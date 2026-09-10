/મોદી સરકાર આપશે ક્રેડિટ કાર્ડ...UPI સાથે થશે લિંક, 50 દિવસ સુધી નહીં લાગે કોઈ વ્યાજ

Modi Government Credit Card: કેન્દ્ર સરકાર પાસે ઘણી યોજનાઓ છે, જે લાભાર્થીઓને લોન અથવા ક્રેડિટ કાર્ડ દ્વારા પૌસાનતક આપવામાં મદદ કરે છે. આવી જ એક યોજના પ્રધાનમંત્રી સ્વાનિધિ યોજના છે. આ યોજના હેઠળ લાભાર્થીઓને માત્ર લોન જ નહીં પણ ક્રેડિટ કાર્ડ પણ મળે છે.
યોજના વિશે
COVID-19 રોગચાળા દરમિયાન શરૂ કરાયેલ, PM સ્વાનિધિ યોજના શેરી વિક્રેતાઓને ત્રણ હપ્તામાં લોન પૂરી પાડે છે: 15,000 રૂપિયા, 25,000 રૂપિયા અને 50,000 રૂપિયા. વધુમાં, આ યોજના વ્યાજ સબસિડી, ક્રેડિટ ગેરંટી સપોર્ટ અને પાત્ર વિક્રેતાઓ માટે 30,000 રૂપિયા સુધીનું UPI-લિંક્ડ RuPay ક્રેડિટ કાર્ડ આપવામાં આવે છે.
ક્રેડિટ કાર્ડ વિગતો
શેરી વિક્રેતાઓ માટે ક્રેડિટ કાર્ડની મહત્તમ ક્રેડિટ મર્યાદા 30,000 રૂપિયા હશે. જો કે, કાર્ડની સંચાલન મર્યાદા શરૂઆતમાં 10,000 રૂપિયા હશે. કાર્ડના ઉપયોગ અને ચુકવણી રેકોર્ડના આધારે, સંતોષકારક ઉપયોગ પર આ મર્યાદા ધીમે ધીમે 30,000 રૂપિયા સુધી વધારી શકાય છે.
આ કાર્ડની એક અનોખી વિશેષતા વ્યાજમુક્ત ક્રેડિટ અવધિ હશે. ગ્રાહકો કાર્ડ જાહેર કરનાર સંસ્થાની વર્તમાન નીતિના આધારે 20થી 50 દિવસનો વ્યાજમુક્ત સમયગાળો મેળવી શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન બાકી રકમ ચૂકવવાથી વ્યાજમાં રાહત મળશે. આ યોજના હેઠળ, ક્રેડિટ કાર્ડની માન્યતા જાહેર થયાની તારીખથી 5 વર્ષ હશે, જેનાથી શેરી વિક્રેતાઓ લાંબા સમય સુધી આ ક્રેડિટ સુવિધાનો આનંદ માણી શકશે.
વધુમાં, ક્રેડિટ કાર્ડને લાભાર્થીના UPI ID સાથે લિંક કરી શકાય છે. આનાથી શેરી વિક્રેતાઓ UPI દ્વારા ચુકવણી કરવા માટે તેમના ક્રેડિટ કાર્ડની ઉપલબ્ધ મર્યાદાનો ઉપયોગ કરી શકશે. કાર્ડધારકોને ECS, NACH અને ઓટોપે સુવિધાઓ પણ મળશે. આનાથી ગ્રાહકના બેંક ખાતામાંથી નિયત તારીખે સમગ્ર કાર્ડ બિલ આપમેળે ડેબિટ થઈ જશે.
આ યોજના ક્યારે શરૂ કરવામાં આવી હતી?
આ યોજના જૂન 2020માં શરૂ કરવામાં આવી હતી. તે ગૃહ અને શહેરી બાબતોના મંત્રાલય (MoHUA) અને નાણાકીય સેવાઓ વિભાગ (DFS)ની સંયુક્ત જવાબદારી હેઠળ લાગુ કરવામાં આવી છે. ગયા વર્ષે, સરકારે પીએમ સ્વાનિધિ યોજનાના પુનર્ગઠન અને વિસ્તરણને મંજૂરી આપી હતી, જેમાં લોનનો સમયગાળો માર્ચ 2030 સુધી લંબાવવામાં આવ્યો હતો.
શેરી વિક્રેતાઓ કોણ છે?
કોઈપણ વ્યક્તિ જે રસ્તાઓ, ફૂટપાથ અથવા માર્ગ પર કામચલાઉ માળખામાંથી રોજિંદા ઉપયોગની વસ્તુઓ, માલ, ખોરાક અથવા અન્ય ઉત્પાદનો વેચે છે, અથવા એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ સ્થળાંતર કરે છે. તેમના દ્વારા વેચવામાં આવતી વસ્તુઓમાં શાકભાજી, ફળો, તૈયાર સ્ટ્રીટ ફૂડ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. ઓફર કરવામાં આવતી સેવાઓમાં વાળંદની દુકાનો, બુટ ચંપલ સાધવાની સેવાઓ, લોન્ડ્રી સેવાઓ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.