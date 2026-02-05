8મા પગાર પંચ પર મોદી સરકારનો મોટો નિર્ણય, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે અપડેટ
8th Central Pay Commission latest news: પગાર પંચ પાસે તેની ભલામણો રજૂ કરવા માટે 18 મહિનાનો સમય હોવા છતાં, કર્મચારીઓ કમિશન સંબંધિત દરેક વિકાસ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છે. હવે, આઠમા પગાર પંચ અંગે એક નવું અપડેટ આવ્યું છે.
8th Central Pay Commission latest news: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ આઠમા પગાર પંચની ભલામણોની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. પગાર પંચ પાસે તેની ભલામણો રજૂ કરવા માટે 18 મહિનાનો સમય હોવા છતાં, કર્મચારીઓ કમિશન સંબંધિત દરેક વિકાસ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છે. હવે, આઠમા પગાર પંચ અંગે એક નવું અપડેટ છે.
નવું અપડેટ શું છે?
ખરેખર, મોદી સરકારે એક મોટો વહીવટી નિર્ણય લીધો છે, જે પ્રક્રિયાને આગળ ધપાવે છે. કર્મચારી, જાહેર ફરિયાદ અને પેન્શન મંત્રાલય હેઠળના ખર્ચ વિભાગના આદેશ અનુસાર, કેન્દ્ર સરકારે પગાર પંચ હેઠળ ડિરેક્ટરના પદ ભરવાને મંજૂરી આપી છે. આશિષ યાદવને આ પદ પર નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
આ નિમણૂક પ્રતિનિયુક્તિના આધારે કરવામાં આવશે. માહિતી અનુસાર, આ પદ 8મા પગાર પંચની વહીવટી અને નીતિગત તૈયારીઓમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવશે. નિયુક્ત અધિકારી, આશિષ યાદવ, તાત્કાલિક અસરથી ચાર્જ સંભાળશે અને સંબંધિત મંત્રાલયો દ્વારા નિર્ધારિત સમયમર્યાદામાં જોડાય તેની ખાતરી કરશે. વધુમાં, પ્રતિનિયુક્તિ પ્રક્રિયા અને શરતો હાલના કેન્દ્ર સરકારના નિયમો અનુસાર લાગુ થશે.
ગયા વર્ષે રચના
સરકારે જાન્યુઆરી 2025માં આઠમા પગાર પંચની રચના કરી હતી. કમિશનને પગાર માળખા, આર્થિક પરિસ્થિતિ અને કર્મચારીઓની માંગણીઓનું વિશ્લેષણ કરવા અને તેના અહેવાલને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા માટે 18 મહિનાનો સમય આપવામાં આવ્યો છે. કમિશનની ભલામણો 1 જાન્યુઆરી, 2026થી લાગુ કરી શકાય છે.
તાજેતરમાં, ખર્ચ સચિવ વી. વુઆલનમે જણાવ્યું હતું કે આઠમા પગાર પંચે હમણાં જ તેનું કામ શરૂ કર્યું છે અને તે તેના પ્રારંભિક તબક્કામાં છે, તેથી બજેટમાં તેના માટે કોઈ જોગવાઈ કરવામાં આવી નથી. વુઆલનમે કહ્યું કે, આઠમા પગાર પંચ માટે બજેટમાં હજુ સુધી કોઈ જોગવાઈ કરવામાં આવી નથી. સભ્યો તેમનું કાર્ય શરૂ કરી રહ્યા છે. અમે હજુ સુધી તેની અસર અને અન્ય પાસાઓની ગણતરી કરી નથી, જે આપણે યોગ્ય સમયે જાણીશું.
