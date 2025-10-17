Prev
મુહૂર્ત ટ્રેડિંગમાં આ સ્ટોક કરાવી શકે છે કમાણી, બ્રોકરેજે આપ્યું લિસ્ટ, તમે પણ જાણો

Muhurta Trading 2025: MOFS એ નાણાકીય વર્ષ 26માં નિફ્ટીમાં વાર્ષિક 8 ટકા અને નાણાકીય વર્ષ 27મા 16 ટકાના રિટર્નની આશા વ્યક્ત કરી છે, જે 2025ના અંદાજિત 1 ટકાના સામાન્ય ગ્રોથથી વધુ છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 17, 2025, 10:27 AM IST

Diwali Muhurta Trading 2025: ભારતીય શેર બજાર સંવત 2081ના ઉતાર-ચઢાવ બાદ બંધ થવાનું છે. આ દરમિયાન સ્ટોક માર્કેટે ઘણા આર્થિક અને નીતિગત પડકારોનો સામનો કર્યો. તેમાં અમેરિકી ટેરિફ, વિદેશી રોકાણકારોની સતત બિકવાલી, કોર્પોરેટ આવકના પરિણામ આશા પ્રમાણે ન આવવા, ભૂ-રાજનીતિક દબાવ જેવી વસ્તુ સામેલ રહી. પરંતુ હવે સમય પાછળ વળી જોવાનો નથી. વિક્રમ સંવત 2082મા ઘણી તક મળી શકે છે, જેમાં રોકાણને પ્રોત્સાહન મળી શકે છે અને શેર બજારને ગતિ મળી શકે છે.

રોકાણકારો માટે ખુલી શકે છે દરવાજા
મોતીલાલ ઓસ્વાલ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ (MOFS) એ આ વર્ષના મુહૂર્ત ટ્રેડિંગ માટે કેટલાક શેરો પસંદ કર્યા છે જે તમને નફો કરવામાં મદદ કરી શકે છે. MOFS નાણાકીય વર્ષ 2026 ને એક વળાંક તરીકે જુએ છે, મજબૂત ત્રિમાસિક કમાણી અને ટકાઉ વૃદ્ધિના સંકેતો ટાંકીને. MOFS અપેક્ષા રાખે છે કે નિફ્ટી નાણાકીય વર્ષ 26 માં વાર્ષિક 8% અને નાણાકીય વર્ષ 27 માં 16% વળતર આપશે, જે નાણાકીય વર્ષ 25 માટે અપેક્ષિત 1% વૃદ્ધિ કરતા નોંધપાત્ર રીતે વધારે છે. ચાલો હવે મોતીલાલ ઓસ્વાલના પસંદ કરેલા શેરો પર એક નજર કરીએ જે તમને મુહૂર્ત ટ્રેડિંગ દરમિયાન નફો કરવામાં મદદ કરી શકે છે.

Bharat Electronics Ltd. (BEL)
ડિફેન્સ સેક્ટરમાં દેશને આત્મનિર્ભર બનાવવાના પ્રયાસમાં ભારત ઈલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડનું પણ યોગદાન છે. ડિફેન્સ અને એયરોસ્પેસથી લઈને ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને એનર્જી સેક્ટરમાં પણ BEL સક્રિય છે, જે સ્વદેસી રીતે ઉત્પાદન કરી આયાત પર નિર્ભરતા ઘટાડવામાં ભારતની મદદ કરે છે. કંપનીને હાલમાં ભારતીય સેનાની અનંત શાસ્ત્ર પરિયોજના હેઠળ 30,000 કરોડ રૂપિયાનું ટેન્ડર મળ્યું. MOFS એ તેનો ટાર્ગેટ 490 રૂપિયા આપ્યો છે.

State Bank of India (SBI)
MOFS ના લિસ્ટમાં દેશની સૌથી મોટી સરકારી બેંક પણ સામેલ છે, જે માટે ટાર્ગેટ 1000 રૂપિયા રાખવામાં આવ્યો છે. સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા રિટેલ, SME અને કોર્પોરેટ બેન્કિંગમાં પોતાના કામકાજ અને ગ્રોથ માટે જાણીતી છે.

લિસ્ટમાં અન્ય નામ પણ સામેલ
મેક્સ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ (Max Financial Services)- - ટાર્ગેટ પ્રાઇસ ₹2,000.
સ્વિગી (Swiggy) - ટાર્ગેટ પ્રાઇસ ₹550.
વીઆઇપી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ (VIP Industries)- ટાર્ગેટ પ્રાઇસ ₹530.
એલટી ફૂડ્સ (LT Foods)- ટાર્ગેટ પ્રાઇસ ₹560.
રેડિકો ખૈતાન (Radico Khaitan)- ટાર્ગેટ પ્રાઇસ ₹3375.
ડિલીવેરી (Delhivery)- ટાર્ગેટ પ્રાઇસ ₹540.

ડિસ્ક્લેમરઃ આ શેરમાં ખરીદીની સલાહ બ્રોકરેજ હાઉસ દ્વારા આપવામાં આવી છે. આ ઝી 24 કલાકના વિચાર નથી. શેર બજારમાં રોકાણ જોખમો અધીન હોય છે, એટલે રોકાણ કરતા પહેલા તમારા નાણાકીય એડવાઇઝરની સલાહ લો)
 

