30 ગણાથી વધુ સબસ્ક્રિપ્શન, GMP દેખાડે છે નફો, IPO પર રોકાણકારોનું ભારે રોકાણ
IPO News: આ IPO 13 જાન્યુઆરીના રોજ ખુલ્યો હતો અને 16 જાન્યુઆરીના રોજ એટલે કે ગઈકાલે બંધ થઈ ગયો છે. IPO પર ગ્રે માર્કેટમાં પણ તેજી જોવા મળી રહી છે, જ્યારે આઈપીના લિસ્ટિંગ પર રોકાણકારોને સારો નફો થવાની પણ આશા છે.
Trending Photos
IPO News: રોકાણકારોએ અમાગી મીડિયા લેબ્સના IPO(Amagi Media Labs IPO) પર ભારે દાવ લગાવ્યો છે. ત્રણ દિવસના ઉદઘાટન દરમિયાન IPO 30 થી વધુ વખત સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. કંપની ગ્રે માર્કેટમાં સારું પ્રદર્શન કરવાનું ચાલુ રાખે છે. આજના GMPમાં પ્રતિ શેર ₹26 નો વધારો જોવા મળ્યો છે.
કઈ શ્રેણીમાં કેટલું સબ્સ્ક્રિપ્શન મળ્યું?
આ મેઈનબોર્ડ IPOને રિટેલ શ્રેણીમાં 9.54 ગણું, QIBsમાં 33.13 ગણું અને NIIsમાં 38.26 ગણું સબ્સ્ક્રિપ્શન મળ્યું છે. આ મેઈનબોર્ડ IPO 13 જાન્યુઆરીથી 16 જાન્યુઆરી, 2025 સુધી ખુલ્લો હતો. કંપનીએ એન્કર રોકાણકારો પાસેથી 804.88 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કર્યા.
પ્રાઇસ બેન્ડ શું છે?
IPO પ્રાઇસ બેન્ડ 343 રૂપિયાથી 361 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. કંપનીએ 41 શેરનો લોટ બનાવ્યો છે, જેમાં રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછા 14,801 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું જરૂરી છે. કોટક મહિન્દ્રા કેપિટલ કોર્પોરેશન લિમિટેડને લીડ મેનેજર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે, જ્યારે MUFG ઇન્ટાઇમ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડને રજિસ્ટ્રાર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
ગ્રે માર્કેટમાં સારૂ પ્રદર્શન
ઇન્વેસ્ટર્સ ગેઇનના અહેવાલ મુજબ, Amagi Media Labs કંપનીનો IPO ગ્રે માર્કેટમાં સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે. આજે, કંપની ગ્રે માર્કેટમાં 26 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહી છે, જે 7.20 ટકાનો લિસ્ટિંગ ગેઇન દર્શાવે છે. અમાગી મીડિયા લેબ્સના IPO માટે સૌથી વધુ GMP 43 રૂપિયા હતો, જ્યારે સૌથી ઓછો 20 રૂપિયા હતો.
IPOનું કદ શું છે?
અમાગી મીડિયા લેબ્સના IPOનું કદ 1788.62 કરોડ રૂપિયા છે. કંપની IPO દ્વારા 2.26 કરોડ ફ્રેશ શેર જાહેર કરશે. તે ઓફર ફોર સેલ દ્વારા 2.69 કરોડ શેર પણ જાહેર કરશે. આ એક મેઇનબોર્ડ IPO છે, અને BSE અને NSE પર લિસ્ટેડ થશે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે