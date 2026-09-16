/સોના-ચાંદી ખરીદનાર અને વેપારીઓ માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ સમાચાર: BIS દ્વારા હોલમાર્કિંગ ફીમાં વધારો, જાણો શું છે નવા ભાવ

Surat News: સોના અને ચાંદીના દાગીના ખરીદનારા ગ્રાહકો માટે બ્યુરો ઓફ ઈન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ્સ (BIS) દ્વારા હોલમાર્કિંગ ફીમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. હવેથી સોનાની હોલમાર્કિંગ ફી ₹45થી વધારીને ₹75 પ્રતિ આર્ટિકલ કરી દેવામાં આવી છે, જેનાથી પ્રતિ આર્ટિકલ ₹30નો સીધો વધારો થયો છે. ટકાવારીની દ્રષ્ટિએ સોનાની હોલમાર્કિંગ ફીમાં અંદાજે 66.7%નો મોટો વધારો નોંધાયો છે.
જોકે, ચાંદીની હોલમાર્કિંગ ફી ₹35 પ્રતિ આર્ટિકલ યથાવત્ રાખવામાં આવી છે અને સોનાના એક કન્સાઈનમેન્ટની ન્યૂનતમ ફી પણ ₹200 જ રહેશે. આ ઉપરાંત, BIS દ્વારા Assaying & Hallmarking (A&H) સેન્ટર પાસેથી લેવાતી ફી ₹4.50થી વધારીને ₹7.50 પ્રતિ આર્ટિકલ કરાઈ છે. આ નવી હોલમાર્કિંગ ફી 14 સપ્ટેમ્બર 2026થી અમલમાં આવી ગઈ છે, જેને લઈને જવેલર્સ એસોસિએશન દ્વારા ફી ઘટાડા અંગે યોગ્ય માંગ પણ કરવામાં આવી છે.
સોના-ચાંદીના હોલમાર્કિંગના નવા દરો
નવા સુધારા મુજબ સોનાના દાગીના પર પ્રતિ આર્ટિકલ હોલમાર્કિંગ ફી 45થી વધારીને 75 કરવામાં આવી છે. આમ, સોનાના પ્રત્યેક આર્ટિકલ પર સીધો 30નો એટલે કે અંદાજે 66.7% નો મોટો વધારો થયો છે. જોકે, સોનાના એક કન્સાઈનમેન્ટ માટેની ન્યૂનતમ ફી 200 રૂપિયા જ જાળવી રાખવામાં આવી છે. બીજી તરફ, ચાંદીના આભૂષણો ખરીદનારાઓ માટે રાહતના સમાચાર એ છે કે ચાંદીની હોલમાર્કિંગ ફી પ્રતિ આર્ટિકલ 35 રૂપિયા યથાવત્ રાખવામાં આવી છે.
આસામીંગ અને હોલમાર્કિંગ સેન્ટર્સની ફીમાં ફેરફાર
BIS દ્વારા આસામીંગ અને હોલમાર્કિંગ (A&H) સેન્ટર્સ પાસેથી લેવામાં આવતી ફીમાં પણ વધારો કરવામાં આવ્યો છે. સોના માટે A&H સેન્ટરની ફી 4.50 રૂપિયાથી વધારીને 7.50 રૂપિયા પ્રતિ આર્ટિકલ કરી દેવામાં આવી છે. દેશમાં દૈનિક અંદાજે 3 લાખ આભૂષણો હોલમાર્કિંગ માટે જાય છે, ત્યારે BISના આ નિર્ણયથી જ્વેલર્સ માટે હોલમાર્કિંગનો એકંદર ખર્ચ ઘણો વધી ગયો છે, જેની સીધી અસર જ્વેલરી વેપાર પર જોવા મળી શકે છે.
જ્વેલર્સ એસોસિએશનની માંગ
હાલના વર્ષમાં જ્વેલરી માર્કેટમાં મંદીનું વાતાવરણ હોવાથી વેપારીઓ આ નિર્ણયથી ચિંતિત બન્યા છે. જ્વેલર્સ એસોસિએશન દ્વારા માંગ કરવામાં આવી છે કે સરકાર દ્વારા હોલમાર્કિંગ પર સબસીડી આપવામાં આવે. તેઓની મુખ્ય માંગ છે કે વધારેલી ફી 75 રૂપિયાથી ઘટાડીને ફરી 45 રૂપિયા કરવામાં આવે અથવા તો 45 રૂપિયાની ફી પર જ્વેલર્સને સબસીડી પૂરી પાડવામાં આવે જેથી વેપારીઓ પરનો વધારાનો આર્થિક બોજ હળવો થઈ શકે.