ઘટાડો થઈ શકે છે. PNGRBના સભ્ય એ કે તિવારીએ આ અંગે જાણકારી આપી છે. તેમણે જણાવ્યું કે નવા ટેરિફ માળખાથી પરિવહન ક્ષેત્ર અને ઘરોના કિચન બજેટને સીધો લાભ થશે.
એ કે તિવારીએ કહ્યું કે આ રાહતનું મુખ્ય કારણ ગેસ વિતરણના ટેરિફ સ્ટ્રક્ચરમાં કરાયેલો ફેરફાર છે. પહેલા ગેસના ભાવ ત્રણ અલગ અલગ અંતર આધારિત ઝોન (200 કિમી, 1200 કિમી અને તેનાથી વધુ) પર નિર્ભર કરતા હતા. જેને ઘટાડીને હવે ફક્ત બે ઝોન કરવામાં આવ્યા છે. નવી વ્યવસ્થા હેઠળ ઝોન-1 માટે દરને તર્કસંગત બનાવતા 54 રૂપિયા નક્કી કરાયા છે. જે પહેલા 80 રૂપિયા અને 107 રૂપિયા સુધી રહેતા હતા. આ સરળીકરણ સમગ્ર ભારતમાં સમાન રીતે લાગૂ થશે.
ગ્રાહકોને સીધો ફાયદો થશે
આ નિર્ણયની અસર ભારતના 312 ભૌગોલિક ક્ષેત્રોમાં કામ કરતી 40 સિટી ગેસ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન (CGD) કંપનીઓ પર પડશે. સરકારે સ્પષ્ટ નિર્દેશ કર્યો છે કે ઓછા દરોનો સંપૂર્ણ લાભ સીધો સામાન્ય ગ્રાહકો સુધી પહોંચાડવામાં આવે. નિયામક બોર્ડ પોતે તેની નિગરાણી કરશે કે કંપનીઓ ભાવમાં ઘટાડાનો લાભ જનતાને આપે છે કે નહીં. તેનાથી ફક્ત ખાનગી વાહનો અને ટેક્સી ચલાવનારાઓને ફાયદો થશે એવું નથી પરંતુ પાઈપ લાઈન ગેસનો ઉપયોગ કરનારા લોકોને પણ ખર્ચામાં રાહત મળશે.
શું છે સરકારનો ટાર્ગેટ?
સરકારનો લક્ષ્યાંક આ કાપ દ્વારા દેશભરમાં પ્રાકૃતિક ગેસના ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે. તેના માટે રાજ્ય સરકારો સાથે વાતચીત કરીને વેટ(VAT) ઘટાડવા અને ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિસ્તારની પ્રક્રિયાને પણ તેજ કરાઈ રહી છે. હાલમાં જાહેર અને ખાનગી ક્ષેત્રની કંપનીઓ મળીને આખા દેશમાં ગેસ નેટવર્ક ફેલાવી રહી છે. એવી આશા વ્યક્ત કરાઈ રહી છે કે સસ્તા દરો અને સરળ ઉપલબ્ધતાથી આવનારા સમયમાં ક્લીન એનર્જીના ઉપયોગમાં ભારે ઉછાળો આવશે.
