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પહેલા બે દિવસમાં 4 ગણાથી વધુ સબસ્ક્રિપ્શન, IPO પર દાવ લગાવવાનો આજે છેલ્લો ચાન્સ, GMP પણ છે સારો

IPO News: આ કંપનીના IPO પર રોકાણ કરવાની આજે છેલ્લી તક છે, કંપનીનો IPO આજે સાંજે રોકાણ માટે બંધ થઈ જશે, જ્યારે IPO ગ્રે માર્કેટમાં સારૂ પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે, માર્કેટના ઉથલપાથલ વચ્ચે પણ આ IPOના GMPમાં કોઈ મોટો ફેરફાર થયો નથી.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 09, 2026, 10:42 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 10:42 AM IST
પહેલા બે દિવસમાં 4 ગણાથી વધુ સબસ્ક્રિપ્શન, IPO પર દાવ લગાવવાનો આજે છેલ્લો ચાન્સ, GMP પણ છે સારો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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