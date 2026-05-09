/65મી વખત ડિવિડન્ડ આપશે આ દિગ્ગજ કંપની, 1 શેર પર મળશે 229 રૂપિયા

Stock Market News; ટાયર બનાવનારી કંપની એમઆરએફ લિમિટેડના શેરધારકો માટે સારા સમાચાર છે. કંપનીએ શેરધારકોને ડિવિડન્ડ આપવાની જાહેરાત કરી છે. સ્ટોક માર્કેટમાં આ કંપની 65મી વખત એક્સ-ડિવિડન્ડ ટ્રેડ કરવા જઈ રહી છે. મહત્વનું છે કે કંપનીએ એક શેર પર 229 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપવાની જાહેરાત કરી છે.
દરેક શેર પર 229 રૂપિયાનો ફાયદો
કંપનીએ શેર બજારને આપેલી જાણકારીમાં કહ્યું કે નાણાકીય વર્ષ 2025-2026 માટે 229 રૂપિયાનું ફાઈનલ ડિવિડન્ડ આપવામાં આવશે. યોગ્ય રોકાણકારોને દરેક એક શેર પર 229 રૂપિયાનો લાભ થશે. મહત્વનું છે કે આ પહેલા પાછલા નાણાકીય વર્ષે કંપનીએ બે વખત ડિવિડન્ડ આપ્યું હતું. બંને વખતે કંપનીએ દરેક શેર પર 3-3 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપ્યું હતું.
એમઆરએફ લિમિટેડે પ્રથમવાર 2000 મા ડિવિડન્ડ આપ્યું હતું. ત્યારે કંપનીએ રોકાણકારોને એક શેર પર 3 રૂપિયાનો લાભ આપ્યો હતો.
શેર બજારમાં કંપનીનું પ્રદર્શન
શુક્રવારે એમઆરએફ લિમિટેડના શેર બીએસઈમાં 0.45 ટકાની તેજી સાથે 130559 રૂપિયાના સ્તર પર બંધ થયા હતા. છેલ્લા ત્રણ મહિનામાં કંપનીના શેરની કિંમતમાં 10.88 ટકાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. તો છ મહિનામાં શેરમાં 17 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. મહત્વનું છે કે એક વર્ષમાં કંપનીના શેરની કિંમત 5.90 ટકા નીચે આવી છે.
બે વર્ષમાં MRF લિમિટેડના શેરની કિંમત 3 ટકા વધી છે. તો ત્રણ વર્ષમાં આ સ્ટોકે પોઝીશનલ રોકાણકારોને 33 ટકા રિટર્ન આપ્યું છે. 6 વર્ષમાં આ ટાયર બનાવતી કંપનીના શેરની કિંમતમાં 68 ટકાની તેજી આવી છે. જ્યારે 10 વર્ષમાં શેરનો ભાવ 286 ટકા વધ્યો છે.
(ડિસ્ક્લેમરઃ આ રોકાણની સલાહ નથી. શેર બજાર જોખમો અધીન છે. રોકાણ કરતા પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો.)