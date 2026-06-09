/પહેલા બે દિવસમાં 4 ગણાથી વધુ સબસ્ક્રિપ્શન, IPO પર દાવ લગાવવાનો આજે છેલ્લો ચાન્સ, GMP પણ છે સારો

IPO News: આજે, મંગળવાર અને 9 જુનના રોજ હેક્સારગોન ન્યુટ્રિશન IPOમાં રોકાણ કરવાની છેલ્લી તક છે. કંપનીનો IPO 5 જૂને રિટેલ રોકાણકારો માટે ખુલ્યો હતો. રોકાણકારો પાસે આજ, 9 જૂન સુધી રોકાણ કરવાની તક છે. કંપનીએ આ IPO માટે પ્રતિ શેર 42 રૂપિયાથી 45 રૂપિયાની પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરી હતી. સદનસીબે, શેરબજારમાં ઉથલપાથલ વચ્ચે, આ IPO ગ્રે માર્કેટમાં સારૂ પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે.
ફક્ત બે દિવસમાં IPO સંપૂર્ણપણે સબ્સ્ક્રાઇબ થયો
આ IPO સંપૂર્ણપણે સબ્સ્ક્રાઇબ થયો છે. પહેલા બે દિવસમાં, IPO 4.60 વખત સબ્સ્ક્રાઇબ થયો છે. IPO રિટેલ કેટેગરીમાં 6.22 ગણો, QIB માં 0.17 ગણો અને NIIમાં 6.70 ગણો સબ્સ્ક્રાઇબ થયો છે.
લોટ સાઈઝ શું છે?
હેક્સાગોન ન્યુટ્રિશન IPOની લોટ સાઈઝ 333 શેર પ્રમાણે છે. પરિણામે, રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછું 14,985 રૂપિયાનું રોકાણ કરવાની જરૂર પડશે. NIITsએ ઓછામાં ઓછું 209,790 કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડશે.
આ IPOનું કદ 138.87 કરોડ રૂપિયા છે. કંપનીનો ઇશ્યૂ સંપૂર્ણપણે વેચાણ માટે ઓફર પર આધારિત છે. હાલના રોકાણકારો IPO દ્વારા 3.09 કરોડ શેર વેચી રહ્યા છે. આનો અર્થ એ થયો કે IPO દ્વારા એકત્ર કરાયેલા ભંડોળનો ઉપયોગ કંપની માટે કરવામાં આવશે નહીં.
હેક્સાગોન ન્યુટ્રિશન IPO 4 જૂન, 2026ના રોજ એન્કર રોકાણકારો માટે ખુલ્યો હતો. કંપનીએ એન્કર રોકાણકારો પાસેથી 41.66 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કર્યા છે. એન્કર રોકાણકારોને જાહેર કરાયેલા 50 ટકા શેરનો લોક-ઇન સમયગાળો ફક્ત 30 દિવસનો રહેશે.
GMP શું છે?
ઇન્વેસ્ટર્સ ગેઇન મુજબ, કંપનીનો IPO ગ્રે માર્કેટમાં 6.5 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. આ IPOની સૌથી વધુ GMP પ્રતિ શેર 12 રૂપિયા હતો. આ એક મેઇનબોર્ડ IPO છે, તેથી તે BSE અને NSE બંને પર લિસ્ટેડ થશે.
કંપની શું કરે છે?
આ કંપનીની સ્થાપના 19993માં થઈ હતી. તે એક ન્યુટ્રિશન કંપની છે. હાલમાં, કંપની પાસે ત્રણ ઉત્પાદન પ્લાન્ટ છે: એક નાસિકમાં, બીજો ચેન્નાઈમાં અને ત્રીજો તમિલનાડુમાં. કંપનીનું ઉઝબેકિસ્તાનમાં એક આંતરરાષ્ટ્રીય એકમ પણ છે.
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