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મોદી સરકાર આપશે ક્રેડિટ કાર્ડ...UPI સાથે થશે લિંક, 50 દિવસ સુધી નહીં લાગે કોઈ વ્યાજ

Modi Government Credit Card: યોજનામાં ક્રેડિટ કાર્ડ પર વધારેમાં વધારે 30000 સુધીની ક્રેડિટ લિમિટ મળી શકે છે, આ યોજના દ્વારા પાથરણા વાળા અને લારી લઈને વેચાણ કરતા વેપારીઓને અલગ અલગ પાર્ટમાં લોન આપવામાં આવે છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 10, 2026, 08:00 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 08:00 PM IST
મોદી સરકાર આપશે ક્રેડિટ કાર્ડ...UPI સાથે થશે લિંક, 50 દિવસ સુધી નહીં લાગે કોઈ વ્યાજ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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