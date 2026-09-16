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સોના-ચાંદી ખરીદનાર અને વેપારીઓ માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ સમાચાર: BIS દ્વારા હોલમાર્કિંગ ફીમાં વધારો, જાણો શું છે નવા ભાવ

Surat News: સોનું અને ચાંદી ખરીદનારા ગ્રાહકો તથા જ્વેલરી ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા વેપારીઓ માટે એક મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે. બ્યુરો ઓફ ઈન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ્સ (BIS) દ્વારા સોનાના દાગીના પર લેવાતી હોલમાર્કિંગ ફીમાં નોંધપાત્ર વધારો કરવામાં આવ્યો છે. આ નવા દરો 14 સપ્ટેમ્બર 2026થી જ અમલમાં આવી ગયા છે. નવા નિયમ અનુસાર આ ફી વજનના આધારે નહીં, પરંતુ પ્રતિ આર્ટિકલ (નંગ) દીઠ લેવામાં આવે છે. એટલે કે આભૂષણનું વજન ગમે તેટલું હોય, ફી તેની સંખ્યાના આધારે નક્કી થશે. આ વધારા પર લાગુ પડતા ટેક્સ અલગથી વસૂલવામાં આવશે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 16, 2026, 11:37 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 11:37 AM IST
સોના-ચાંદી ખરીદનાર અને વેપારીઓ માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ સમાચાર: BIS દ્વારા હોલમાર્કિંગ ફીમાં વધારો, જાણો શું છે નવા ભાવ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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