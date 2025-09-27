2 વર્ષમાં પૈસા ડબલ, હવે 10 ટુકડાઓમાં સ્પિલ્ટ થશે ટાટાનો આ શેર, નજીક છે રેકોર્ડ ડેટ
Tata Stock Split: ટાટાની આ કંપનીના શેરનું વિભાજન થવા જઈ રહ્યું છે. કંપની દ્વારા નક્કી કરાયેલ રેકોર્ડ તારીખ આવતા મહિને છે. એ નોંધવું જોઈએ કે ટાટાની આ કંપનીના શેર 10 ભાગોમાં વિભાજીત થશે.
Trending Photos
Tata Stock Split: ટાટા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કોર્પોરેશન લિમિટેડના શેર 10 ભાગોમાં વિભાજીત થવા જઈ રહ્યા છે. કંપની દ્વારા નક્કી કરાયેલ રેકોર્ડ તારીખ આવતા મહિને છે. એ નોંધવું જોઈએ કે ટાટા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લિમિટેડના શેર 10 ભાગોમાં વિભાજીત થશે. ટાટા ગ્રુપની આ કંપનીએ છેલ્લા એક વર્ષમાં રોકાણકારોને સકારાત્મક વળતર આપ્યું છે.
10 ભાગોમાં વિભાજીત કરવાના શેર
એક્સચેન્જ સાથેની ફાઇલિંગમાં, ટાટા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કોર્પોરેશન લિમિટેડે જણાવ્યું છે કે ₹10 ની ફેસ વેલ્યુવાળા શેરને 10 ભાગોમાં વિભાજીત કરવામાં આવશે. આ સ્ટોક વિભાજન પછી, ટાટા મોટર્સના શેરનું ફેસ વેલ્યુ ઘટીને ₹1 પ્રતિ શેર થશે. ટાટા ઇન્વેસ્ટમેંટે 13 ઓક્ટોબર, 2025 ને સ્ટોક વિભાજન માટે રેકોર્ડ તારીખ તરીકે નક્કી કરી છે. આનો અર્થ એ છે કે આ દિવસે કંપનીના શેર 10 ભાગોમાં વિભાજીત થશે.
કંપનીએ જૂનમાં એક્સ-ડિવિડન્ડનો ટ્રેડ કર્યો હતો
આ વર્ષના જૂન મહિનામાં, કંપનીના શેર એક્સ-ડિવિડન્ડમાં ટ્રેડ થયા હતા. ટાટા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કોર્પોરેશન લિમિટેડે પ્રતિ શેર ₹27 ડિવિડન્ડ ચૂકવ્યું હતું. અગાઉ, કંપનીએ 2024 માં પ્રતિ શેર ₹28 ડિવિડન્ડ ચૂકવ્યું હતું. 2022 માં, ટાટા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સે પ્રતિ શેર ₹55 અને 2023 માં ₹28 ડિવિડન્ડ ચૂકવ્યું હતું.
વળતરની દ્રષ્ટિએ એક સારું વર્ષ.
ગયા વર્ષે ટાટા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ કંપનીના શેરમાં 25 ટકાનો વધારો થયો છે, જ્યારે આ જ સમયગાળા દરમિયાન સેન્સેક્સ ઇન્ડેક્સ 6.30 ટકા ઘટ્યો છે. શુક્રવારે ટાટા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કોર્પોરેશન લિમિટેડના શેરમાં વધારો જોવા મળ્યો હતો. બજાર બંધ થતાં, ટાટા ગ્રુપનો આ શેર BSE પર 3 ટકાથી વધુ વધીને ₹8662.30 પર બંધ થયો હતો.
ટાટા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફર્મના શેરના ભાવ 2 વર્ષમાં 188 ટકા વધ્યા છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે