કર્મચારીઓને મોટી ભેટ, સરકારે શરૂ કરી નવી યોજના, જાણો શું થશે ફાયદો
Employee's Enrolment Scheme 2025 : કેન્દ્રીય શ્રમ અને રોજગાર મંત્રીએ નવી દિલ્હીમાં કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO)ના 73મા સ્થાપના દિવસ નિમિત્તે 'કર્મચારીઓની નોંધણી યોજના-2025' શરૂ કરી છે.
Trending Photos
Employee's Enrolment Scheme 2025 : કેન્દ્ર સરકારે દેશના કર્મચારીઓને સામાજિક સુરક્ષાના દાયરામાં લાવવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ભર્યું છે. કેન્દ્રીય શ્રમ અને રોજગાર મંત્રીએ નવી દિલ્હીમાં કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO)ના 73મા સ્થાપના દિવસ નિમિત્તે 'કર્મચારીઓની નોંધણી યોજના-2025' શરૂ કરી. આ યોજનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય સ્વૈચ્છિક પાલનને પ્રોત્સાહન આપવાનો અને અગાઉ EPF (પ્રોવિડન્ટ ફંડ) સિસ્ટમમાંથી બાકાત રાખવામાં આવેલા કર્મચારીઓને સામેલ કરવાનો છે.
આ યોજના કેટલા સમય સુધી અમલમાં રહેશે ?
શ્રમ મંત્રાલય અનુસાર, આ યોજના 1 નવેમ્બર, 2025થી 30 એપ્રિલ, 2026 સુધી છ મહિના માટે અમલમાં રહેશે. આ સમયગાળા દરમિયાન એમ્પ્લોયર EPFO પોર્ટલ દ્વારા લાયક કર્મચારીઓની નોંધણી કરાવી શકશે જેમને 1 જુલાઈ, 2017 અને 31 ઓક્ટોબર, 2025 વચ્ચે EPF કવરેજમાંથી બાકાત રાખવામાં આવ્યા હતા.
એમ્પ્લોયર માટે રાહતના સમાચાર
આ યોજના એમ્પ્લોયરને નોંધપાત્ર લાભો આપે છે. જો કોઈ કર્મચારીનો કર્મચારી હિસ્સો અગાઉ કાપવામાં આવ્યો ન હોય, તો હવે તે માફ કરવામાં આવશે. એમ્પ્લોયરે ફક્ત તેનો હિસ્સો (એમ્પ્લોયરનું યોગદાન), વ્યાજ (કલમ 7Q હેઠળ), વહીવટી ફી અને રૂપિયા 100નો પ્રતીકાત્મક દંડ ચૂકવવો પડશે.
આ 100નો દંડ પ્રતિ સ્થાપના લાગુ પડશે અને ત્રણેય EPF યોજનાઓનું સંપૂર્ણ પાલન માનવામાં આવશે. મંત્રાલયે આને એક પારદર્શક અને સરળ પગલા તરીકે વર્ણવ્યું છે, જેનાથી સ્વૈચ્છિક ભાગીદારી વધવાની અપેક્ષા છે.
તપાસનો સામનો કરી રહેલી સંસ્થાઓ પણ પાત્ર રહેશે
સરકારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે કલમ 7A, પેરા 26B, અથવા પેરા 8 (EPS-1995) હેઠળ તપાસનો સામનો કરી રહેલી સંસ્થાઓ પણ આ યોજનાનો લાભ લઈ શકે છે. તેમની પાસેથી ફક્ત 100નો પ્રતીકાત્મક દંડ વસૂલવામાં આવશે. વધુમાં, EPFO આવી સંસ્થાઓ સામે કોઈ સુઓ-મોટો કાર્યવાહી કરશે નહીં. આ પગલાથી એમ્પ્લોયરને રાહત મળશે અને ભૂતકાળના પાલનને નિયમિત કરવાની તક પણ મળશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે