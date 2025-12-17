Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

2026માં મોદી સરકારની દેશવાસીઓને મોટી ભેટ, 1 જાન્યુઆરીથી ભાવમાં આવશે ઘટાડો, જાણો

Modi Government Gift: નવા વર્ષ 2026 થી શરૂ કરીને, ભાવમાં પ્રતિ યુનિટ 2થી 3 રૂપિયાનો ઘટાડો થશે. સરકારો ટેરિફ ઘટાડાની જાહેરાત કરી છે, જેનો સીધો ફાયદો પરિવહન ક્ષેત્ર અને ઘરગથ્થુ રસોડાના બજેટને થશે. આ સામાન્ય લોકો માટે મોટી રાહત સાબિત થશે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 17, 2025, 04:47 PM IST

Trending Photos

2026માં મોદી સરકારની દેશવાસીઓને મોટી ભેટ, 1 જાન્યુઆરીથી ભાવમાં આવશે ઘટાડો, જાણો

Modi Government Gift: નવું વર્ષ 2026 દેશભરના લાખો ગેસ ગ્રાહકો માટે સારા સમાચાર લાવે છે. પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ નિયમનકારી બોર્ડ ભાવ ઘટાડાની જાહેરાત કરી છે. પરિણામે, 1 જાન્યુઆરી, 2026થી CNG અને ઘરેલુ પાઇપ્ડ નેચરલ ગેસ (PNG)ના ભાવમાં પ્રતિ યુનિટ 2થી 3 રૂપિયાનો ઘટાડો થશે. PNGRB ના સભ્ય એ.કે. તિવારીએ આ માહિતી આપી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે નવા ટેરિફ માળખાથી પરિવહન ક્ષેત્ર અને ઘરગથ્થુ રસોડાના બજેટને સીધો ફાયદો થશે.

એ.કે. તિવારીએ જણાવ્યું હતું કે આ રાહતનું મુખ્ય કારણ ગેસ વિતરણના ટેરિફ માળખામાં ફેરફાર છે. અગાઉ, ગેસના ભાવ ત્રણ અલગ અલગ અંતર-આધારિત ઝોન (200 કિમી, 1200 કિમી અને તેથી વધુ) પર આધારિત હતા. હવે તે ઘટાડીને ફક્ત બે ઝોન કરવામાં આવ્યા છે. નવી સિસ્ટમ હેઠળ, ઝોન 1 માટેનો દર 54 રૂપિયા કરવામાં આવ્યો છે, જે પહેલા 80 રૂપિયા અને 107 રૂપિયા હતો. આ સરળીકરણ સમગ્ર ભારતમાં સમાન રીતે લાગુ કરવામાં આવશે.

Add Zee News as a Preferred Source

ગ્રાહકોને સીધો લાભ પહોંચશે

આ નિર્ણયથી સમગ્ર ભારતમાં 312 ભૌગોલિક વિસ્તારોમાં કાર્યરત 40 શહેર ગેસ વિતરણ (CGD) કંપનીઓને અસર થશે. સરકારે સ્પષ્ટપણે નિર્દેશ આપ્યો છે કે ઘટાડેલા દરોનો સંપૂર્ણ લાભ ગ્રાહકોને સીધો આપવામાં આવે. 
નિયમનકારી બોર્ડ મોનિટર કરશે કે કંપનીઓ ભાવ ઘટાડાનો લાભ જનતાને આપી રહી છે કે નહીં. આનાથી માત્ર ખાનગી વાહન અને ટેક્સી ડ્રાઇવરોને જ ફાયદો થશે નહીં, પરંતુ પાઇપ ગેસનો ઉપયોગ કરતા ઘરોના ખર્ચમાં પણ ઘટાડો થશે.

સરકારનું લક્ષ્ય શું છે?

સરકાર આ ઘટાડા દ્વારા દેશભરમાં કુદરતી ગેસના ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપવાનો હેતુ ધરાવે છે. આ માટે, રાજ્ય સરકારો સાથે VAT ઘટાડવા અને માળખાગત સુવિધાઓના વિસ્તરણની પ્રક્રિયાને ઝડપી બનાવવા માટે ચર્ચા ચાલી રહી છે. 

હાલમાં, જાહેર અને ખાનગી ક્ષેત્રની કંપનીઓ સંયુક્ત રીતે સમગ્ર દેશમાં ગેસ નેટવર્કનું વિસ્તરણ કરી રહી છે. એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે પોષણક્ષમ દરો અને સરળ ઉપલબ્ધતાને કારણે ભવિષ્યમાં સ્વચ્છ ઊર્જાના ઉપયોગમાં નોંધપાત્ર વધારો થશે.

Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી. અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
cng png pricespetroleum and natural gas regulatory boardcng become cheaperpng become cheapercng png price cutGujarati NewsBusiness News

Trending news