પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધારા પર મોદી સરકારનું પહેલું નિવેદન, તેલ કંપનીઓને આપ્યો આ મહત્વપૂર્ણ આદેશ, જાણો
Petrol Diesel Price Hike: ગેસ સિલિન્ડર બાદ, પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધારાની ચર્ચા ચાલી રહી છે, જેના પર કેન્દ્ર સરકારે હવે સ્પષ્ટતા કરી છે. કેન્દ્ર સરકારે તેલના ભાવ અંગે પોતાની યોજનાઓ વિશે જાણકારી આપી છે અને તેલ કંપનીઓને નિર્દેશ જાહેર કર્યો છે.
- ભારતમાં ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો થયો છે.
- શું દેશમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ પણ વધુ મોંઘા થશે?
- કેન્દ્ર સરકારે આ પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો છે.
Petrol Diesel Price: મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધને કારણે ભારતમાં ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો થયો છે. શું દેશમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ પણ વધુ મોંઘા થશે? હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ થવાથી કાચા તેલના પુરવઠા પર અસર પડી રહી છે. કેન્દ્ર સરકારે આ પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો છે. કેન્દ્ર સરકારે પેટ્રોલ અને ડીઝલ માટે તેમના પ્લાનની રૂપરેખા આપી છે. તેણે જણાવ્યું છે કે, ઈમરજન્સી પ્લાનનો ઉપયોગ કરીને, તેલ કંપનીઓને એક ચોક્કસ નિર્દેશ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે.
તેલ અંગે કેન્દ્ર સરકારની શું યોજના છે?
મહત્વનું છે કે LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારા પછી પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો થશે નહીં. કેન્દ્ર સરકારે આ સ્પષ્ટતા કરી છે. કેન્દ્ર સરકારે જણાવ્યું છે કે રાજ્ય સરકારની માલિકીની તેલ કંપનીઓ પાસે વધતી માંગને પહોંચી વળવા માટે પૂરતો તેલ સ્ટોક છે. સ્થાનિક બજારમાં રસોઈ ગેસની અછતને સુનિશ્ચિત કરવા માટે, દેશની તેલ રિફાઇનરીઓને તેમની ક્ષમતા વધારવા અને અવિરત પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવા માટે LPG ગેસ ઉત્પાદનને વેગ આપવા સૂચના આપવામાં આવી છે.
ત્રણેય કંપનીઓ પાસે પૂરતી નાણાકીય ક્ષમતા
કેન્દ્ર સરકારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે મધ્ય પૂર્વમાં યુદ્ધને કારણે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા તેલ કાર્ગોની અવરજવર બંધ થઈ ગઈ છે, પરંતુ દેશમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં તાત્કાલિક વધારો થશે નહીં. આ ત્રણ તેલ કંપનીઓ ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન (IOC), ભારત પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (BPCL) અને હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (HPCL) એ આ વર્ષની શરૂઆતમાં બમ્પર નફો કર્યો હતો અને યુદ્ધથી ઉદ્ભવતી કોઈપણ પરિસ્થિતિનો સામનો કરવા માટે પૂરતી નાણાકીય ક્ષમતા ધરાવે છે.
પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ 2022થી સ્થિર
કેન્દ્ર સરકારે જણાવ્યું હતું કે દેશમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ 2022થી સ્થિર છે. ગ્રાહકો પર વધારાનો બોજ ટાળવા માટે તેલ કંપનીઓ ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધઘટ સાથે તેમના નફા અને નુકસાનને સંતુલિત કરી રહી છે. પરિણામે, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા તેલ કાર્ગોની અવરજવર બંધ થવાને કારણે તેલની અછત અને વધતી કિંમતો દેશમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવને અસર કરશે નહીં. ભારત પરિસ્થિતિ અને કટોકટીનો સામનો કરવા માટે પહેલેથી જ તૈયાર છે.
