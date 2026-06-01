/મોદી સરકારની નવી યોજના, તમારા પૈસા તમારો અધિકાર, જાણો કોને થશે ફાયદો

Modi Government New Scheme: જો તમે અથવા તમારા પરિવારનો કોઈ સભ્ય બેંક, વીમા, શેરબજાર અથવા મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં પૈસા રોકાણ કરી ભૂલી ગયા છો, અને પૈસા રોકાણ કરનાર વ્યક્તિ હવે જીવિત નથી, તો તમે પૈસા પાછા મેળવી શકો છો. નાણા મંત્રાલયે નાગરિકોને તેમની ભૂલી ગયેલી અને દાવો ન કરેલી સંપત્તિઓ શોધવા અને પુનઃપ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરવા માટે તમારી મૂડી, તમારો અધિકાર નામની એક સામાન્ય જાગૃતિ પહેલ શરૂ કરી છે.
આ પહેલ હેઠળ, કેન્દ્ર સરકારે એક વેબસાઇટ, https://www.unclaimedassetsportal.in શરૂ કરી છે, જ્યાં વપરાશકર્તાઓને બેંક થાપણો, વીમા, શેર વગેરે માટેના દાવાઓ પાછા ખેંચવા માટે એક જ વિંડોમાંથી યોગ્ય નિયમનકારો દ્વારા સંચાલિત પોર્ટલ પર રીડાયરેક્ટ કરવામાં આવે છે. નાણા મંત્રાલયના એક નિવેદન અનુસાર, આ સેવાને કોઈ નોંધણીની જરૂર નથી, તે સંપૂર્ણપણે મફત છે, અને ફક્ત સરકારી નિયમનકારોના સત્તાવાર સંસાધનોની ઍક્સેસ પ્રદાન કરે છે.
દાવો ન કરાયેલ બેંક થાપણો કેવી રીતે શોધવી?
આ પોર્ટલ દ્વારા, લોકો રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના ઉદગમ (UDGAM) પોર્ટલ દ્વારા દાવો ન કરાયેલ બેંકના રોકાણો શોધી શકે છે. આ પોર્ટલ યુઝર્લ ભાગ લેતી બેંકોમાં નિષ્ક્રિય અથવા દાવો ન કરાયેલ થાપણો શોધવાની મંજૂરી આપે છે. જૂના બચત ખાતા, FD, RD, અથવા લાંબા સમયથી ડિએક્ટિવ એકાઉન્ટ જો દાવો ન કરાયેલ થાપણોની શ્રેણીમાં આવે તો શોધ પરિણામોમાં દેખાઈ શકે છે.
ભૂલી ગયેલી વીમા પૉલિસીઓ કેવી રીતે શોધવી?
વીમા દાવાઓ માટે, વપરાશકર્તાઓને ભારતીય વીમા નિયમનકારી અને વિકાસ સત્તામંડળ (IRDA) દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલા સંસાધનો તરફ નિર્દેશિત કરવામાં આવે છે. પોલિસીધારકો અથવા નોમિની તેમની ભૂલી ગયેલી જીવન વીમા પૉલિસીઓ શોધવા માટે ત્યાં પૂરા પાડવામાં આવેલા સાધનોનો ઉપયોગ કરી શકે છે અને હજુ સુધી ચૂકવવામાં ન આવેલા લાભોનો દાવો કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી શકે છે.
દાવો ન કરાયેલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણો કેવી રીતે શોધવી?
જે રોકાણકારો તેમના ભૂલી ગયેલા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણો શોધવા માંગે છે તેઓ SEBIના MITRA પ્લેટફોર્મ દ્વારા સહાય મેળવી શકે છે. આ સુવિધા રોકાણકારોને ડિએક્ટિવ અથવા દાવો ન કરાયેલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ફોલિયોને ઓળખવામાં અને તેમને ફરી મેળવવાની પ્રક્રિયા વિશે માહિતી મેળવવામાં મદદ કરે છે.
દાવો ન કરાયેલા ડિવિડન્ડ અને શેરનો દાવો કેવી રીતે કરવો?
ઇન્વેસ્ટર એજ્યુકેશન એન્ડ પ્રોટેક્શન ફંડ ઓથોરિટી (IEPFA)ને મોકલવામાં આવેલા દાવો ન કરાયેલા ડિવિડન્ડ અને શેર નિયુક્ત પોર્ટલ દ્વારા શોધી શકાય છે.