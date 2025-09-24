દિવાળી પહેલા રેલવે કર્મચારીઓને મોટી ભેટ, સરકારે બોનસની કરી જાહેરાત
Railway Employees Diwali Bonus 2025 : રેલવે કર્મચારીઓ માટે સારા સમાચાર છે. સરકારે રેલવે કર્મચારીઓ માટે બોનસની જાહેરાત કરી છે. દિવાળી પહેલા કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે આજે એટલે કે 24 સપ્ટેમ્બરના રોજ રેલવે કર્મચારીઓ માટે ઉત્પાદકતા આધારિત બોનસને મંજૂરી આપી છે.
Railway Employees Diwali Bonus 2025 : રેલવે કર્મચારીઓ માટે ખુશીના સમાચાર છે. સરકારે તેમના માટે બોનસની જાહેરાત કરી છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ બુધવારે દશેરા અને દિવાળીની રજાઓ પહેલા રેલવે કર્મચારીઓ માટે રૂપિયા 1,866 કરોડના પ્રોડક્ટિવિટી લિંક્ડ બોનસ (PLB)ને મંજૂરી આપી હતી. કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું હતું કે આ બોનસ 78 દિવસના પગાર જેટલી છે. કેન્દ્ર સરકારને દેશભરના 1.1 મિલિયનથી વધુ રેલવે કર્મચારીઓને ફાયદો થશે. અગાઉ, ગયા વર્ષે 3 ઓક્ટોબરે, કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે 1.172 મિલિયનથી વધુ રેલવે કર્મચારીઓ માટે ઉત્પાદકતા-લિંક્ડ બોનસની ચુકવણીને મંજૂરી આપી હતી.
સરકારી નિવેદન અનુસાર, આ બોનસ આશરે 1.09 મિલિયન કર્મચારીઓને ચૂકવવામાં આવશે. 78 દિવસ માટે પાત્ર રેલવે કર્મચારીઓને મહત્તમ રૂપિયા 17,951 ચૂકવવામાં આવશે. આ રકમ ટ્રેક મેન્ટેનર્સ, લોકો પાઇલટ્સ, ટ્રેન મેનેજર (ગાર્ડ્સ), સ્ટેશન માસ્ટર્સ, સુપરવાઇઝર, ટેકનિશિયન, ટેકનિશિયન હેલ્પર્સ, પોઈન્ટ્સમેન, મંત્રી સ્ટાફ અને અન્ય ગ્રુપ 'C' કર્મચારીઓ સહિત વિવિધ રેલવે કર્મચારીઓને આપવામાં આવશે. આ મંજૂરી એવા સમયે આવી છે જ્યારે રિટેલર્સ અને વ્યવસાયોને હાલમાં અનેક પ્રોડક્ટ કેટેગરી પર GST દરોમાં ઘટાડા બાદ ચાલી રહેલા તહેવારોની મોસમ દરમિયાન મજબૂત માંગની આશા છે.
રેલવે યુનિયનોની માંગણીઓ
રેલવે કર્મચારી યુનિયનોએ આ મહિને પણ માંગ કરી હતી કે સરકાર ઉત્પાદકતા બોનસમાં વધારો કરે અને આઠમા પગાર પંચની સ્થાપના માટે ગેઝેટ સૂચના બહાર પાડે. ભારતીય રેલવે કર્મચારી ફેડરેશન (IREF) એ જણાવ્યું હતું કે હાલમાં બોનસ છઠ્ઠા પગાર પંચના લઘુત્તમ પગાર રૂપિયા 7,000ના આધારે ચૂકવવામાં આવી રહ્યા છે, જ્યારે સાતમા પગાર પંચનો લઘુત્તમ પગાર રૂપિયા 18,000 છે. IREFના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ સર્વજીત સિંહે આને "અત્યંત અન્યાયી" ગણાવ્યું. તેવી જ રીતે, ઓલ ઈન્ડિયા રેલવે કર્મચારી ફેડરેશન (AIRF)એ બોનસની ગણતરીમાં માસિક રૂપિયા 7,000ની મર્યાદા દૂર કરવા અને તેને વર્તમાન પગાર માળખામાં વધારવાની માંગણીનો પુનરોચ્ચાર કર્યો છે.
