Saleમાં મોટા ભાગે લોકો કરે છે આ ભૂલ, અને ખરાબ થઈ જાય છે સિબિલ સ્કોર ! પછી મુશ્કેલ બની જાય છે લોન લેવી
No Cost EMI Disadvantage: તહેવારોની સિઝનના સેલમાં લોકો ઘણીવાર EMI પર ખરીદી કરે છે, પરંતુ તેમને ખ્યાલ નથી આવતો કે તેમની ક્રેડિટ લિમિટનો મોટો ભાગ બ્લોક થઈ ગયો છે. આનાથી તેમનો ક્રેડિટ ઉપયોગ રેશ્યો બગડે છે અને તેની સીધી અસર તેમના CIBIL સ્કોર પર પડે છે. આખી રમત અને નુકસાન ટાળવાની રીત જાણો.
No Cost EMI Disadvantage: જો તહેવારોની સિઝન હોય અને એમેઝોન, ફ્લિપકાર્ટ જેવી સાઇટ્સ પર સેલ ચાલી રહ્યો હોય, તો ખરીદી કરવાથી પોતાને રોકવું મુશ્કેલ બની જાય છે. લોકો એકસાથે ઘણી પ્રોડક્ટ્સ ખરીદવા માંગે છે. આવી સ્થિતિમાં, નો કોસ્ટ EMI અથવા સામાન્ય EMI પર પ્રોડક્ટ મેળવવી એ એક સારી ઓફર લાગે છે. જો કે, આ શાનદાર ઓફર કેટલાક લોકો માટે મુશ્કેલીનું કારણ પણ બની જાય છે.
વાસ્તવિક સમસ્યા ત્યારે આવે છે જ્યારે આ બધા EMI એકસાથે તમારી ક્રેડિટ કાર્ડ લિમિટનો મોટો ભાગ ખાઈ જાય છે. આવી સ્થિતિમાં, જો તમારી મહિનાની EMI ઓછી હોય, તો પણ તમારો ક્રેડિટ યુઝ રેશ્યો બગડે છે અને તે તમારા CIBIL સ્કોરને સીધી અસર કરે છે.
EMI પર ખરીદી કરવાની રમત
EMI પર પ્રોડક્ટ ખરીદીને, તમને લાગે છે કે બજેટ પર વધુ અસર થશે નહીં. પરંતુ કાર્ડ મર્યાદા અનુસાર, તમારા પૈસાનો મોટો ભાગ બ્લોક થઈ જાય છે. ધારો કે તમારી ક્રેડિટ કાર્ડ પર 2 લાખ રૂપિયાની ક્રેડિટ મર્યાદા છે અને તમે EMI પર 1.2 લાખ રૂપિયાની કિંમતની પ્રોડક્ટ્સ ખરીદી છે. ભલે તમારો માસિક હપ્તો ફક્ત 15-20 હજાર રૂપિયાનો હોય, તમારી મર્યાદાનો 60% ઉપયોગ થઈ ગયો છે.
ક્રેડિટ યુટિલાઇઝેશન રેશિયો શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે?
- ક્રેડિટ યુટિલાઇઝેશન રેશિયો દર્શાવે છે કે તમે કાર્ડ મર્યાદાનો કેટલો ઉપયોગ કર્યો છે. નાણાકીય નિષ્ણાતો માને છે કે તેને હંમેશા 30% થી નીચે રાખવો જોઈએ. એટલે કે, જો તમારી પાસે 2 લાખ રૂપિયાની મર્યાદા હોય, તો 60-70 હજાર રૂપિયાથી વધુ ખર્ચ ન કરવાનો પ્રયાસ કરો.
- EMI વિશે ગેરમાન્યતાઓ
- ઘણા લોકો માને છે કે જો તેમનો માસિક EMI કાર્ડ મર્યાદાના 10% કરતા ઓછો હોય, તો તેમનો ક્રેડિટ પ્રોફાઇલ સુરક્ષિત છે. પરંતુ વાસ્તવિક નુકસાન તમારી મર્યાદાનો કેટલો ભાગ બ્લોક થયેલ છે તેનાથી થાય છે. જો તે 50-60% થી વધુ જાય, તો બેંકો અને લોન કંપનીઓ તમને હાઈ રિશ્ક ધરાવતા ગ્રાહક માને છે.
- નબળા CIBIL સ્કોરને કારણે નુકસાન
- નબળા CIBIL સ્કોરની અસર ફક્ત ક્રેડિટ કાર્ડ પર જ નહીં પરંતુ તમારી ભવિષ્યની લોન પર પણ પડે છે.
- હોમ લોન કે કાર લોન લેવામાં મુશ્કેલી પડે છે.
- બેન્કો તમને ઊંચા વ્યાજ દરે લોન આપે છે.
- ક્યારેક લોન પણ નકારી કાઢવામાં આવે છે.
- તમારી ક્રેડિટ કાર્ડ મર્યાદા વધારવાની શક્યતા ઓછી થઈ જાય છે.
ટાળવાનો સરળ રસ્તો
- હંમેશા કાર્ડ મર્યાદાના 30% થી વધુ ખર્ચ ન કરો.
- EMI પર એકસાથે ઘણી પ્રોડક્ટ્સ લેવાનું ટાળો.
- દર મહિને સમયસર બિલ ચૂકવો.
- મર્યાદા વધારવાનો પ્રયાસ કરો, જેથી ઉપયોગ ઓછો દેખાય.
- ઘણા કાર્ડ ન રાખો, પરંતુ 2-3 કાર્ડનું બેલેન્સ બનાવીને ખર્ચ કરો.
Conclusion: તહેવારોની ખરીદી ત્યારે જ મજા આવે છે જ્યારે તમારી નાણાકીય પ્રોફાઇલ ખરાબ ન હોય. EMI પર ખરીદી કરતી વખતે, ફક્ત માસિક હપ્તા જ ન જુઓ, પણ એ પણ વિચારો કે તમારી મર્યાદા કેટલી બ્લોક થઈ રહી છે. જો તે 30 ટકાથી ઉપર જઈ રહી છે તો સાવધાન રહો, નહીં તો તમારા CIBIL સ્કોર પર અસર પડી શકે છે અને ભવિષ્યમાં તમને લોન મેળવવામાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડશે.
