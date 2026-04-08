ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessટ્રમ્પના સીઝફાયર વચ્ચે RBI નો રેપો રેટ પર મોટો નિર્ણય, જાણો વધાર્યો કે ઘટાડ્યો

ટ્રમ્પના સીઝફાયર વચ્ચે RBI નો રેપો રેટ પર મોટો નિર્ણય, જાણો વધાર્યો કે ઘટાડ્યો

RBI Monetary Policy: રિઝર્વ બેંકની મૌદ્રિક નીતિ સમિતિની બેઠકમાં લેવાયેલા નિર્ણયની જાહેરાત ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રાએ કરી દીધી છે. રિઝર્વ બેંક દ્વારા રેપો રેટમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 08, 2026, 10:40 AM IST
  • રિઝર્વ બેંકે મોનિટરી પોલિસીની કરી જાહેરાત
  • રેપો રેટમાં કોઈ ફેરફાર નહીં
  • રેપો રેટ 5.25 ટકા પર યથાવત

ટ્રમ્પના સીઝફાયર વચ્ચે RBI નો રેપો રેટ પર મોટો નિર્ણય, જાણો વધાર્યો કે ઘટાડ્યો

દેશમાં સેન્ટ્રલ બેંક ભારતીય રિઝર્વ બેંકએ નાણાકીય વર્ષ 2027ની પોતાના પોલિસી રેટની જાહેરાત કરી દીધી. આરબીઆઈએ સતત બીજીવાર રેપો રેટમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી. ત્યારબાદ આરબીઆઈનો રેપો રેટ 5.25 ટકા પર રહેશે. આ પહેલા રિઝર્વ બેંક દ્વારા ડિસેમ્બર મહિનામાં રેપો રેટમાં 0.25 ટકાનો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે. તે પણ તેવા સમયે જ્યારે કાચા તેલની કિંમતોને કારણે દેશમાં મોંઘવારી વધી છે. નોંધનીય છે કે પોલિસી રેટની જાહેરાત પહેલા ટ્રમ્પે બે સપ્તાહના સીઝફાયરની જાહેરાત કરી હતી.

આ સાથે ઈરાને પણ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ખોલવા માટે પોતાની સહમતિ વ્યક્ત કરી દીધી છે. જેના કારણે કાચા તેલની કિંમતોમાં 19 ટકાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો અને અમેરિકી ક્રૂડનો ભાવ 91 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર આવી ગયો. જાણકારોનું માનવું છે કે કાચા તેલની કિંમતોમાં વધુ ઘટાડો જોવા મળી શકે છે. જેની અસર ભારતીય શેર બજારમાં પણ જોવા મળી છે. આજે સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં મોટો વધારો જોવા મળ્યો છે. 

— ANI (@ANI) April 8, 2026

રેપો રેટમાં કોઈ ફેરફાર નહીં
દેશની સેન્ટ્ર બેંક દ્વારા સતત બીજીવાર રેપો રેટમાં કોઈ ફેરફાર ન કરતા તેને 5.25 ટકા પર યથાવત રાખ્યો છે. આ પહેલા ડિસેમ્બરમાં આરબીઆઈએ રેપો રેટમાં 0.25 ટકાનો ઘટાડો કર્યો હતો. તેનો મતલબ છે કે વર્ષ 2025મા રેપો રેટમાં 1.25 ટકાનો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો હતો. આરબીઆઈના ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રાએ પદભાર સંભાળ્યા બાદ ફેબ્રુઆરી 2025મા પ્રથમવાર રેપો રેટમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. 

વધતી શકે છે મોંઘવારી
RBI ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રાએ પોલિસી રેટની જાહેરાત બાદ કહ્યું કે કાચા તેલની વધતી કિંમતોથી આયાત મોંઘ થઈ શકે છે અને ચાલુ ખાતાની ખાધ (CAD) વધારી શકે છે. તેમણે કહ્યું કે વૈશ્વિક વિકાસની નબળી સંભાવનાઓ બહારની માંગને ધીમી કરી શકે છે અને રેમિટેન્સ પ્રવાહને ઘટાડી શકે છે. સંજય મલ્હોત્રાએ કહ્યું કે ફેબ્રુઆરી સુધી આઈ-ફ્રીક્વેન્સી ઈન્ડિકેટર્સ આર્થિક ગતિવિધિઓમાં સતત મજબૂત ગતિ તરફ ઈશારો કરે છે. 
ગવર્નર મલ્હોત્રાએ કહ્યું કે ગ્રોથની ગતિને મજબૂત ખાનગી વપરાશ અને સતત રોકાણની માંગથી સમર્થન મળી રહ્યું છે.
 

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

RBI repo rate decision April 2026

